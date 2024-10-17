Цветной макияж глаз: тренды от ведущих бьюти-брендов

Очевидно, что ведущим визажистам-вдохновителям косметических брендов наскучила бежево-коричневая палитра, и они, не сговариваясь, захотели добавить красок в повседневный макияж. Dior, Guerlain и Chanel представили образы моделей со смоки-айз в бордово-розовой гамме: обратите внимание, что акцент в них сделан не только на глаза, губы тоже накрашены достаточно ярко.

В осенне-зимних и рождественских коллекциях брендов-законодателей бьюти-моды вышли яркие палетки, включающие как базовые цвета, так и оттенки для акцентного цветного макияжа – синий, розовый, фиолетовый, золотой, бирюзовый.

Выделить нижнее веко золотой подводкой предлагают визажисты Lancome и Chanel: первые решили комбинировать золото с синими тенями, вторые – с графичными черными стрелками.

Интересный образ для новой коллекции макияжа предложили стилисты Dolce & Gabbana: они нарисовали бирюзовые кошачьи стрелки поверх смоки в черно-фиолетовой гамме.

Визажисты MAC предлагают делать "чистый" макияж с акцентом на цветные ресницы: особенно актуальны сейчас темно-зеленая и бордовая тушь. Эксперты Prada презентовали мейкап глаз с фиолетовыми смоки по верхнему веку и коричневой растушевкой по нижнему.





Интересный вариант – у бренда Victoria Beckham Beauty: идеально ровная кожа, натуральные брови, немного зачесанные вверх прозрачным гелем, бордовые стрелки, нарисованные карандашом-каялом и растушеванные по верхнему контуру, а также полное отсутствие туши для ресниц.

К сожалению, далеко не все рождественские коллекции люксовых брендов будут доступны в наших официальных магазинах косметики. Но и среди имеющегося ассортимента есть хорошие варианты для модного цветного макияжа глаз – подводки, карандаши, палитры теней и туши для ресниц. Без яркого мейкапа при желании точно не останемся!







