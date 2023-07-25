Тревел-набор: что взять с собой в отпуск из косметики

В поездках кожа и волосы испытывают серьезный стресс. Сухой воздух в транспорте, смена уровня влажности и качества воды на месте пребывания – все это негативно сказывается на их красоте и свежести. Поэтому не забудьте взять с собой в отпуск привычные уходовые средства, они помогут сохранить здоровье кожи и волос.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru

С чего начать?

Начать стоит с косметички, ведь тревел-формат отличается от домашнего. Дорожная версия должна быть более объемной, чтобы вмещать все самое необходимое, но при этом средней по размерам, чтобы не занимать много места в чемодане.

«Желательно выбирать косметичку из натуральных материалов, поскольку они экологичны и более долговечны. Например, кожа флотер отлично подходит для дорожного аксессуара, так как устойчива к трению, которое неизбежно происходит внутри чемодана, – рассказывает Власова Мария, руководитель отдела дизайна женских сумок из натуральной кожи АFINA. – Подкладка косметички должна быть непромокаемой на случай, если что-то протечет. Также обращайте пристальное внимание на качество фурнитуры. Лучшим вариантом застежки считается молния, а липучки или магниты не столь надежны, поскольку могут внезапно раскрыться»‎.



Для поездок в холодное время года специалист также рекомендует выбирать дутые сумки. Это тренд сезона из натуральной кожи наппа, одного из самых практичных материалов, который не трескается в мороз и не страдает от влаги.

Средства для волос

Не важно куда вы отправляетесь в отпуск – в жаркие страны или снежные горы – смена обстановки одинаково негативно влияет на волосы. С одной стороны, ультрафиолетовые лучи делают волосы сухими и ломкими, а морская или хлорированная вода вымывают цвет из окрашенных локонов. С другой стороны, морозный воздух с сильными ветрами на улице и отопление в помещениях лишают пряди блеска и мягкости.

«В поездку всегда лучше брать свои привычные уходовые средства, потому что новый шампунь и смена качества воды могут ухудшить состояние волос, которые и так пребывают в стрессе, – предостерегает Татьяна Романенко, бренд-менеджер профессиональной системы ухода за волосами Stylist Pro. – Не стоит надеяться на то, что аналог вашего домашнего ухода можно будет найти на месте пребывания. Некоторым средствам просто невозможно найти замену. Например, система «гиалурон + кератин» в средствах Stylist Pro абсолютно уникальна. Такой комплекс восстанавливает, поддерживает гидролипидный баланс, выравнивает структуру, усиливает блеск и прочность волос. Так же гиалурон с кератином помогают локонам справиться с негативным воздействием среды»‎.‎

Специалист рекомендует взять с собой самое необходимое: шампунь, бальзам и несмываемый спрей. Но если чемодан уже переполнен, то можно выбрать только одно из средств в дополнение к шампуню. Если поездка планируется недолгой, косметику для волос стоит перелить в специальные пузырьки тревел-формата: такие продаются в косметических магазинах или на маркетплейсах.

Средства для кожи

Больше всего страдает в поездках кожа на наиболее открытых частях тела. Поэтому в первую очередь берем увлажняющие кремы для рук и лица, а также солнцезащитное средство. Не забываем и про бальзам для губ, гель для век, средство для умывания.

«Многие женщины используют многоступенчатую систему для очищения лица, которая является правильной: сначала снимают макияж мицеллярной водой или молочком, затем умываются гелем (пенкой), а после и используют тоник и крем. В поездке проще использовать универсальную пенку Sea Foam, которая подходит для любого типа кожи и сочетает в себе функции очищения и увлажнения, – советует врач-косметолог Светлана Финогенова, эксперт профессиональной косметики Premium. – Она справляется с удалением макияжа, но при этом не содержит агрессивных ингредиентов, а те очищающие компоненты, которые в ней присутствуют, компенсируются бетаином (натуральным растительным увлажнителем), гидроксаном (премиальный комплекс на основе гиалуроновой кислоты) и пантенолом. Мини-версии пенки хватает примерно на месяц при очищении кожи 2 раза в день»‎.

Эксперт советует также взять с собой свой привычный гель для душа и увлажняющий крем для тела. А если вы планируете в отпуске долгие прогулки, то пригодится еще и крем для ног с охлаждающим эффектом.

Для здоровья изнутри

Врачи считают, что климатические факторы региона, в который вы отправляетесь, а также изменения в рационе питания могут влиять на необходимость приема витаминов и минералов. Поэтому в поездку возьмите свои привычные пищевые добавки, а также обсудите со специалистом необходимость дополнительных средств.

«Здоровье и красоту важно поддерживать как снаружи, так и изнутри. Я рекомендую взять с собой в отпуск пищевой коллаген. Он помогает сохранять молодость и упругость кожи, прочность и силу волос и ногтей, здоровье суставов, связок, сухожилий, – советует Ирина Артемьева, основатель компании-производителя bio-комплекса с пептидами коллагена и эластином «ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН». – В поездку удобно брать коллаген в саше, каждое из которых содержит оптимальную дневную дозу продукта – 10 гр. Такой формат позволяет легко рассчитать количество пакетиков по дням отпуска и не займет много места в чемодане»‎.

Специалист рекомендует внимательно изучить условия хранения косметики и пищевых продуктов, которые вы берете с собой. Некоторые из них должны храниться в холоде, например, коллаген, так как он содержит живой компонент для лучшей усвояемости. Для транспортировки таких препаратов желательно приобрести изотермическую косметичку.

Любая смена обстановки, даже приятная – это стресс для всего организма. Но если качественно к ней подготовиться и взять с собой правильные средства, то негативное воздействие среды может пройти практически незаметно. Постройте свой отдых так, чтобы коже и волосам не понадобилась реабилитация после.