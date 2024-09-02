Лучшие расчески: выбираем подходящую по типу и потребностям волос

Принято считать, что в расческе главное – это красота и удобство, но это далеко не все, на что следует ориентироваться при выборе этого аксессуара. Трихологи рекомендуют выбирать практичную расческу, исходя из типа кожи головы, структуры и длины волос.

Разные материалы

Выбор расчесок огромен: в магазинах можно встретить деревянные, металлические, силиконовые, пластиковые и карбоновые экземпляры. Наиболее универсальный и долговечный – карбон, именно из него делают профессиональные парикмахерские аксессуары. Его несомненный плюс в том, что он выдерживает многократные мытье и обработку, в отличие от дерева, которое впитывает влагу и деформируется.

Чистая работа

Кстати, вы знали, что домашние расчески обязательно тщательно мыть минимум раз в неделю? Особенно это важно для обладательниц жирной кожи головы. По этой причине тем, у кого быстро пачкаются волосы, трихологи советуют выбирать расчески из легко моющихся материалов (карбона, пластика), желательно в форме гребня с редкими зубцами. Деревянные щетки лучше исключить: натуральные материалы сложно очищать, они накапливают в себе себум и становятся рассадником бактерий.

Массажный эффект

Для нормального типа кожи головы, а также для сухой или чувствительной кожи подойдут массажные расчески. Они массируют корни волос, тем самым стимулируя работу сальных желез и улучшая микроциркуляцию крови. Это хорошая профилактика выпадения, да и просто приятная расслабляющая процедура. Такие расчески также хороши для короткой и средней длины волос. Лучшие варианты – щетки с пластиковыми щетинками разной длины (типа Tangle Teezer) и щетки с гибкой основой.

Золотой гребешок

Для вьющихся или пушащихся длинных волос, которые сильно путаются, лучше не покупать массажные расчески: сначала стоит расплести пряди вручную, сбрызнув их специальным спреем для облегчения расчесывания, а затем использовать гребешок. Начинать прочесывать пряди лучше с кончиков, придерживая локоны в хвосте у основания рукой, чтобы минимизировать выдергивание волосяных луковиц.



Как часто нужно расчесывать локоны? Не больше двух-трех раз в день – утром, вечером и перед мытьем. Кстати, после мытья важно подождать не менее пятнадцати минут, прежде чем приступать к расчесыванию. Слишком мокрые волосы легко растягиваются и выдергиваются, поэтому не стоит спешить с укладкой и сушкой.

Электронные версии

Технологии не стоят на месте: для тех, кто любит ухаживать за волосами, уже давно появились электронные гаджеты с различными функциями. Наиболее популярны лазерные инфракрасные расчески, предназначенные для стимуляции роста волос и предотвращения их выпадения. Бывают и расчески с резервуаром для жидких средств (сывороток, тоников), которые наносят уход в процессе расчесывания и делают микротоковый массаж. Есть и более простые модели на батарейках с режимом ионизации для блеска локонов и снятия статического электричества.





Отметим, что такие гаджеты на заменят механическую расческу, а будут приятным дополнением к ней. Стоит ли выбирать электронные модели или пользоваться только обычной механической расческой, решает каждая сама.

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