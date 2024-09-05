Шоколадный маникюр 2024 года: обзор актуальных трендов и идей

Гармоничный образ состоит из тщательно продуманных деталей, к которым относятся предметы гардероба, обувь, аксессуары. Чтобы придать ему завершенную нотку и особую изюминку, важную роль играет красивый нейл-арт. Одним из его актуальных трендов является шоколадный маникюр 2024 года. Стилисты предлагают вниманию модниц разнообразные идеи, которым придается неповторимый шарм за счет подбора тональности, декоративных элементов и совмещения с другими цветами. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее популярными тенденциями.

Тренды и идеи шоколадного маникюра 2024

Нейл-арт будет смотреться стильно и неповторимо, если тщательно продумать концепцию его исполнения. Шоколадный цвет ногтей можно использовать для создания самодостаточного и минималистичного монохрома либо совместить его с оригинальным декором, обыграть путем комбинирования с другими оттенками. Разнообразие идей, предлагаемых мастерами нейл-арта, даст возможность любой моднице подобрать для себя подходящее решение с учетом формы и длины ногтей, предпочитаемой стилистики образа. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее востребованными трендами этого сезона.





Маникюр на короткие ногти

Укороченные ногтевые пластины – не повод отказывать себе в проявлении фантазии и креатива при создании нейл-арта. Маникюр в коричневых тонах можно сделать в таких вариациях исполнения:

Шоколадный монохром – простое, но эффектное решение, которое станет беспроигрышным вариантом для коротких ногтей. Однако стоит уделить повышенное внимание аккуратности нанесения покрытия, поскольку однотонный дизайн требует безупречности. Лучше всего отдать предпочтение глянцевому нейл-арту, которые приобретет свежие черты за счет эффектных переливов.

Градиентный дизайн – отличное решение для девушек, которые не хотят ограничиваться в маникюре одним цветом. При создании омбре можно задействовать все пальцы, делая плавную растяжку от темно-коричневого к светло-кофейному.





Маникюр с цветочными принтами станет находкой для представительниц прекрасного пола, желающих придать нейл-арту женственные черты. Для воплощения этой идеи один-два пальца выбирают в качестве акцентных, наносят на них молочное покрытие, а сверху изображают флористический орнамент коричневым цветом. Остальные пластины покрывают шоколадным монохромом.





Микрофренч – вариант, который беспроигрышно смотрится на коротких ногтях. Основу делают золотисто-шоколадной, а кончик выделяют тонкой линией молочного оттенка. При желании добавить дизайну оригинальности можно сделать нейл-арт «разные руки», где поменять местами оттенки основы и «улыбки» на другой руке.

Маникюр на длинные ногти

На удлиненных пластинах дизайн ногтей шоколадного цвета будет смотреться стильно и эффектно. Поскольку площадь увеличивается, стилисты советуют не ограничивать себя в проявлении фантазии при выборе идей. Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на такие актуальные тренды:

Сочетание фактур. Комбинация глянцевого и матового покрытий придаст нейл-арту дополнительную изюминку и сделает его неординарным. Пример такого совмещения – френч, в котором основу покрывают матовым лаком, а «улыбку» выделяют блестящим глянцем. Допускается прибегнуть к дополнительному приему – отделить эти две зоны с помощью разграничивающей полоски, выложенной фольгой.





Среди фаворитов сезона можно с уверенностью назвать блестящий нейл-арт. Эффект достигается с помощью нанесения прозрачной втирки поверх основного покрытия либо нанесения специальной пудры, обладающей стойким медным блеском. Последний вариант подойдет при желании придать ногтям легкий металлизированный эффект.





Дополнение ногтей абстрактными мотивами – беспроигрышный прием, чтобы сделать нейл-арт неординарным. Для реализации этой идеи пластины покрывают лаком молочного оттенка, а сверху наносят хаотичные размытые пятна шоколадного цвета.





Анималистические узоры остаются неизменно актуальными. Шоколадный цвет великолепно подойдет для прорисовки пятен леопарда на нюдовом, кремовой или молочной фоне. При желании можно отдать предпочтение какому-либо другому орнаменту, к примеру, полоскам зебры или тигра.





Подведем итог

Шоколадный маникюр 2024 года представлен оригинальными решениями, среди которых любая представительница прекрасного пола подберет для себя подходящий дизайн. Преимущество такого нейл-арта – его универсальность, выражающаяся в сочетаемости с предметами гардероба как сдержанных нейтральных, так и сочных насыщенных оттенков.