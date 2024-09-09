Массаж лица: как, чем и зачем делать в домашних условиях

Польза дела

Массаж лица - это не просто приятная и расслабляющая процедура, но и действенный инструмент в уходе за кожей. Регулярное выполнение этой процедуры оказывает комплексное воздействие, улучшая кровообращение и цвет лица, активизируя клеточный метаболизм и ускоряя процесс обновления кожи. Кроме того, массаж лица способствует устранению отечности и имеет лифтинг-эффект, делая овал лица более четким.

Не все так гладко

Несмотря на массу достоинств, у самомассажа лица есть и некоторые минусы. Для начала нужно ознакомиться с правильной техникой проведения процедуры, чтобы не растянуть кожу, не навредить мышцам лица и не усилить проявления купероза. Перед массажем важно тщательно очистить кожу от макияжа и избытка кожного сала. Если этого не сделать, то загрязнения забьют поры – и тогда воспалений не избежать.



Во время процедуры надо обязательно использовать крем или специальное масло, так как массаж на сухой коже только нарушает ее тонус. Какую бы технику массажа вы ни выбрали, ключевой принцип остается неизменным: массажные движения следует выполнять по массажным линиям – от центра лица к периферии. Массировать нужно снизу вверх, начиная от шеи и подбородка и заканчивая лбом.





Дело техники

Существуют разные техники ручного массажа: поглаживание, растирание, разминание, щипки, легкие постукивания, скользящие движения. Косметологи рекомендуют использовать сочетание этих элементов в процессе процедуры и уделять массажу 5-10 минут каждый день или по 20 минут дважды в неделю.

К сожалению, добиться такой техники, чтобы результат был сравнимым с визитом к косметологу, непросто. Хорошо, что есть много приспособлений и гаджетов для того, чтобы облегчить процесс самомассажа и сделать его более эффективным.





Наиболее распространенные и доступные по цене – массажный ролик и скребок гуаша. Лучше выбирать аксессуары из натурального камня (нефрита или розового кварца), они более долговечные и тактильно приятные. Использовать их просто: нанесите массажное масло и водите скребком по массажным линиям от центра лица к периферии, хорошо прорабатывая линию скул и подбородка.





Массаж на более профессиональном уровне можно сделать в домашних условиях при помощи умных электронных гаджетов. Такие приборы имеют функцию микротокового массажа, тонизирующего кожу, инфракрасного LED-света для повышения упругости, а также много других эффективных режимов и техник.

Главное – не забывать о регулярности массажа, установить себе удобный график и следовать ему. Тогда результаты точно порадуют!

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