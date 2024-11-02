Борьба с целлюлитом: возможно ли одержать победу?

Это не проблема?

Целлюлит есть у каждой здоровой девушки и женщины, это особенность строения подкожной жировой клетчатки, совершенно не являющаяся патологией. У кого-то "апельсиновая корка" выражена в большей степени. У кого-то в меньшей. И это нормально. Но если вести сидячий образ жизни, питаться одними углеводами, то целлюлит усугубится, бугорки на животе и бедрах станут более заметными. Лучше не допускать такого развития событий и действовать на опережение, комплексно заботясь об упругости тела. Особенно – в осенне-зимний сезон, когда так хочется расслабиться за чашкой горячего шоколада с имбирным печеньем, закутаться в плед и отложить норму в 10 тысяч шагов до наступления весны.

Очищаем питание

Сама мысль о том, чтобы отказаться от вкусняшек ради гипотетически упругих форм, наводит тоску и провоцирует желание отложить все до понедельника (Нового года, весны, пляжного сезона – нужное подчеркнуть)? Прекрасно понимаем. Поэтому предлагаем не идти на жесткие меры, сразу убирая из рациона "друзей" целлюлита в виде кофе, сладкого, соленого, мучного и фастфуда. Иногда лучше пойти на компромисс, чем резко сесть на диету и сорваться через пару дней.





Привыкли начинать день с глотка горячего кофе? Давайте отложим его на 20 минут, а сперва выпьем стакан теплой воды с ломтиком лимона. Не представляете вечерний кинопросмотр без пачки чипсов или попкорна? Замените их на снеки из сушеных овощей или нарежьте хрустящую овощную закуску – соломку из морковки, огурца и перца. Вместо газировки можно делать вкусные коктейли из 1/3 стакана гранатового сока прямого отжима (гранатовый можно заменить на любой другой сок без сахара) и 2/3 стакана газированной питьевой воды. Тягу к сладкому можно удовлетворить, заменив сахаросодержащие продукты теми, что содержат сироп топинамбура, стевию или эритрит. Благо, сейчас есть и вкусные шоколадки без сахара, и протеиновые пирожные-брауни, и печенья на сиропе топинамбура.

Питьевой режим

Если вы пьете мало воды, организм начинает запасаться влагой, замедляя обменные процессы. Возникает отечность, ткани кожи теряют упругость, жировая клетчатка становится более выраженной.

Чай, кофе, сок и прочие напитки не заменяют воду. Постепенно добавляйте питье воды в свой распорядок дня, заменяя им привычные чаепития. Полезный вариант, как говорят диетологи, – выпивать хотя бы полстакана воды за 15 минут до каждого приема пищи.

В движении

Сидячий образ жизни – верный путь к прогрессированию целлюлита. Даже если вы будете сбалансированно питаться, но при этом сидеть весь день дома за компьютером, это приведет к застою лимфы и усилит эффект апельсиновой корки на бедрах, ягодицах и других частях тела.

Вот несколько эффективных упражнений для тех, у кого нет возможности регулярно посещать спортзал. При каждодневном выполнении они значительно улучшают внешний вид ягодиц и бедер: главное – не пропускать и не лениться.

1) Встаньте, поставив ноги на ширину плеч, стопы словно приклеены к полу. Поочередно сгибайте правую и левую ноги в коленях, подтягивая их к животу усилием мышц, не помогая себе руками. Держите спину прямо, не сутультесь! Повторите в максимально быстром темпе по 20 раз для каждой ноги, сделайте 2-3 подхода.

2) Встаньте на колени на коврик, руки на ширине плеч. Поочередно поднимайте каждую ногу в согнутом положении, при этом тянитесь пяткой к ягодицам. Повторите 20 раз по 3 подхода.





Массажные работы

После небольшой спортивной тренировки полезно сделать массаж проблемных зон. Один из зарекомендовавших себя методов – сухой массаж с использованием щетки из натуральной щетины кабана.

Массаж выполняется не во время водных процедур, а перед ними: сухой щеткой по сухой коже движениями снизу вверх. Массировать можно только внешнюю поверхность бедер, так как на внутренней находятся лимфатические узлы, которым не полезно механическое воздействие.

Вместо массажа можно использовать скраб, но тут важно понимать, что подобные средства работают более поверхностно, отшелушивая кожу и подготавливая ее к нанесению дальнейшего ухода.

Косметический эффект

После скраба можно делать обертывание (косметологи рекомендуют выполнять его не чаще одного раза в неделю). И на регулярной основе после вечернего или утреннего душа приучить себя к использованию антицеллюлитного средства для тела. Выбирайте любую текстуру, которая вам больше нравится: в продаже есть гели, кремы, молочко для упругости. Подобные средства улучшают микроциркуляцию в подкожной клетчатке, стимулируют кровообращение, улучшают тонус кожи и обладают увлажняющими свойствами. В комплексе с массажем и упражнениями они помогут быть в хорошей форме и снизить проявления целлюлита до минимума.







