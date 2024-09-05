Бьюти-новости: топ-5 интересных новинок

Рассказываем о самых актуальных новинках косметики. В свежей подборке Клео - увлажняющие средства, праймер под макияж, бальзам-блеск для губ и не только.

Ночной крем для лица с ретинолом против пигментации и морщин Vichy Liftactiv B3 

Проблема пигментации у многих стоит остро, особенно после летней солнечной активности. Поэтому новинка Vichy вышла очень кстати: аптечный бренд пополнил свою серию против пигментации ночным кремом с ретинолом. Средство содержит 4% ниацинамид (витамин В3), который сокращает видимость пигментных пятен и выравнивает общий тон кожи, и 0.15% чистый ретинол, обновляющий кожу и разглаживающий морщины.

Фото: архивы пресс-службы. Ночной крем для лица с ретинолом против пигментации и морщин Liftactiv B3, Vichy

Мраморный блеск-бальзам для губ Marbled от Divage

Это компромиссный вариант для тех, кто любит универсальные средства: новый бальзам сочетает в себе уходовые и декоративные свойства. Кокосовое масло, экстракт алоэ и гидролат дамасской розы в составе увлажняют и восстанавливают кожу губ, препятствуют ее обветриванию. А легкий оттенок (всего доступно 4 цвета) придает сияние и вписывается в любой макияж. 

Фото: архивы пресс-службы. Блеск-бальзам Marbled Lip Balm, Divage

Праймер для лица увлажняющий Bubble Tea от Lottie London

Пополнение в коллекции макияжа от британского бренда Lottie London – универсальная база, которая готовит кожу к нанесению тонального крема. Средство также может использоваться самостоятельно для создания эффекта сияющей и здоровой кожи. Праймер содержит ниацинамид, зеленый чай, алоэ вера и витамин B5, благодаря чему увлажняет, смягчает и разглаживает кожу. Главную функцию – фиксацию макияжа – выполняет на пятерку, поэтому праймер особенно оценят обладательницы жирной кожи, с которой быстро "сползают" тональные средства.

Фото: архивы пресс-службы. Праймер для лица увлажняющий Bubble Tea, Lottie London

Скраб и маска для ухода за молодой кожей от Clarins

Обладателей проблемной кожи, склонной к появлению жирного блеска, заинтересуют новинки в серии My Clarins. Очищающая маска Pore-Less Skin Perfecting Mask уменьшает поры, сокращает выделение себума и улучшает текстуру кожи благодаря белой глине, каолину, экстрактам моринги и таволожника. Мягкий скраб с маслом дикого манго содержит гранулы двух типов, полирующие кожу и выравнивающие цвет лица. Средства можно использовать как в комплексе, чередуя 1-2 раза в неделю, так и по отдельности.

Фото: архивы пресс-службы. Мягкий скраб для лица, придающий сияние коже. Очищающая маска для лица, улучшающая состояние кожи, My Clarins

Увлажняющая линия для лица от Thalion

Французский бренд профессиональной талассотерапии Thalion выпустил линию средств для лица Thalisource: оживляющую сыворотку, воздушный гель-крем, наполняющую маску и увлажняющий крем Essentielle. В основе формулы этих средств – ингредиент, извлеченный из бурой водоросли Cystoseira baccata, каррагинан из красных водорослей, разномолекулярная гиалуроновая кислота. Cредства обещают бороться с обезвоженностью и питать кожу.

Фото: архивы пресс-службы. Увлажняющий уход с морскими элементами Thalisource, Thalion

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Мария Орешкина

Редактор

 

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