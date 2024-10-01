5 бьюти-трендов с недели моды в Париже

Светлые брови

Да, вам не показалось! Подиумные визажисты, словно сговорившись, перестали уделять внимание бровям. Теперь брови в макияже не выглядят контрастными. Иногда они даже обесцвечены или не тронуты карандашом, а лишь уложены прозрачным гелем для фиксации! Выглядит немного непривычно, согласны?

Коричневые тени

Полупрозрачные, с легким влажным блеском, коричневые тени подчеркивают красоту глаз, если выбрать подходящий оттенок. Визажисты недели моды в Париже предлагают не ограничиваться верхним веком и растушевать коричневые тени по нижнему. Получается легкий небрежный эффект, который будет трендом предстоящего сезона.

Склеенные ресницы

Мода на небрежность прослеживается и в макияже ресниц: если вы считали слипшиеся ресницы признаком дурного тона, время пересмотреть свои взгляды. Макияж глаз с ресницами, напоминающими паучьи лапки, неоднократно засветился на подиумах Парижа: стиль Твигги снова оказался в списке актуальных трендов.

Косой пробор

Аккуратные голливудские укладки давно уступили место творческому беспорядку на голове. В Париже многие стилисты предпочли сделать моделям косой пробор в сочетании с низкими пучками и хвостами: ассиметричная укладка визуально делает прическу интереснее и объемнее.

Подводка

Макияж в стиле гранж перекочевал из осенних трендов в весенние: нарочито неаккуратно нанесенная подводка на нижнее веко у моделей Christian Dior привлекла всеобщее внимание. Акцент на нижнее веко в разной интерпретации предложили многие визажисты с недели моды в Париже – например, в виде четких графичных стрелок.

Более универсальный вариант макияжа предложили визажисты Chanel и Courreges: плотную подводку верхнего века без заостренной стрелки. Такой вариант подойдет практически всем и сделает взгляд более открытым.