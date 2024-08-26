Седые волосы: что естественно, то не безобразно?

Мода на естественность набирает обороты: теперь и седина больше не признак неухоженности. Клео рассказывает, почему появляются седые волосы и стоит ли делать модное шитье седины.

В чем причина

Откуда вообще берутся седые волосы и почему у многих они появляются еще в юности? Возникновение седины, как правило, связано с генетической предрасположенностью: если у ваших родственников уже в 20 были первые седые волоски, то не удивляйтесь, что и с вами может случиться такая же история. Кроме того, снижение выработки меланина, которое ведет к постепенному поседению, может быть связано с дефицитом железа, меди, витаминов группы В.

Фото: соцсети / @virllylalune

Стрессы тоже провоцируют появление седины: в психологически сложных ситуациях в нашем организме происходит выброс адреналина, замедляющий процесс образования меланина в луковицах волос.

Фото: соцсети / @sweet.simple.something

Что с ними делать?

Седые волосы не похожи на своих пигментированных собратьев: у них более жесткая структура, они склонны к ломкости и к появлению секущихся кончиков. Цвет естественной седины редко стремится к красивому жемчужно-белому, – как правило, он имеет грязно-серый или даже желтоватый подтон. Поэтому отращивать седые и ничего с ними не делать – это ну так себе идея. За седыми волосами обязательно нужно правильно ухаживать: к счастью, для этого выпускается много различных средств (самые эффективные – у профессиональных брендов). Они нейтрализуют желтый цвет, разглаживают структуру волос и придают им здоровый блеск.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Тонирующая маска для волос Anti-Yellow, Ollin Professional. 2. Маска для нейтрализации желтизны So Silver, Matrix. 3. Шампунь для седых волос Silver, L'Oreal Professionnel

Фото: соцсети / @sstrange

К сожалению, не достаточно просто отрастить седые волосы и ухаживать за ними при помощи специальной косметики. Тщательная укладка волос после мытья – обязательное условие для того, чтобы седина выглядела красиво и ухоженно. 

Фото: соцсети / @nic_went_gray

Кому идёт

Даже если отбросить тот факт, что седина ассоциируется у большинства людей со старением и неухоженностью, жемчужно-серый цвет подходит далеко не всем. Он красиво смотрится на женщинах со светлой ровной кожей и становится оригинальной фишкой во внешности молодых девушек без явных возрастных изменений. Морщинки, пигментация и неровный цвет лица, – серый цвет волос подчеркивает то, на чем не стоит акцентировать внимание. 

Фото: соцсети / @randi_honeycutt_

К слову, несмотря на моду на естественность, голливудские и российские звезды не спешат отращивать седые волосы, а те, кто решился на этот шаг – выглядят старше, чем могли бы, окрашивая волосы.

Фото: архивы пресс-служб. Художница и жена Киану Ривза Александра Грант. Актриса Энди Макдауэл.

Шитье седины

Далеко не всегда волосы теряют пигмент равномерно по всей голове. Седина создает уникальный "рисунок", индивидуальный для каждого человека: у кого-то седеют только виски, у кого – пробор по центру, у кого-то – хаотично разбросанные пряди. Как раз для таких случаев придумали новый вид окрашивания -  шитье седины. Это сложная методика, которая под силу далеко не каждому стилисту.

Фото: соцсети / @olenka_kostyunina

При шитье седины мастер особым образом выдувает феном волосы, отделяя пряди без пигмента от сохранивших натуральный цвет. Затем они тонируются в более светлый оттенок, в который органично вписывается седина. Плюс такого окрашивания – возможность реже посещать салон для обновления цвета, ведь седые волосы отрастают незаметно. Но и минусов немало: для выполнения шитья седины придется несколько месяцев отращивать седые, а в дальнейшем нужно будет использовать определенную косметику, чтобы обесцвеченные локоны не пожелтели и не потускнели. Кроме того, окрашивание выполняется лишь при небольшом проценте седины – не более 50, и стоит довольно-таки дорого.

Фото: соцсети / @hairbynoora


Мария Орешкина

Редактор

 

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