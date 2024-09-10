Тканевая VS кремообразная маска: что эффективнее?

Кремовая маска

Основное отличие кремовой маски от уходового крема – в текстуре и концентрации веществ. Маски всегда более плотные и содержат концентрированный набор компонентов, поэтому их используют не чаще 1-2 раз в неделю.

Функции кремовой маски могут быть различными, в зависимости от того, какие ингредиенты входят в состав. Есть маски, предназначенные для борьбы с пигментацией, есть питательные, отшелушивающие, увлажняющие и выравнивающие цвет кожи. В отличие от тканевых масок, кремовые не рассчитаны на то, чтобы мгновенно преображать кожу: они действуют постепенно, в комплексе с остальным уходом, зато дают долговременный эффект.





Кремовые маски довольно-таки экономичны – и это их плюс. Для одноразового нанесения нам достаточно малого количества средства. Как правило, ста миллилитров кремовой маски хватит примерно на пару месяцев. Вы можете сами регулировать плотность ее нанесения, использовать не только на лицо, но и на шею.



Важный момент: если у вас жирная кожа, пользоваться маской можно только в том случае, если на ее этикетке указано, что она предназначена для проблемной кожи и содержит особые компоненты: антисептические, противовоспалительные и сужающие поры. К примеру, это может быть масло чайного дерева или белая глина.

Конечно же, ощутимый минус многих кремовых масок в том, что их нужно смывать. Но есть и несмываемые маски – как правило, увлажняющие. Такие маски рекомендуют делать на ночь, они питают и восстанавливают кожу, пока вы спите.





Тканевая маска

Тканевая маска обладает более интенсивным действием благодаря своей основе, насыщенной специальным лосьоном или сывороткой. Под этой основой средство не испаряется и лучше проникает в эпидермис. Обычно такие маски не требуют смывания. Кроме того, их преимущество в индивидуальных упаковках: они надежно закрыты, а следовательно, защищены от преждевременной порчи и попадания бактерий. Тканевая маска не займет много места в сумке и будет очень удобна для использования в дороге.

У тканевых масок есть и минусы. Например, в них может быть сложно передвигаться, они могут сползать с лица, в то время как кремовая маска никак не мешает повседневным делам.

Полезный эффект любой маски всегда определяется именно ее составом. И не имеет большого значения, тканевая она или кремообразная, самое главное – это активные компоненты, которые содержит средство. Если речь идет об увлажняющей маске, то в ее составе вы обязательно встретите гиалуроновую кислоту, аминокислоты, хитозан и мочевину, натуральные увлажняющие факторы - коллаген и эластин. Они могут быть как в кремовой, так и тканевой маске. В масках, обладающих отбеливающим эффектом и осветляющих пигментацию, содержатся кислоты (ниацинамид, ретинол, гликолевая, азелаиновая и другие). Средства для проблемной кожи обычно содержат растительные экстракты (например, ромашку, чайное дерево), противовоспалительные компоненты (бисаболол, аллантоин), кислоты (AHA, салициловую).

Нет однозначного ответа на вопрос о том, какая маска полезнее: тканевая или кремовая. При выборе ее вида ориентируйтесь на свои ощущения, потребности типа кожи и следите, чтобы в составе были ингредиенты, которые будут для нее полезны.