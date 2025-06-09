Успеть за пять минут: как гуаша поможет улучшить кожу

Древнейшая техника массажа, полюбившаяся звездам и блогерам, способна подтянуть овал лица и разгладить морщины. Как получить максимум пользы от скребка гуаша и не навредить коже?
Массаж гуаша (дословно переводится как "соскребать все плохое") – это древняя практика традиционной китайской медицины, которая в последние годы завоевала популярность в мире красоты и велнеса. Хотя этот метод подходит для лечения различных заболеваний, в современном мире он чаще используется для улучшения состояния кожи лица и тела.
Скребки гуаша изготавливают из натуральных материалов – нефрита, розового кварца, обсидиана, агата и дерева. Выпускаются также скребки из различных металлов, стекла, керамики. Инструментом скользят по коже, оказывая умеренное давление. Это стимулирует кровообращение, улучшает лимфоток и помогает вывести токсины. Массаж гуаша помогает снять отечность и избавиться от токсинов, стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает мелкие морщины и повышает упругость кожи, расслабляет мышцы лица, улучшает его контуры. Уход, нанесенный после массажа гуаша, впитывается в более глубокие слои и эффективнее воздействует на кожу.
Не навреди
Несмотря на кажущуюся простоту, массаж гуаша требует предварительной подготовки. Прежде, чем начинать процедуру, нужно тщательно смыть косметику и загрязнения (даже если ваш любимый блогер демонстрирует в ТикТоке чудеса массажа прямо при полном параде, поверх тонального и хайлайтера!).
- Не стоит массировать сухую кожу: важно выбрать подходящее средство для массажа: для нормальной, сухой и обезвоженной кожи подойдет специальное массажное масло, для жирной и проблемной – сыворотка, на которой указано, что она подходит для этой цели. Если готового косметического средства у вас нет, могут подойти базовые косметические масла: персиковое, виноградной косточки, миндальное.
- Нажатие на кожу скребком гуаша должно быть ощутимым, но не слишком сильным: если перестараться, можно растянуть кожу и повредить капилляры. Пробуя технику массажа, лучше начинать с движений слабой интенсивности, постепенно увеличивая силу нажатия и наблюдая за реакцией кожи.
- Массируя шею, проводите скребком только по ее боковым мышцам. Центральную часть массировать нельзя, это может нарушить работу щитовидной железы.
- Массаж гуаша не рекомендуется выполнять после инъекций ботокса и филлеров: это может сократить действие препаратов.
Дело техники
Перед каждой процедурой не забывайте очищать скребок гуаша – промывать его водой с мылом, обрабатывать антисептиком. Нанесите на чистую кожу массажное масло или сыворотку – так, чтобы массажер легко скользил по поверхности кожи. Соблюдайте правильное направление движений, чтобы стимулировать кровообращение и лимфодренаж. Начинайте с зоны подбородка, двигайте скребком от центра нижней челюсти к ушам, прикладывая небольшое усилие. Поддерживайте кожу, чтобы не было растяжения.
Затем переходите к щекам: одной рукой фиксируйте кожу у крыла носа, удлиненной частью скребка проводите от носа к уху, прорабатывая каждый участок 7-10 раз. Осторожно массируйте кожу верхнего века под бровью, нежно поглаживая его плоскостью гуаша и избегая растяжения. С зоной лба можно работать более интенсивно: прорабатывайте ее от переносицы к вискам. Когда закончите массаж одной половины лица, переходите на другую: массируйте скребком по массажным линиям, от центра лица к периферии, перемещаясь снизу вверх.
В среднем такой массаж занимает 5-10 минут: косметологи рекомендуют сделать его частью бьюти-рутины перед ночным нанесением уходовых средств. Этого достаточно для получения выраженного визуального эффекта, уменьшения отечности и разглаживания небольших заломов. Однако если каждый день не получается, не беда: один-два массажа в неделю помогут поддерживать кожу в тонусе и повышать эффективность косметического ухода.