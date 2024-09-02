Лучшие расчески: выбираем подходящую по типу и потребностям волос

Помогаем сориентироваться в огромном выборе расчесок и подобрать самую удачную по всем характеристикам.

Принято считать, что в расческе главное – это красота и удобство, но это далеко не все, на что следует ориентироваться при выборе этого аксессуара. Трихологи рекомендуют выбирать практичную расческу, исходя из типа кожи головы, структуры и длины волос.

Фото: Pexels.com

Разные материалы

Выбор расчесок огромен: в магазинах можно встретить деревянные, металлические, силиконовые, пластиковые и карбоновые экземпляры. Наиболее универсальный и долговечный – карбон, именно из него делают профессиональные парикмахерские аксессуары. Его несомненный плюс в том, что он выдерживает многократные мытье и обработку, в отличие от дерева, которое впитывает влагу и деформируется. 

Чистая работа

Кстати, вы знали, что домашние расчески обязательно тщательно мыть минимум раз в неделю? Особенно это важно для обладательниц жирной кожи головы. По этой причине тем, у кого быстро пачкаются волосы, трихологи советуют выбирать расчески из легко моющихся материалов (карбона, пластика), желательно в форме гребня с редкими зубцами. Деревянные щетки лучше исключить: натуральные материалы сложно очищать, они накапливают в себе себум и становятся рассадником бактерий. 

Расческа-гребень для волос карбоновая с редкими зубьями, Lady Pink Basic Professional

Массажный эффект

Для нормального типа кожи головы, а также для сухой или чувствительной кожи подойдут массажные расчески. Они массируют корни волос, тем самым стимулируя работу сальных желез и улучшая микроциркуляцию крови. Это хорошая профилактика выпадения, да и просто приятная расслабляющая процедура. Такие расчески также хороши для короткой и средней длины волос. Лучшие варианты – щетки с пластиковыми щетинками разной длины (типа Tangle Teezer) и щетки с гибкой основой.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Расческа для волос The Ultimate (Wet) Detangler, Tangle Teezer. 2. Расческа для волос Esthetic House. 3. Расческа массажная плетеная, Kosmo shtuchki

Золотой гребешок

Для вьющихся или пушащихся длинных волос, которые сильно путаются, лучше не покупать массажные расчески: сначала стоит расплести пряди вручную, сбрызнув их специальным спреем для облегчения расчесывания, а затем использовать гребешок. Начинать прочесывать пряди лучше с кончиков, придерживая локоны в хвосте у основания рукой, чтобы минимизировать выдергивание волосяных луковиц.

Как часто нужно расчесывать локоны? Не больше двух-трех раз в день – утром, вечером и перед мытьем. Кстати, после мытья важно подождать не менее пятнадцати минут, прежде чем приступать к расчесыванию. Слишком мокрые волосы легко растягиваются и выдергиваются, поэтому не стоит спешить с укладкой и сушкой.

Электронные версии

Технологии не стоят на месте: для тех, кто любит ухаживать за волосами, уже давно появились электронные гаджеты с различными функциями. Наиболее популярны лазерные инфракрасные расчески, предназначенные для стимуляции роста волос и предотвращения их выпадения. Бывают и расчески с резервуаром для жидких средств (сывороток, тоников), которые наносят уход в процессе расчесывания и делают микротоковый массаж. Есть и более простые модели на батарейках с режимом ионизации для блеска локонов и снятия статического электричества.  

Фото: архивы пресс-служб. 1. Лазерная инфракрасная массажная расческа для волос от выпадения, HoneyCare. 2. Расческа с ионизацией Satin Hair, Braun. 3. Электрическая массажная расчёска с отсеком для уходовых средств, Deus Light

Отметим, что такие гаджеты на заменят механическую расческу, а будут приятным дополнением к ней. Стоит ли выбирать электронные модели или пользоваться только обычной механической расческой, решает каждая сама. 

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Мария Орешкина

Редактор

 

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