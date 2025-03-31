Чем реже, тем лучше? Развенчиваем мифы про мытье волос

Миф №1: Чем чаще моем, тем чаще требуется?

Скорость загрязнения волос зависит от совокупности многих факторов: от типа кожи головы, от образа жизни (у спортсменов и любителей погулять в пыльных локациях скорость загрязнения иная, чем у тех, кто мало двигается и проводит время дома и в офисе), от средств, которыми вы пользуетесь (уход и стайлинг). Частота мытья кожи головы не сильно влияет на скорость загрязнения, разве что опосредованно: если мыть волосы чаще, чем требуется, то кожа станет чувствительной, может появиться себорея и повыситься выработка себума. Поэтому главное правило – мыть волосы не по расписанию, а по потребности: если вы чувствуете, что им не хватает свежести и объема у корней, то уже пора.





Миф №2: Частота мытья волос влияет на их рост.

Рост волос определяется генетическими факторами и общим состоянием организма. Ускорить его скорость способен массаж корней, но само по себе мытье волос никак не поможет скорее отрастить длинные волосы.





Однако трихологи не устают говорить о пользе массажа во время мытья: он увеличивает циркуляцию крови, улучшает проникновение полезных веществ из шампуня, служит профилактикой выпадения волос. Причем полезен как массаж при помощи специальных аксессуаров, так и ручной: главное – его регулярность.

Миф № 3: Горячая вода лучше смывает шампунь.

Горячая вода, напротив, пересушивает кожу головы и волосы, делая их ломкими. Лучше использовать теплую или слегка прохладную воду. А для того чтобы качественней промывать корни, нужно использовать не высокую температуру воды, а периодически пользоваться шампунем грубой очистки или пилингом. Для жирной кожи рекомендовано глубокое очищение 1–2 раза в неделю, для сухой и нормальной достаточно одного раза в месяц.

Миф № 4: Редкое мытье волос полезно для кожи головы.

Кожное сало выполняет защитную функцию, увлажняя волосы и кожу головы. При слишком частом мытье себум смывается, может нарушаться баланс микрофлоры кожи головы, что приводит к сухости и раздражению. Однако если искусственно увеличивать интервалы между мытьем, то это не сделает корни здоровее. Если мыть голову слишком редко, избыток себума также может вызвать раздражение, спровоцировать закупоривание пор и выпадение волос. Люди с жирными волосами не смогут позволить себе мыть голову редко, без негативных последствий.





Миф № 5: Чтобы промыть волосы, надо дольше держать шампунь.

Вот и нет! Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в формуле шампуня, не должны задерживаться дольше, чем указано в инструкции: это никак не улучшит работу средства и при злоупотреблении приведет к нарушению микробиома кожи головы. Как правило, достаточно одной минуты для воздействия шампуня. Если после смывания есть ощущение, что волосы еще недостаточно чистые, лучше намылить их еще раз, а не держать средство подольше.