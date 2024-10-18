Покраска волос по лунному календарю в декабре 2024 года

Начало зимы – один из самых сложных периодов для волос. Холодная погода и влажность не лучшим образом сказываются на состоянии прически, и дополнительный стресс в виде окрашивания может лишь усугубить ситуацию. Чтобы такого не происходило, необходимо планировать покраску волос по лунному календарю в декабре 2024 года. Клео.ру расскажет, когда лучше всего проводить такую процедуру.

Влияние Луны на окрашивание

О том, что земной спутник может влиять на внутреннее состояние человека, известно очень давно. В различные периоды истории Луне приписывались самые разные свойства. Лунные календари использовались во всех сферах деятельности, в том числе для планирования домашних и повседневных дел. Популярность такого инструмента сохраняется и в современном мире, а научные разработки помогли сделать его более точным и удобным.

Энергетика Луны влияет на жизненные процессы, которые происходят в организме, затрагивая, в том числе, и волосы. В различных фазах лунного цикла состояние прически может изменяться, что несомненно отражается и на результате окрашивания. Чтобы правильно распланировать эту процедуру и не навредить волосам, необходимо разобраться, какие фазы Луны будут наиболее подходящими. В декабре 2024 года они будут следующими:

Растущая (2-14 декабря) . Этот период будет наиболее подходящим для того, чтобы поменять цвет волос или просто обновить природный оттенок. Пигмент ляжет ровнее, а результат такой процедуры продержится больше положенного. Это время будет удачным и для экспериментов, например, для экстремальных техник окрашивания.

. Этот период будет наиболее подходящим для того, чтобы поменять цвет волос или просто обновить природный оттенок. Пигмент ляжет ровнее, а результат такой процедуры продержится больше положенного. Это время будет удачным и для экспериментов, например, для экстремальных техник окрашивания. Убывающая (16-30 декабря) . Не самое удачное время, чтобы заниматься покраской волос. По мере снижения энергетического потенциала волосы станут более устойчивыми к внешнему воздействию и приобретут здоровый вид. При этом краска будет хуже впитываться в структуру, что приведет к перепадам цвета и быстрой вымываемости.

. Не самое удачное время, чтобы заниматься покраской волос. По мере снижения энергетического потенциала волосы станут более устойчивыми к внешнему воздействию и приобретут здоровый вид. При этом краска будет хуже впитываться в структуру, что приведет к перепадам цвета и быстрой вымываемости. Новолуние (1 и 31 декабря) . Самые неблагоприятные дни в лунном календаре для большинства косметических процедур, включая окрашивание волос. В такие моменты усталость и эмоциональное напряжение ощущаются сильнее. Структура волос тоже ухудшается – они становятся более ломкими и сухими. Покраска лишь усугубит такое состояние, но также не даст желаемого результата.

. Самые неблагоприятные дни в лунном календаре для большинства косметических процедур, включая окрашивание волос. В такие моменты усталость и эмоциональное напряжение ощущаются сильнее. Структура волос тоже ухудшается – они становятся более ломкими и сухими. Покраска лишь усугубит такое состояние, но также не даст желаемого результата. Полнолуние (15 декабря). В этот момент энергетический потенциал находится на высоком уровне. Такое влияние Луны благоприятно скажется на общем состоянии волос, открывая уникальные возможности для стрижки. Однако красить волосы в полнолуние тоже нельзя. Возможны аллергические проявления на ингредиенты, содержащиеся в красящих составах.





Благоприятные дни для окрашивания волос в декабре 2024 года

Декабрь – это не только новогодние праздники, но и серьезная нагрузка на организм и волосы в частности. Впрочем, даже в этом месяце будет несколько благоприятных дней для проведения экспериментов со своей внешностью. Лунный календарь показывает, когда лучше всего делать покраску волос в декабре 2024 года.

Таблица показывает, на какие даты следует обратить внимание при планировании этой процедуры, чтобы получить желаемый результат.





Помимо лунных фаз, следует уделять внимание и положению Луны относительно других зодиакальных созвездий. Некоторые знаки зодиака могут заряжать энергетику дополнительными свойствами, которые проявятся в процессе покраски или после нее.

Луна в Стрельце . Покраска волос в данном знаке зодиака положительно повлияет на их состояние и на здоровье всего организма. После процедуры состояние может слегка улучшиться, а неприятные симптомы временно ослабнут.

. Покраска волос в данном знаке зодиака положительно повлияет на их состояние и на здоровье всего организма. После процедуры состояние может слегка улучшиться, а неприятные симптомы временно ослабнут. Луна в Козероге . Удачное время для дам, которые хотят улучшить состояние прически и придать ей дополнительный объем. Даже небольшие и простые процедуры могут улучшить структуру волос и повысить их устойчивость к неблагоприятным условиям, что особенно актуально зимой.

. Удачное время для дам, которые хотят улучшить состояние прически и придать ей дополнительный объем. Даже небольшие и простые процедуры могут улучшить структуру волос и повысить их устойчивость к неблагоприятным условиям, что особенно актуально зимой. Луна в Тельце . Самый подходящий знак зодиака для покраски волос. Конфигурация небесных тел делает возможными даже самые сложные процедуры. Результат окрашивания будет держаться дольше, чем в другие дни месяца.

. Самый подходящий знак зодиака для покраски волос. Конфигурация небесных тел делает возможными даже самые сложные процедуры. Результат окрашивания будет держаться дольше, чем в другие дни месяца. Луна во Льве . Этот знак помогает самым смелым. В такие дни можно проводить любые эксперименты со своей внешностью. Результат окрашивания прически сможет сильно удивить, ведь на практике удастся реализовать самые сложные сочетания цветов и оттенков.

. Этот знак помогает самым смелым. В такие дни можно проводить любые эксперименты со своей внешностью. Результат окрашивания прически сможет сильно удивить, ведь на практике удастся реализовать самые сложные сочетания цветов и оттенков. Луна в Деве. Хорошее время для женщин, которые планируют слегка обновить природный цвет, но не собираются кардинально менять стиль. Такое окрашивание продержится дольше, чем ожидается. Простые процедуры пройдут удачно, а вот сложные мероприятия вряд ли увенчаются успехом.





Неблагоприятные дни в декабре 2024 года

При планировании процедуры следует помнить, что покраска – это стресс для волос. И чтобы это состояние не усугублялось внешними факторами, следует правильно выбирать время для процедуры. В этом деле тоже поможет лунный календарь для окрашивания волос на декабрь 2024 года.

Таблица показывает, какие дни будут самыми неблагоприятными для покраски.





Луна в Водолее . Под этим знаком в голову часто приходят необычные и опасные идеи. Дамы могут принять крайне неудачные решения по выбору цвета, красящего состава или метода окрашивания.

. Под этим знаком в голову часто приходят необычные и опасные идеи. Дамы могут принять крайне неудачные решения по выбору цвета, красящего состава или метода окрашивания. Луна в Рыбах . Не рекомендуется красить волосы в при этом знаке зодиака, так как такая процедура может ослабить интуицию и связь с космосом. Кроме этого будет снижаться и внутренняя защита от негатива, злых сил и любого неблагоприятного влияния извне.

. Не рекомендуется красить волосы в при этом знаке зодиака, так как такая процедура может ослабить интуицию и связь с космосом. Кроме этого будет снижаться и внутренняя защита от негатива, злых сил и любого неблагоприятного влияния извне. Луна в Овне . Даже самая простая покраска волос может плохо повлиять на состояние здоровья. Энергетические и физические силы существенно уменьшатся, ослабнет иммунитет, открывая дорогу для сезонных болезней и развития негативных процессов.

. Даже самая простая покраска волос может плохо повлиять на состояние здоровья. Энергетические и физические силы существенно уменьшатся, ослабнет иммунитет, открывая дорогу для сезонных болезней и развития негативных процессов. Луна в Раке. Самый неблагоприятный знак зодиака для смены цвета. После этой процедуры состояние волос резко ухудшится: красящий состав может повредить структуру и нарушить обмен веществ.





Подведем итог

Использование лунного календаря для покраски волос в декабре 2024 года открывает интересные возможности для любительниц экспериментов со стилем. С помощью этого инструмента можно снизить потенциальные риски для прически и добиться желаемого результата.