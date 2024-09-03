Татуаж бровей: что такое хорошо и что такое плохо

Без сомнений, брови играют одну из ключевых ролей в восприятии лица, поэтому нам хочется, чтобы они всегда выглядели идеально. К сожалению, в погоне за красотой бровей можно сделать много ошибок, которые потом сложно исправить. И даже сейчас, когда броу-студии расположены практически на каждом шагу, важно самостоятельно разбираться во всех видах процедур для бровей, чтобы результат действительно порадовал.







Старый недобрый татуаж

Татуаж в том виде, в котором он первоначально задумывался, сейчас практически изжил себя. Это болезненная аппаратная процедура, в ходе которой пигмент набивается глубоко под кожу и остается там, как и татуировка, очень надолго, если не навсегда, постепенно выгорая и приобретая неестественный подтон. Сейчас, когда в тренде максимально натуральные, "прозрачные" брови, такой татуаж смотрится вызывающе немодно и некрасиво. Но свести его сложно и дорого: для этого применяются лазерные методики и даже броулифт (пластика бровей, когда кожу с искусственным пигментом удаляют хирургически). Кроме того, его перекрывают новым перманентным макияжем, но следы старого татуажа всего равно сложно скрыть.

Многие звезды, сделавшие татуаж, когда он только вошел в моду, затем переделывали его при помощи перманентного макияжа в виде пудрового напыления.





Пудровый эффект

Более современная разновидность татуажа – пудровое напыление бровей. При этой технике перманентного окрашивания мастер сначала рисует форму бровей специальным маркером (на этом этапе важно внимательно посмотреть в зеркало и оценить, все ли устраивает), затем аппаратом точечно вводится пигмент, который растушевывают, словно тени. Такое напыление держится около года, постепенно светлея, и подойдет тем, у кого достаточно густые брови, но есть необходимость подчеркнуть их, заполнить небольшие пустоты. Если же у вас редкие волоски, то обратите внимание на другую процедуру – микроблейдинг.





Волосковая техника

Микроблейдинг или волосковая техника – это ручная прорисовка волосков микроскопическим лезвием (micro blade в переводе "маленькое лезвие"). В отличие от татуажа, пигмент во время этой процедуры проникает неглубоко - до 0,2 мм под кожу, поэтому остается не навсегда – в среднем исчезает за два года. На жирной коже прорисовка растворяется быстрее, на сухой – держится дольше. Отличить такой перманент от настоящих бровей сложно даже с близкого расстояния, – и это очевидный плюс процедуры. Но и минусов не мало: это сложная в освоении техника, требующая сноровки и художественного вкуса, поэтому ей на должном уровне владеют далеко не все мастера перманентного макияжа. Важно тщательно изучать портфолио специалиста, а не обращаться наугад в ближайший салон красоты. По времени микроблейдинг занимает не менее двух часов и является более болезненным в сравнении с пудровым напылением.









Следуя трендам

В 2024 году в моде полупрозрачные брови, немного зачесанные вверх. Девушкам с классическим татуажем или пудровым напылением сложно вписаться в этот тренд, так как их брови выглядят четко и ярко выделяются на лице. Поэтому если вы решили сделать перманент или обновить старый татуаж, то имеет смысл обратить внимание на микроблейдинг и поискать специалиста с максимально естественными работами.





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