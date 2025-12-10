Снять все лишнее: почему зима - лучшее время для пилинга кожи головы?

Зима – стрессовое время не только для кожи лица, но и для кожи головы. В ответ на контрасты температур она начинает активнее вырабатывать себум, а волосы быстрее теряют свежесть. Способствуют этому и шапки: с одной стороны, головные уборы защищают от воздействия холода, а с другой – создают идеальные условия для повышенного салоотделения и закупоривания пор. В результате возникает ощущение, что волосы не промываются шампунем, объем практически не держится у корней, могут появиться зуд и перхоть.





Пилинг для кожи головы способен обнулить все эти негативные эффекты и вернуть ощущение свежести волос. И лучше не дожидаться момента, когда корни станут жирнеть уже на следующий день после мытья, а средства для объема перестанут работать, и ввести пилинг в уход как минимум раз в две недели.

Когда и кому нужен пилинг?

Трихологи рекомендуют делать пилинг раз в неделю, если кожа головы склонна к жирности, 1–2 раза в месяц для нормальной и сухой кожи головы. Тем, кто использует много стайлинга, а также тем, кто регулярно наносит уходовые сыворотки от выпадения, стоит делать скраб раз в 7–10 дней, чтобы удалять частички косметических продуктов.

Когда пилинг делать нельзя?

Несмотря на то, что пилинг – очень полезная процедура, существует ряд противопоказаний.

❌ Пилинг может повысить чувствительность кожи головы, поэтому для чувствительной кожи нужно искать специальные гипоаллергенные средства.

❌ Пилинг нельзя использовать для свежеокрашенных волос и волос после перманентной укладки (биозавивка, кератин, ботокс) – нужно подождать как минимум две недели, чтобы не снизить эффект от процедуры.

❌ Пилинг нельзя использовать перед поездкой в жаркие страны с активным солнцем (либо, если используете, то носить головной убор и SPF для волос).





Как правильно отшелушивать кожу головы?

Многие упускают тот факт, что большинство скрабов и пилингов для головы нужно наносить на влажную, а не на сухую кожу. Слегка смочите пальцы теплой водой и помассируйте ими корни. Повторите, пока волосы не станут влажными, и нанесите пилинг по проборам. Делайте легкий круговой массаж подушечками пальцев 2–3 минуты, затем оставьте средство на время, которое рекомендует производитель (как правило, это 10–15 минут). Смойте теплой водой, промойте волосы шампунем, чтобы удалить остатки пилинга.





Пилинг или скраб: что лучше?

Пилинг для кожи головы работает благодаря кислотам или энзимам. Эти компоненты растворяют и расщепляют связи между мертвыми клетками, смягчают сальные пробки, не травмируя живую кожу. Это более щадящее воздействие, которое подходит для сухой и шелушащейся кожи.

Скраб отшелушивает с помощью механического воздействия. Он работает за счет механических абразивных частиц, которые счищают с поверхности кожи головы загрязнения, излишки себума и ороговевшие клетки. Дополнительный эффект – улучшение микроциркуляции и профилактика выпадения волос, но есть и минусы: скраб сложнее вымывается из густой шевелюры, а еще он часто не подходит для чувствительной кожи.

Многие современные средства сочетают оба принципа – имеют в составе и кислоты для химической эксфолиации, и абразивные частицы для механического отшелушивания. Это лучший выбор для жирной и нормальной кожи, который дает мгновенное ощущение чистоты и помогает волосам дольше оставаться свежими.