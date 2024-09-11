Для любой представительницы прекрасного пола очень актуально выглядеть красиво в любом возрасте, скрывая появляющиеся несовершенства во внешности. Если вы столкнулись с таким моментом как потеря натурального пигмента волос, то наверняка хотите знать, в какой цвет лучше покрасить седину. Это будет зависеть от того, какой ее процент затрагивает общую массу, а также от того, как ваш стержень волоса справляется с усваиванием пигмента. В этой статье Клео.ру затронет все важные моменты, на которые стоит обратить внимание при окрашивании седых волос.

Как выбрать оттенок для покраски седины

Стоит отметить, что с подобным явлением женщины могут столкнуться и уже в 20-летнем, и в более зрелом возрасте. Если вы заметили у себя появившиеся серебристые волоски, то наверняка хотите понять, как скрыть седину. Важным моментом при этом является удачный подбор оттенка краски. Выбор будет зависеть от особенностей вашего цветотипа внешности, тона кожи и глаз. Если уделить этому внимание, то окрашивание седых волос пройдет максимально удачно. Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации:

Если у вас теплый подтон кожи, то очень удачным решением станет такая палитра как беж, пшеница, золотистый каштан, светлая бронза.

На седину гармонично «ложатся» всевозможные дымчатые и металлические тона красок. Это будет оптимальный выбор для женщин с холодным подтоном кожи, а вот теплому цветотипу лучше воздерживаться от таких вариантов. В данную гамму входит пепел с примесью русого или каштана, платина и перламутр.





Также при выборе оттенка краски стоит учитывать цвет глаз той или иной представительницы прекрасного пола. Так, для голубоглазых и сероглазых женщин предпочтительны холодные тона. Если же у вас зеленые или карие глаза, стоит предпочесть теплую палитру для окрашивания волос, в этом случае взгляд приобретет дополнительную глубину.

Важный момент при выборе краски – чтобы ее тональность не делала акцент на несовершенствах и не выделяла седину, только начавшую отрастать в прикорневой зоне. С учетом данного нюанса слишком темные и красные цвета являются табу. Оптимальный выбор для закрашивания седины – мягкие оттенки, которые выглядят максимально натурально.





Популярные цвета для седых волос в 2024 году

Женщины, столкнувшиеся с появлением седины, хотят выглядеть все так же модно и красиво, как и прежде. Стилисты постарались учесть этот момент и руководствуются актуальными тенденциями при создании красок. В 2024 году Клео.ру советует обратить внимание на лучшие цвета для седины, представленные в такой тональности:

На светлых от природы волосах органично выглядит платиновый блонд, наделенный подтоном холодного бежа или серебристым нюансом. Последний вариант содержит в своем составе перламутровые частицы, усиливающие сияние. Идеальным решением станут краски, имеющие высокую концентрацию пепельного пигмента, к примеру, «дымчатое серебро». Такой оттенок гармонично смотрится на женщинах с холодным цветотипом. Для теплого тоже есть подходящий вариант блонда – «дымчатый бежевый», характеризующийся уникальным сочетанием пепельного и золотистого пигмента.





Русоволосые женщины смогут остановить свой выбор на природной натуральной палитре, которая актуальна в этом сезоне. В зависимости от предпочтений русый цвет можно подобрать как в светлом, так и в темном варианте.





Для брюнеток борьба с сединой – сложный процесс, который требует регулярного обновления и подкрашивания корней. Для таких женщин рекомендованы модные оттенки для седых волос «мягкий каштан» и «шоколад». Кроме того, брюнетки могут отойти от своего природного оттенка, отдав предпочтение классике – темно-русому.





Подведем итог

Теперь вы знаете, в какой цвет лучше покрасить седину, чтобы выглядеть максимально естественно и гармонично. Вы сможете подобрать для себя подходящий тон в зависимости от особенностей вашего цветотипа внешности, с учетом оттенка глаз и волос.