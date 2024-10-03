Сезонное выпадение волос: пять верных способов его остановить

Вариант нормы

В организме все взаимосвязано: с наступлением холодов и сокращением светового дня все внутренние ресурсы направляются на усиление иммунной защиты для борьбы с потенциальными простудами и вирусами, а нехватка солнечного света влияет на настроение, способствует хандре и унынию. Все это негативно отражается на состоянии кожи и волос.

Трихологи сходятся во мнении, что осеннее выпадение волос – это нормальное явление. Вопрос лишь в количестве выпавших луковиц: нормой считается ежедневная потеря от 50 до 100 штук. К счастью, есть эффективные способы сократить "волосопад".

1. Следить за здоровьем и делать регулярный чек-ап

Если вы давно не сдавали анализы на дефициты витаминов, то сейчас самое время это исправить. Мультивитаминные комплексы работают не так эффективно, лучше индивидуально смотреть на показатели и пить элементы, которых не хватает именно вам. На состояние волос влияют жирные кислоты (витамин А), биотин, ниацин, витамины группы В, витамины D и Е, омега. Именно их дефициты следует проверять в первую очередь.

2. Правильно питаться

Сбалансированное питание дает не такой быстрый результат, как прием недостающих витаминов, зато обеспечивает более продолжительный эффект и хорошо влияет на самочувствие в целом. При склонности к выпадению волос врачи рекомендуют налегать на жирную рыбу семейства лососевых, есть цельнозерновые крупы, зеленые овощи, орехи. Булочки и шоколадки откладываем в сторону: ищем другие способы поднять настроение!





3. Сократить воздействие вредных факторов

Сушка горячим воздухом, регулярное использование укладочных средств негативно влияют на волосяные луковицы. Мойте голову специальным шампунем от выпадения волос, сушите локоны естественным способом, если не планируете выход в свет, и ни в коем случае не расчесывайте их сразу после мытья: влажные волосы легко цепляются друг за друга, при этом выдергиваясь.





4. Защищаться от холода

Еще один важный фактор, способствующий поредению шевелюры, – контрастные температуры и воздействие холода. Трихологи, словно сговорившись с мамами и бабушками со всего мира, в один голос твердят, что нужно надевать шапку, даже не дожидаясь заморозков. Хорошая новость: при незначительных холодах сойдет и капюшон. Главное – не допускать воздействия холода на корни волос, если хотите избежать потерь.

5. Использовать несмываемые средства

Сыворотки и лосьоны от выпадения – верные помощники в борьбе с сезонной "линькой". Наносите их массажными движениями один-два раза в день (если производитель не указал иную схему), это дополнительно активизирует кровообращение и способствует лучшему проникновению активных ингредиентов в луковицы волос. Ищите в составах средств от выпадения такие компоненты, как женьшень, мята, витамин Е, пантенол, цинк, гамма-аминобутуровую кислоту, таурин.

Для профилактики выпадения волос и пробуждения спящих луковиц несмываемые средства работают эффективнее, чем маски: оставаясь на коже в промежутках между мытьем волос, активные ингредиенты лосьонов действуют более продолжительное время и успевают сделать свою работу.