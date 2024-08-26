Седые волосы: что естественно, то не безобразно?

В чем причина

Откуда вообще берутся седые волосы и почему у многих они появляются еще в юности? Возникновение седины, как правило, связано с генетической предрасположенностью: если у ваших родственников уже в 20 были первые седые волоски, то не удивляйтесь, что и с вами может случиться такая же история. Кроме того, снижение выработки меланина, которое ведет к постепенному поседению, может быть связано с дефицитом железа, меди, витаминов группы В.





Стрессы тоже провоцируют появление седины: в психологически сложных ситуациях в нашем организме происходит выброс адреналина, замедляющий процесс образования меланина в луковицах волос.

Что с ними делать?

Седые волосы не похожи на своих пигментированных собратьев: у них более жесткая структура, они склонны к ломкости и к появлению секущихся кончиков. Цвет естественной седины редко стремится к красивому жемчужно-белому, – как правило, он имеет грязно-серый или даже желтоватый подтон. Поэтому отращивать седые и ничего с ними не делать – это ну так себе идея. За седыми волосами обязательно нужно правильно ухаживать: к счастью, для этого выпускается много различных средств (самые эффективные – у профессиональных брендов). Они нейтрализуют желтый цвет, разглаживают структуру волос и придают им здоровый блеск.

К сожалению, не достаточно просто отрастить седые волосы и ухаживать за ними при помощи специальной косметики. Тщательная укладка волос после мытья – обязательное условие для того, чтобы седина выглядела красиво и ухоженно.

Кому идёт

Даже если отбросить тот факт, что седина ассоциируется у большинства людей со старением и неухоженностью, жемчужно-серый цвет подходит далеко не всем. Он красиво смотрится на женщинах со светлой ровной кожей и становится оригинальной фишкой во внешности молодых девушек без явных возрастных изменений. Морщинки, пигментация и неровный цвет лица, – серый цвет волос подчеркивает то, на чем не стоит акцентировать внимание.





К слову, несмотря на моду на естественность, голливудские и российские звезды не спешат отращивать седые волосы, а те, кто решился на этот шаг – выглядят старше, чем могли бы, окрашивая волосы.

Шитье седины

Далеко не всегда волосы теряют пигмент равномерно по всей голове. Седина создает уникальный "рисунок", индивидуальный для каждого человека: у кого-то седеют только виски, у кого – пробор по центру, у кого-то – хаотично разбросанные пряди. Как раз для таких случаев придумали новый вид окрашивания - шитье седины. Это сложная методика, которая под силу далеко не каждому стилисту.





При шитье седины мастер особым образом выдувает феном волосы, отделяя пряди без пигмента от сохранивших натуральный цвет. Затем они тонируются в более светлый оттенок, в который органично вписывается седина. Плюс такого окрашивания – возможность реже посещать салон для обновления цвета, ведь седые волосы отрастают незаметно. Но и минусов немало: для выполнения шитья седины придется несколько месяцев отращивать седые, а в дальнейшем нужно будет использовать определенную косметику, чтобы обесцвеченные локоны не пожелтели и не потускнели. Кроме того, окрашивание выполняется лишь при небольшом проценте седины – не более 50, и стоит довольно-таки дорого.



