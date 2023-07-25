Праймер, шиммер и кайал: разбираемся в косметичке

За последние несколько лет в косметических средствах появилось много новых наименований, и отличить одно от другого даже опытному в этом деле человеку бывает трудно. Редакция женского журнала kleo.ru разбиралась, что значит праймер, шиммер и кайал и куда это все следует наносить.

Лицо

Антисерн — можно сказать, что это новое название для корректора или консилера. Он используется для того, чтобы скрыть темные круги под глазами.

Вуаль — это некое подобие легкой пудры, которую наносят в самом конце на лицо. Она помогает макияжу держаться дольше и может лучше скрыть изъяны на лице.

Кушон — что-то среднее между пудрой и тональным кремом. Его наносят с помощью специальной губки для того, чтобы создать эффект гладкого лица.

Люминайзер — средство, с помощью которого можно подсветить некоторые участки лица. К примеру, скулы. Этому способствуют мелкие блестки в составе косметики.

Метеориты — сейчас так называют пудру, которую спрессовали в форме шариков.

Праймер — это базовое покрытие, которое наносят на лицо перед макияжем. Он помогает подготовить кожу к нанесению косметики.

Ремувер — любое средство для удаления макияжа.

Хайлайтер — по сути, это тоже корректор, но только вместо сокрытия изъянов он подчеркивает и осветляет лицо.

Шиммер — это некое подобие пудры, которое состоит из отражающих свет частиц. Его нанесение позволяет выделить отдельные участки и сделать кожу более свежей на вид.

Глаза

Айдефайнер — это мейкап-средство в виде фломастера, которым можно нарисовать идеальную точку или линию на глазах. Рисунок высыхает практически моментально и не размазывается.

Айлайнер — или просто подводка для глаз любого вида.

Кайал — это мягкий карандаш для глаз, которым можно красить снаружи и внутри века.

Керлер — продвинутое название для щипцов, которыми завивают и приподнимают ресницы.

Губы

Лайнер — так называют карандаш для губ. В отличие от глазных, их наименование без «Ай», что от английского означает глаз.

Плампер — средство для губ, которое позволяет сделать их визуально больше. Внешне они похожи на блески или губные помады. Их действие заключается в усилении микроциркуляции в губах, из-за чего они немного припухают. Эффект, как правило, действует пару часов.

Тинт — это средство с большим содержанием красящего пигмента. Обычно его делают в форме геля. Тинт красит губы в насыщенный цвет, который при этом выглядит более естественно, чем помада.

Сейчас количество косметических средств для лица позволяет сделать как броский макияж для эффектного выхода в свет, так и легкий для сокрытия изъянов и придания естественного вида. В древности женщины довольствовались более ограниченным выбором — у них в арсенале было только по одному средству для лица, глаз и губ.

К примеру, на Руси было принято наносить румяна, осветлять лицо белилами и выделять ресницы и брови сурьмой. Тогда женщины даже не подозревали, что некоторые средства крайне опасны для здоровья. Румяна делали из сернистой ртути, а белила и сурьма по сути являются солями свинца. За столетия подход к макияжу изменился, и теперь в приоритете не только красивый внешний вид, но и безвредность косметических средств.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru