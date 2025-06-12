Месть пушистых: 5 правил ухода за пористыми волосами

 114

Пористые волосы, как губка, легко впитывают влагу, но так же быстро ее теряют. Рассказываем, как восстановить их структуру и вернуть локонам ухоженный вид.

В большинстве случаев пористость волос – это генетическая особенность, которая достается нам с рождения, часто (но не всегда) – в комплекте с вьющимися локонами. Однако в некоторых случаях волосы становятся пористыми из-за неправильного ухода, агрессивного обесцвечивания, неправильно выполненных салонных процедур. Чешуйки кутикулы пористых волос не плотно прилегают друг к другу, поэтому часто такие локоны выглядят сухими, тусклыми и пушистыми, легко ломаются и могут казаться неухоженными.

Фото: freepik.com

Есть и положительная особенность такой структуры: пористые локоны лучше держат укладку, надежно фиксируются в любом положении и дольше сохраняют объем, с них не так быстро вымывается краска.

К счастью, пористые волосы не только легко впитывают влагу, но и уход, поэтому при правильном подходе достаточно легко вернуть им блеск и красоту.

Фото: freepik.com

1. Увлажняющее мытье.

Пористые волосы – всегда сухие по длине, поэтому агрессивным шампунем легко пересушить их еще больше. Старайтесь мыть голову средствами с мягкими ПАВ-ами, избегать шампуней глубокой очистки, а также линеек для объема. Лучший выбор для вас – это шампунь из увлажняющих серий: наносите его только на корни, длина прекрасно очищается водой и пеной, когда вы смываете средство.

Не хватает объема? Тогда периодически используйте пилинг для кожи головы. Он никак не влияет на структуру локонов, работая только с корнями.

Фото: unsplash.com, Taisiia Stupak

2. Не жалеем бальзама.

Бальзам-кондиционер для пористых волос – это средство номер один, значительно важнее шампуня. После мытья щедро наносите его на локоны, помассируйте, чтобы состав получше впитался в их кутикулу. Прочешите и распутайте пряди пальцами: под защитой кондиционера они повреждаются меньше, чем при расчесывании насухую. 

Фото: архивы пресс-служб. Масло-гель для волос 3-в-1 Маракуйя, L’Occitane au Bresil; Реконструирующая поверхность волоса экспресс-маска с комплексом ПРО-КЕРАТИН от Dercos, Vichy; Масло для волос несмываемое укрепляющее c протеином сои, KANS; Интенсивно увлажняющий шампунь для волос &#34;Дамасская роза, черный перец и шалфей&#34;, Grown Alchemist

3. Раз в неделю делаем маску.

Еженедельная маска полезна для любого типа волос, однако для пористых это настоящее лекарство. Обращайте внимание на формулу маски: важно, чтобы она работала не за счет силиконов, которые визуально разглаживают, но не работают в глубине, а за счет протеинов – строительных белков, заполняющих пустоты в структуре волос и выравнивающих их кутикулу.

Фото: архивы пресс-служб. Восстанавливающая маска для волос с кератином, VOIS; Маска для волос

4. Несмываемый уход наносим в несколько этапов.

Пористые волосы сразу реагируют на любые изменения влажности, поэтому сложнее всего поддерживать их ухоженный вид во время отдыха на море и в дождливую погоду. Стилисты рекомендуют использовать несмываемый уход по определенной схеме: сразу после мытья с бальзамом или маской, на еще влажные, не подсушенные полотенцем пряди, наносить увлажняющий кератиновый крем или гель. Если пользуетесь феном или утюжком, дополнительно наносите термозащиту. Далее, на сухие волосы, добавляйте пару капель восстанавливающего масла – это дополнительно разгладит их чешуйки, придаст блеск и защитит от негативных воздействий.

Фото: unsplash.com, Jenna Oslin

5. Лишний раз не трогаем в течение дня.

Пушистые волосы подвержены любым воздействиям извне, поэтому важно приучить себя не трогать их понапрасну. В течение дня не стоит часто их расчесывать, переделывать хвосты и пучки, по-разному закалывать. Любые аксессуары не очень полезны для пористых волос, поэтому в идеале – лучше носить их распущенными или заплетать объемную косу. При любых манипуляциях – расчесывании, укладывании – пользуйтесь увлажняющим спреем на водной основе: он не утяжеляет пряди, препятствует повреждениям и дополнительно разглаживает их по длине.

Фото: архивы пресс-службы Oribe

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.