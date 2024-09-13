Шоколадный маникюр: самые модные дизайны в уютном коричневом цвете

Коричневый – без сомнения, очень уютный и аппетитный цвет. Но далеко не все его оттенки комплиментарно смотрятся на ногтях и гармонируют с цветом кожи.

Самый универсальный оттенок коричневого – темно-шоколадный, с холодным подтоном. Самый спорный – оранжево-коричневый, цвета кабачковой икры: такой лак нужно поддерживать другими цветами в маникюре.

Хороший выбор для тех, кто не любит рисунки на ногтях, – разные цвета коричневого в одном маникюре: бежевый, карамельный, шоколадный.

Беспроигрышная идея – совмещать три оттенка коричневого лака на каждом ногте, чередуя от светлого к более темному. Такой маникюр подходит практически под любой стиль одежды, поэтому станет отличным выбором для тех, кто перекрашивает ногти раз в месяц.

Красиво смотрится осенний коричневый маникюр с сердечками.





Матовый маникюр не очень практичен, зато придает образу элегантность и утонченность. В сочетании с кашемиром и бежевым тренчем такие ногти будут смотреться очень стильно.





Листья – это первое, что приходит в голову, когда задумываешься о том, что нарисовать на ногтях в осеннюю пору. Банально? Возможно. Но узоры с листьями не случайно так популярны: они красиво смотрятся в осеннем маникюре и создают настроение.









Цветочные мотивы в осеннем коричневом маникюре – еще один тренд, который нам очень нравится. Посмотрите, как стильно может смотреться такой нейл-дизайн!

Попробуйте нарисовать цветы матовым лаком – это выглядит роскошно и стильно. А вот от страз и объемной цветочной лепнины на ногтях в этом сезоне рекомендуем отказаться – они наоборот удешевляют образ.





Бывает, что не хочется рисовать на ногтях ничего конкретного, но и однотонный маникюр кажется скучным. В таких случаях абстрактный нейл-дизайн может стать отличным компромиссом.







