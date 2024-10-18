Покраска волос по лунному календарю в декабре 2024 года

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Покраска волос по лунному календарю в декабре 2024 - благоприятные дни для окрашивания. Как луна может влиять на состояние волос.

Начало зимы – один из самых сложных периодов для волос. Холодная погода и влажность не лучшим образом сказываются на состоянии прически, и дополнительный стресс в виде окрашивания может лишь усугубить ситуацию. Чтобы такого не происходило, необходимо планировать покраску волос по лунному календарю в декабре 2024 года. Клео.ру расскажет, когда лучше всего проводить такую процедуру.

Влияние Луны на окрашивание

О том, что земной спутник может влиять на внутреннее состояние человека, известно очень давно. В различные периоды истории Луне приписывались самые разные свойства. Лунные календари использовались во всех сферах деятельности, в том числе для планирования домашних и повседневных дел. Популярность такого инструмента сохраняется и в современном мире, а научные разработки помогли сделать его более точным и удобным.

Энергетика Луны влияет на жизненные процессы, которые происходят в организме, затрагивая, в том числе, и волосы. В различных фазах лунного цикла состояние прически может изменяться, что несомненно отражается и на результате окрашивания. Чтобы правильно распланировать эту процедуру и не навредить волосам, необходимо разобраться, какие фазы Луны будут наиболее подходящими. В декабре 2024 года они будут следующими:

  • Растущая (2-14 декабря). Этот период будет наиболее подходящим для того, чтобы поменять цвет волос или просто обновить природный оттенок. Пигмент ляжет ровнее, а результат такой процедуры продержится больше положенного. Это время будет удачным и для экспериментов, например, для экстремальных техник окрашивания.
  • Убывающая (16-30 декабря). Не самое удачное время, чтобы заниматься покраской волос. По мере снижения энергетического потенциала волосы станут более устойчивыми к внешнему воздействию и приобретут здоровый вид. При этом краска будет хуже впитываться в структуру, что приведет к перепадам цвета и быстрой вымываемости.
  • Новолуние (1 и 31 декабря). Самые неблагоприятные дни в лунном календаре для большинства косметических процедур, включая окрашивание волос. В такие моменты усталость и эмоциональное напряжение ощущаются сильнее. Структура волос тоже ухудшается – они становятся более ломкими и сухими. Покраска лишь усугубит такое состояние, но также не даст желаемого результата.
  • Полнолуние (15 декабря). В этот момент энергетический потенциал находится на высоком уровне. Такое влияние Луны благоприятно скажется на общем состоянии волос, открывая уникальные возможности для стрижки. Однако красить волосы в полнолуние тоже нельзя. Возможны аллергические проявления на ингредиенты, содержащиеся в красящих составах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни для окрашивания волос в декабре 2024 года

Декабрь – это не только новогодние праздники, но и серьезная нагрузка на организм и волосы в частности. Впрочем, даже в этом месяце будет несколько благоприятных дней для проведения экспериментов со своей внешностью. Лунный календарь показывает, когда лучше всего делать покраску волос в декабре 2024 года.

Таблица показывает, на какие даты следует обратить внимание при планировании этой процедуры, чтобы получить желаемый результат.

Благоприятные дни для покраски волос по лунному календарю на декабрь 2024 года – Kleo.ru

Помимо лунных фаз, следует уделять внимание и положению Луны относительно других зодиакальных созвездий. Некоторые знаки зодиака могут заряжать энергетику дополнительными свойствами, которые проявятся в процессе покраски или после нее.

  • Луна в Стрельце. Покраска волос в данном знаке зодиака положительно повлияет на их состояние и на здоровье всего организма. После процедуры состояние может слегка улучшиться, а неприятные симптомы временно ослабнут.
  • Луна в Козероге. Удачное время для дам, которые хотят улучшить состояние прически и придать ей дополнительный объем. Даже небольшие и простые процедуры могут улучшить структуру волос и повысить их устойчивость к неблагоприятным условиям, что особенно актуально зимой.
  • Луна в Тельце. Самый подходящий знак зодиака для покраски волос. Конфигурация небесных тел делает возможными даже самые сложные процедуры. Результат окрашивания будет держаться дольше, чем в другие дни месяца.
  • Луна во Льве. Этот знак помогает самым смелым. В такие дни можно проводить любые эксперименты со своей внешностью. Результат окрашивания прически сможет сильно удивить, ведь на практике удастся реализовать самые сложные сочетания цветов и оттенков.
  • Луна в Деве. Хорошее время для женщин, которые планируют слегка обновить природный цвет, но не собираются кардинально менять стиль. Такое окрашивание продержится дольше, чем ожидается. Простые процедуры пройдут удачно, а вот сложные мероприятия вряд ли увенчаются успехом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Неблагоприятные дни в декабре 2024 года

При планировании процедуры следует помнить, что покраска – это стресс для волос. И чтобы это состояние не усугублялось внешними факторами, следует правильно выбирать время для процедуры. В этом деле тоже поможет лунный календарь для окрашивания волос на декабрь 2024 года.

Таблица показывает, какие дни будут самыми неблагоприятными для покраски.

Неблагоприятные дни для покраски волос по лунному календарю на декабрь 2024 года – Kleo.ru

  • Луна в Водолее. Под этим знаком в голову часто приходят необычные и опасные идеи. Дамы могут принять крайне неудачные решения по выбору цвета, красящего состава или метода окрашивания.
  • Луна в Рыбах. Не рекомендуется красить волосы в при этом знаке зодиака, так как такая процедура может ослабить интуицию и связь с космосом. Кроме этого будет снижаться и внутренняя защита от негатива, злых сил и любого неблагоприятного влияния извне.
  • Луна в Овне. Даже самая простая покраска волос может плохо повлиять на состояние здоровья. Энергетические и физические силы существенно уменьшатся, ослабнет иммунитет, открывая дорогу для сезонных болезней и развития негативных процессов.
  • Луна в Раке. Самый неблагоприятный знак зодиака для смены цвета. После этой процедуры состояние волос резко ухудшится: красящий состав может повредить структуру и нарушить обмен веществ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Использование лунного календаря для покраски волос в декабре 2024 года открывает интересные возможности для любительниц экспериментов со стилем. С помощью этого инструмента можно снизить потенциальные риски для прически и добиться желаемого результата.

Станислав Полупанов

Астролог

 

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