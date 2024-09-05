Бьюти-новости: топ-5 интересных новинок

Ночной крем для лица с ретинолом против пигментации и морщин Vichy Liftactiv B3



Проблема пигментации у многих стоит остро, особенно после летней солнечной активности. Поэтому новинка Vichy вышла очень кстати: аптечный бренд пополнил свою серию против пигментации ночным кремом с ретинолом. Средство содержит 4% ниацинамид (витамин В3), который сокращает видимость пигментных пятен и выравнивает общий тон кожи, и 0.15% чистый ретинол, обновляющий кожу и разглаживающий морщины.







Мраморный блеск-бальзам для губ Marbled от Divage



Это компромиссный вариант для тех, кто любит универсальные средства: новый бальзам сочетает в себе уходовые и декоративные свойства. Кокосовое масло, экстракт алоэ и гидролат дамасской розы в составе увлажняют и восстанавливают кожу губ, препятствуют ее обветриванию. А легкий оттенок (всего доступно 4 цвета) придает сияние и вписывается в любой макияж.







Праймер для лица увлажняющий Bubble Tea от Lottie London

Пополнение в коллекции макияжа от британского бренда Lottie London – универсальная база, которая готовит кожу к нанесению тонального крема. Средство также может использоваться самостоятельно для создания эффекта сияющей и здоровой кожи. Праймер содержит ниацинамид, зеленый чай, алоэ вера и витамин B5, благодаря чему увлажняет, смягчает и разглаживает кожу. Главную функцию – фиксацию макияжа – выполняет на пятерку, поэтому праймер особенно оценят обладательницы жирной кожи, с которой быстро "сползают" тональные средства.





Скраб и маска для ухода за молодой кожей от Clarins

Обладателей проблемной кожи, склонной к появлению жирного блеска, заинтересуют новинки в серии My Clarins. Очищающая маска Pore-Less Skin Perfecting Mask уменьшает поры, сокращает выделение себума и улучшает текстуру кожи благодаря белой глине, каолину, экстрактам моринги и таволожника. Мягкий скраб с маслом дикого манго содержит гранулы двух типов, полирующие кожу и выравнивающие цвет лица. Средства можно использовать как в комплексе, чередуя 1-2 раза в неделю, так и по отдельности.







Увлажняющая линия для лица от Thalion

Французский бренд профессиональной талассотерапии Thalion выпустил линию средств для лица Thalisource: оживляющую сыворотку, воздушный гель-крем, наполняющую маску и увлажняющий крем Essentielle. В основе формулы этих средств – ингредиент, извлеченный из бурой водоросли Cystoseira baccata, каррагинан из красных водорослей, разномолекулярная гиалуроновая кислота. Cредства обещают бороться с обезвоженностью и питать кожу.

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