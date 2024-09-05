Шоколадный маникюр 2024 года: обзор актуальных трендов и идей

Шоколадный маникюр — идеальный выбор для осеннего сезона. Вдохновляйтесь нашими идеями для вашего следующего маникюра.
Гармоничный образ состоит из тщательно продуманных деталей, к которым относятся предметы гардероба, обувь, аксессуары. Чтобы придать ему завершенную нотку и особую изюминку, важную роль играет красивый нейл-арт. Одним из его актуальных трендов является шоколадный маникюр 2024 года. Стилисты предлагают вниманию модниц разнообразные идеи, которым придается неповторимый шарм за счет подбора тональности, декоративных элементов и совмещения с другими цветами. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее популярными тенденциями.
Тренды и идеи шоколадного маникюра 2024
Нейл-арт будет смотреться стильно и неповторимо, если тщательно продумать концепцию его исполнения. Шоколадный цвет ногтей можно использовать для создания самодостаточного и минималистичного монохрома либо совместить его с оригинальным декором, обыграть путем комбинирования с другими оттенками. Разнообразие идей, предлагаемых мастерами нейл-арта, даст возможность любой моднице подобрать для себя подходящее решение с учетом формы и длины ногтей, предпочитаемой стилистики образа. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее востребованными трендами этого сезона.
Маникюр на короткие ногти
Укороченные ногтевые пластины – не повод отказывать себе в проявлении фантазии и креатива при создании нейл-арта. Маникюр в коричневых тонах можно сделать в таких вариациях исполнения:
- Шоколадный монохром – простое, но эффектное решение, которое станет беспроигрышным вариантом для коротких ногтей. Однако стоит уделить повышенное внимание аккуратности нанесения покрытия, поскольку однотонный дизайн требует безупречности. Лучше всего отдать предпочтение глянцевому нейл-арту, которые приобретет свежие черты за счет эффектных переливов.
- Градиентный дизайн – отличное решение для девушек, которые не хотят ограничиваться в маникюре одним цветом. При создании омбре можно задействовать все пальцы, делая плавную растяжку от темно-коричневого к светло-кофейному.
- Маникюр с цветочными принтами станет находкой для представительниц прекрасного пола, желающих придать нейл-арту женственные черты. Для воплощения этой идеи один-два пальца выбирают в качестве акцентных, наносят на них молочное покрытие, а сверху изображают флористический орнамент коричневым цветом. Остальные пластины покрывают шоколадным монохромом.
- Микрофренч – вариант, который беспроигрышно смотрится на коротких ногтях. Основу делают золотисто-шоколадной, а кончик выделяют тонкой линией молочного оттенка. При желании добавить дизайну оригинальности можно сделать нейл-арт «разные руки», где поменять местами оттенки основы и «улыбки» на другой руке.
Маникюр на длинные ногти
На удлиненных пластинах дизайн ногтей шоколадного цвета будет смотреться стильно и эффектно. Поскольку площадь увеличивается, стилисты советуют не ограничивать себя в проявлении фантазии при выборе идей. Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на такие актуальные тренды:
- Сочетание фактур. Комбинация глянцевого и матового покрытий придаст нейл-арту дополнительную изюминку и сделает его неординарным. Пример такого совмещения – френч, в котором основу покрывают матовым лаком, а «улыбку» выделяют блестящим глянцем. Допускается прибегнуть к дополнительному приему – отделить эти две зоны с помощью разграничивающей полоски, выложенной фольгой.
- Среди фаворитов сезона можно с уверенностью назвать блестящий нейл-арт. Эффект достигается с помощью нанесения прозрачной втирки поверх основного покрытия либо нанесения специальной пудры, обладающей стойким медным блеском. Последний вариант подойдет при желании придать ногтям легкий металлизированный эффект.
- Дополнение ногтей абстрактными мотивами – беспроигрышный прием, чтобы сделать нейл-арт неординарным. Для реализации этой идеи пластины покрывают лаком молочного оттенка, а сверху наносят хаотичные размытые пятна шоколадного цвета.
- Анималистические узоры остаются неизменно актуальными. Шоколадный цвет великолепно подойдет для прорисовки пятен леопарда на нюдовом, кремовой или молочной фоне. При желании можно отдать предпочтение какому-либо другому орнаменту, к примеру, полоскам зебры или тигра.
Подведем итог
Шоколадный маникюр 2024 года представлен оригинальными решениями, среди которых любая представительница прекрасного пола подберет для себя подходящий дизайн. Преимущество такого нейл-арта – его универсальность, выражающаяся в сочетаемости с предметами гардероба как сдержанных нейтральных, так и сочных насыщенных оттенков.