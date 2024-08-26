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Правила хорошего тоника: как выбрать и когда использовать тоник для лица

Правила хорошего тоника: как выбрать и когда использовать тоник для лица

Многие знают, что уход за кожей лица включает в себя ежедневное умывание и применение увлажняющих средств, но не всегда уделяют внимание тонизированию кожи. Между тем, тоник для лица играет важную роль: жаль, что его значение так часто недооценивается! Клео.ру предлагает разобраться, зачем нужен тоник для лица и как выбрать средство, исходя из потребностей кожи.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Освежающий тоник с АНА-кислотами, Geltek. 2. Тоник для лица Успокаивающий, Babaria. 3. Эфирный тоник для лица Драгоценный Иммортель, L'Occitane

Есть ли смысл?

Тоник для лица – это несмываемое средство на основе воды или цветочных гидролатов, насыщенное активными ингредиентами для ухода за кожей. В отличие от лосьонов, подходящих для жирной кожи, тоники не содержат спирта и могут применяться даже для чувствительного и сухого эпидермиса.

Фото: freepik.com

Очищение кожи – необходимый ритуал, от которого невозможно отказаться. Но оно в той или иной степени нарушает естественный защитный барьер кожи, который состоит из себума (кожного сала) и микробиоты эпидермиса. И именно тут на помощь приходит тоник! Основная цель тоника для лица – восстановить кислотно-щелочной баланс (pH) кожи после очищения и подготовить ее к нанесению уходовых средств. Тоник завершает процесс очищения, препятствует появлению чувства стянутости, которое нередко возникает после умывания, и усиливает действие последующих средств ухода (сыворотки и крема).

Активный игрок

Тоник для лица – это не только проводник для активных ингредиентов последующего ухода. Это еще и самостоятельный игрок, помогающий удовлетворить потребности каждого типа кожи. Например, кислотные тоники содержат в составе комбинацию кислот (AHA, гликолевую, молочную, янтарную, азелаиновую, гиалуроновую и другие), которые сужают поры, отшелушивают ороговевшие клетки, выравнивают тон и осветляют пигментацию.

Если вы пользуетесь кислотными средствами, не забывайте наносить крем с SPF30 и выше, иначе пигментация может усилиться.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Тоник для лица с ниацинамидом и гиалуроновой кислотой, Lifecode. 2. Отшелушивающий тоник, выравнивающий тон и микрорельеф кожи, Roz Mary. 3. Тоник для лица с кислотами, Clean+

Еще одна не менее популярная категория – увлажняющие тоники для лица. Они содержат растительные экстракты (например, лакрицы, гамамелиса, авокадо, юзу, корня солодки и другие), изготавливаются на основе цветочной воды – например, розовой или васильковой. Увлажняющие тоники для лица смягчают и освежают кожу, защищают ее от вредного воздействия окружающей среды и являются универсальными для всех типов кожи.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Гиалуроновый увлажняющий тоник Авокадо & Ваниль, Pravilnaya Kosmetika. 2. Лосьон тонизирующий для лица и кожи вокруг глаз с розовой водой и гамамелисом, Eisenberg. 3. Двухфазный лосьон для лица с юзу и маслом персиковых косточек, Erborian.

Для кожи, склонной к покраснениям и шелушениям, незаменимы успокаивающие тоники. Благодаря бисабололу и пантенолу в составе они нормализуют РН кожи, смягчают ее, успокаивают, снимают покраснения, ускоряют клеточный обмен и регенерацию эпидермиса.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Тоник-спрей для лица спрей Nue, Payot. 2. Успокаивающий очищающий тоник, La Roche-Posay. 3. Тоник с экстрактами овса и роз HIDRADERM, Sesderma

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26 августа 2024, 14:41
Фото: Pexels.com, Cottonbro studio
Мария Орешкина
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