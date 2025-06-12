Месть пушистых: 5 правил ухода за пористыми волосами

В большинстве случаев пористость волос – это генетическая особенность, которая достается нам с рождения, часто (но не всегда) – в комплекте с вьющимися локонами. Однако в некоторых случаях волосы становятся пористыми из-за неправильного ухода, агрессивного обесцвечивания, неправильно выполненных салонных процедур. Чешуйки кутикулы пористых волос не плотно прилегают друг к другу, поэтому часто такие локоны выглядят сухими, тусклыми и пушистыми, легко ломаются и могут казаться неухоженными.

Есть и положительная особенность такой структуры: пористые локоны лучше держат укладку, надежно фиксируются в любом положении и дольше сохраняют объем, с них не так быстро вымывается краска.

К счастью, пористые волосы не только легко впитывают влагу, но и уход, поэтому при правильном подходе достаточно легко вернуть им блеск и красоту.





1. Увлажняющее мытье.

Пористые волосы – всегда сухие по длине, поэтому агрессивным шампунем легко пересушить их еще больше. Старайтесь мыть голову средствами с мягкими ПАВ-ами, избегать шампуней глубокой очистки, а также линеек для объема. Лучший выбор для вас – это шампунь из увлажняющих серий: наносите его только на корни, длина прекрасно очищается водой и пеной, когда вы смываете средство.

Не хватает объема? Тогда периодически используйте пилинг для кожи головы. Он никак не влияет на структуру локонов, работая только с корнями.

2. Не жалеем бальзама.

Бальзам-кондиционер для пористых волос – это средство номер один, значительно важнее шампуня. После мытья щедро наносите его на локоны, помассируйте, чтобы состав получше впитался в их кутикулу. Прочешите и распутайте пряди пальцами: под защитой кондиционера они повреждаются меньше, чем при расчесывании насухую.





3. Раз в неделю делаем маску.

Еженедельная маска полезна для любого типа волос, однако для пористых это настоящее лекарство. Обращайте внимание на формулу маски: важно, чтобы она работала не за счет силиконов, которые визуально разглаживают, но не работают в глубине, а за счет протеинов – строительных белков, заполняющих пустоты в структуре волос и выравнивающих их кутикулу.

4. Несмываемый уход наносим в несколько этапов.

Пористые волосы сразу реагируют на любые изменения влажности, поэтому сложнее всего поддерживать их ухоженный вид во время отдыха на море и в дождливую погоду. Стилисты рекомендуют использовать несмываемый уход по определенной схеме: сразу после мытья с бальзамом или маской, на еще влажные, не подсушенные полотенцем пряди, наносить увлажняющий кератиновый крем или гель. Если пользуетесь феном или утюжком, дополнительно наносите термозащиту. Далее, на сухие волосы, добавляйте пару капель восстанавливающего масла – это дополнительно разгладит их чешуйки, придаст блеск и защитит от негативных воздействий.

5. Лишний раз не трогаем в течение дня.

Пушистые волосы подвержены любым воздействиям извне, поэтому важно приучить себя не трогать их понапрасну. В течение дня не стоит часто их расчесывать, переделывать хвосты и пучки, по-разному закалывать. Любые аксессуары не очень полезны для пористых волос, поэтому в идеале – лучше носить их распущенными или заплетать объемную косу. При любых манипуляциях – расчесывании, укладывании – пользуйтесь увлажняющим спреем на водной основе: он не утяжеляет пряди, препятствует повреждениям и дополнительно разглаживает их по длине.



