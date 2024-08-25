Как убрать пушистость волос: обзор средств, обеспечивающих надлежащий эффект

Красивая ухоженная прическа – мечта любой женщины. Однако для некоторых представительниц прекрасного пола встречаются проблемы с укладкой. Пряди могут начать виться и образовывать вокруг головы своеобразный «одуванчик», что особенно заметно при повышенной влажности воздуха. Кроме непослушности в укладке возникают и другие проблемы, такие как сухость, ломкость, наэлектризованность локонов.

Если вы сталкиваетесь с подобными ситуациями, то наверняка хотите знать, как убрать пушистость волос. В этой статье Клео.ру расскажет о причинах такого явления и предложит эффективные методы, чтобы его устранить.

Причины пушистости волос

Прежде, чем узнать, что делать, когда волосы пушатся, важно узнать о причинах подобного явления. Чтобы это понимать, стоит подробнее узнать о структуре волос, а именно об их поверхностном слое – кутикуле. Ее роль заключается в том, чтобы защищать волосы от повреждений и негативных воздействий внешней среды. Кутикула включает в себя наслоения мелких чешуек. Если они расположены вплотную друг к другу, то пряди выглядят как гладкие и блестящие. Если чешуйки приподняты, то локоны начинают пушиться. Причины, провоцирующие данное явление, таковы:

Обезвоженность волос, в результате которой появляется тусклость, сухость и ломкость. Такое явление особенно характерно для жаркого времени года, когда локонам недостаточно влаги.

Природная структура волос, которая свойственна для кудрей, являющихся более пористыми и сухими по сравнению с прямыми прядями.

Статическое электричество, возникающее в результате трения об одежду из синтетических материалов.

Частое воздействие на волосы приборов, обладающих нагревательным эффектом: феном, плойкой, утюжком.

Неправильный уход, заключающийся в выборе шампуней, кондиционеров, бальзамов, не подходящих для вашей структуры волос.

Результат влияния различных химических веществ: хлорированной воды в бассейне, средств, используемых для завивки или окрашивания локонов.

Вредные привычки (курение, частое употребление алкоголя), некачественное и несбалансированное питание с недостатком витаминов.





Как избавиться от пушистости волос

Если вы хотите узнать, как сделать волосы гладкими, вам следует обратить внимание на целый комплекс мер. Они подразумевают как первоначальный уход за локонами, который относится к повседневным процедурам и должен войти в привычку, так и применение специальных средств: всевозможных масок, бальзамов, масел. Если данные методы не дают нужного результата, можно обратиться к такому способу как кератиновое выпрямление волос. Далее Клео.ру предлагает подробно изучить эти варианты.





Уход за пушистыми волосами

Чтобы избежать торчащих прядей, выбивающихся из прически и портящих ее вид, прежде всего, стоит уделить внимание повседневным действиям, которые вы совершаете со своими локонами. Уход за пушистыми волосами подразумевает следующие меры:

Мытье головы теплой, но не горячей водой. В последнем случае вы столкнетесь с раскрытием чешуек, создающих пушистую структуру прядей.

Правильная сушка волос. Пряди противопоказано растирать мокрым полотенцем, поскольку в этом случае повреждается структура чешуек. Лучше всего завернуть локоны в полотенце и сделать из него своеобразный «тюрбан», который впитает в себя влагу. При сушке феном струю воздуха из него следует направлять по росту волос, сверху вниз, чтобы чешуйки «запечатывались».

Выбор правильной расчески. Лучше всего отдать предпочтение широкому зубчатому варианту.

Уход за кончиками прядей, которые следует регулярно состригать. В этом случае они не будут секущимися, а волосы не приобретут пушистую структуру.

Использование для укладки фена, плойки или утюжка. Лучше всего вовсе отказаться от применения этих приборов, но если вы не можете этого сделать, предварительно наносите на пряди защиту в виде масла, например, миндального или касторового.





Средства против пушистости волос

Залогом успеха в борьбе против пушистости волос будет правильный выбор средств по уходу за ними. Так, Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие варианты:

Шампуни, содержащие в своем составе увлажняющие компоненты, к примеру, сок листьев алоэ, глицерин, масла ши, миндаля, жожоба.

Бальзам-ополаскиватель или кондиционер – обязательное средство, которое рекомендуется использовать после мытья шампунем. С их помощью чешуйки кутикулы приглаживаются, а локоны становятся более блестящими и гладкими. В качестве примера можно привести средства с кокосовым маслом и макадамией.

Применение специальных разглаживающих масок, к примеру, с орехом макадамией.

Нанесение на волосы после их мытья несмываемых средств с питательными маслами, например, камелии, аргановым маслом, экстрактом розмарина.

Домашние средства от пушистости волос

При желании уходовые маски для волос можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Клео.ру предлагает взять на вооружение такие средства:

Кокосовое масло, которое рекомендуется прогреть в микроволновке до теплого состояния и нанести массажными движениями на влажные пряди, не затрагивая корни. Такую маску лучше оставить на локонах на всю ночь, прикрыв их шапочкой для душа.

Маска из яичных желтков (2 шт.), бананов (2 шт.), оливкового масла и меда (по 2 ст. Ложки). Ингредиенты смешивают между собой, наносят на волосы, оставляют на полчаса и смывают прохладной водой.

Маска с яблочным уксусом, медом и кокосовым маслом, которые берутся в равных пропорциях и наносятся на влажные пряди на 20 минут. После этого нужно смыть средство шампунем.





Кератиновое выпрямление волос

Если надлежащий уход и средства от пушистости волос не дают должного эффекта, можно прибегнуть к процедуре, которая обеспечит долговременный результат. Это кератиновое выпрямление, которое осуществляется специалистом и требует соблюдения определенных правил после его проведения. К таким мерам относятся следующие:

Не мыть локоны в течение первых 48 часов после процедуры. После этого следует применять безсульфатные шампуни и кондиционеры.

Отказаться от укладывания волос в течение первой недели.

Избегать окрашивания в течение первых двух-трех недель.

Использовать расчески с широкими зубьями.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как убрать пушистость волос самыми разными способами. Помните, что первый шаг – обеспечить качественный уход и избегать факторов, способных привести к повреждению прядей. Также уделите внимание выбору разных средств, с помощью которых вы сможете порадовать себя отличным результатом.