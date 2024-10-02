Осень под защитой: нужны ли санскрины в холодное время года?

Круглый год

Безусловно, осенью и зимой не так много солнечных дней, как в теплое время года. Но даже в пасмурную погоду есть ультрафиолетовое излучение: облака снижают его интенсивность всего лишь на 20-30 процентов. Отсутствие жары – тоже не показатель того, что солнечный свет стал безвредным: УФ-излучение не зависит от показателей температуры.





Виды лучей

Как известно, есть два вида ультрафиолетовых лучей: UVB-лучи способны вызывать ожоги, они активнее в жаркую летнюю погоду, а UVA-лучи не зависят от времени года, могут проникать через стекло и тучи. Именно они являются причиной фотостарения и гиперпигментации. Неудивительно, что дерматологи утверждают, что солнцезащитные средства – отнюдь не сезонная косметика, и выходя на улицу в любую погоду, желательно защищать санскринами открытые части тела.

Больше не значит хуже

Нужно ли покупать специальную солнцезащиту для осени или можно продолжать пользоваться оставшимися с лета средствами? Без сомнения, летом были актуальны продукты с фактором защиты 50, а осенью вполне хватит уровня SPF30. Но эксперты утверждают, что значительной разницы нет: можно смело выбирать косметику с SPF50. Более высокий фактор защиты не делает средство вреднее и плотнее: современная косметика проверенных брендов имеет приятную текстуру и не оставляет липкости на коже, вне зависимости от солнцезащитных свойств.

Следуя правилам

В пасмурные и дождливые дни будет достаточно использовать после основного ухода тональное средство с SPF30 и выше. В солнечные и ясные желательно наносить после увлажнения кожи каплю специального санскрина для лица, и только потом – декоративную косметику.

Оптимальное время нанесения солнцезащитного крема – за 15-30 минут до выхода на улицу. И не забывайте про важное правило: тщательно смывайте санскрин в конце дня, даже если поверх не было нанесено никакого тона.