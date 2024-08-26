Правила хорошего тоника: как выбрать и когда использовать тоник для лица

Многие знают, что уход за кожей лица включает в себя ежедневное умывание и применение увлажняющих средств, но не всегда уделяют внимание тонизированию кожи. Между тем, тоник для лица играет важную роль: жаль, что его значение так часто недооценивается! Клео.ру предлагает разобраться, зачем нужен тоник для лица и как выбрать средство, исходя из потребностей кожи.





Есть ли смысл?

Тоник для лица – это несмываемое средство на основе воды или цветочных гидролатов, насыщенное активными ингредиентами для ухода за кожей. В отличие от лосьонов, подходящих для жирной кожи, тоники не содержат спирта и могут применяться даже для чувствительного и сухого эпидермиса.





Очищение кожи – необходимый ритуал, от которого невозможно отказаться. Но оно в той или иной степени нарушает естественный защитный барьер кожи, который состоит из себума (кожного сала) и микробиоты эпидермиса. И именно тут на помощь приходит тоник! Основная цель тоника для лица – восстановить кислотно-щелочной баланс (pH) кожи после очищения и подготовить ее к нанесению уходовых средств. Тоник завершает процесс очищения, препятствует появлению чувства стянутости, которое нередко возникает после умывания, и усиливает действие последующих средств ухода (сыворотки и крема).

Активный игрок

Тоник для лица – это не только проводник для активных ингредиентов последующего ухода. Это еще и самостоятельный игрок, помогающий удовлетворить потребности каждого типа кожи. Например, кислотные тоники содержат в составе комбинацию кислот (AHA, гликолевую, молочную, янтарную, азелаиновую, гиалуроновую и другие), которые сужают поры, отшелушивают ороговевшие клетки, выравнивают тон и осветляют пигментацию.

Если вы пользуетесь кислотными средствами, не забывайте наносить крем с SPF30 и выше, иначе пигментация может усилиться.

Еще одна не менее популярная категория – увлажняющие тоники для лица. Они содержат растительные экстракты (например, лакрицы, гамамелиса, авокадо, юзу, корня солодки и другие), изготавливаются на основе цветочной воды – например, розовой или васильковой. Увлажняющие тоники для лица смягчают и освежают кожу, защищают ее от вредного воздействия окружающей среды и являются универсальными для всех типов кожи.





Для кожи, склонной к покраснениям и шелушениям, незаменимы успокаивающие тоники . Благодаря бисабололу и пантенолу в составе они нормализуют РН кожи, смягчают ее, успокаивают, снимают покраснения, ускоряют клеточный обмен и регенерацию эпидермиса.



