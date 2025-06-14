Как делать френч: лучшие способы для домашнего маникюра

Домашний маникюр переживает очередную волну популярности: многие инфлюенсеры сняли гелевое покрытие и рассказывают о том, как восстановить натуральные ногти и ухаживать за ними в домашних условиях.

Вместе с трендом на отказ от гель-лака вернулась мода на самостоятельное покрытие ногтей. Любимый многими френч, на первый взгляд, очень сложен для домашнего маникюра. Но так ли это на самом деле?

Подготовка

Как и любое другое покрытие, френч нужно делать на предварительно подготовленные руки. Обработайте кутикулу своим любимым способом, уберите лишнюю длину ногтей и придайте им привычную форму. Для домашнего френча лучше оставлять примерно 1-2 мм свободного края, не обрезать все под ноль. Форма возможна любая, но удобнее делать френч на мягкий квадрат.





1. Cлайдеры и пленки

Это один из самых быстрых и удобных способов сделать френч в домашних условиях – особенно для тех, кто хочет креативный дизайн. В продаже можно найти наклейки с различными принтами: и с градиентом, и с модным анималистическим, и с цветочным. Даже многие нейл-мастера выбирают слайдеры для французского маникюра, потому что этот способ быстрее ручной прорисовки, а результат выглядит очень эстетично.

2. Ставим печать

Удобный способ сделать аккуратный французский маникюр – воспользоваться силиконовым штампом и пластиной для стемпинга. Эта техника подходит для однотонного френча и позволяет перенести отпечаток для свободного края ногтей быстро и без лишних сложностей.

3. Трафареты для ногтей

Это олдскульный метод, который пользовался большой популярностью до изобретения слайдеров и позволял добиться идеально ровной "линии улыбки". У данного способа есть минусы: если вы используете обычные, не гелевые лаки, нужно дожидаться полного высыхания основного покрытия, на которое приклеивается трафарет, иначе результат получится смазанным и неаккуратным.

4. Рисуем от руки

Излюбленный способ нейл-блогеров со всего мира – легким движением тонкой кисточки разделить кончик ногтя на две равные части и прорисовать лаком. Выглядит элементарно, но без определенной сноровки тут не обойтись. Впрочем, можно потренироваться на искусственных ногтях со свободным краем: именно так делают начинающие мастера.





5. Клеим пластырь

У вас под рукой нет ничего для вышеперечисленных способов, а френч по-прежнему очень хочется? Тогда можете воспользоваться следующим лайфхаком: использовать пластырь вместо трафарета для создания линии улыбки! Его закругленный край идеально подходит для этой цели, если вы делаете форму ногтей в виде мягкого квадрата. Просто прилепите пластырь на высохшее основное покрытие так, чтобы оставался свободным край ногтя. Затем прокрасьте кончик нужным цветом, подождите высыхания, отклейте пластырь и нанесите закрепляющий топ.



