Цветной макияж глаз: тренды от ведущих бьюти-брендов

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Мода на натуральный макияж еще не прошла. Но ее уже спешит подвинуть новый бьюти-тренд - яркие цветные тени и подводки.

Очевидно, что ведущим визажистам-вдохновителям косметических брендов наскучила бежево-коричневая палитра, и они, не сговариваясь, захотели добавить красок в повседневный макияж. Dior, Guerlain и Chanel представили образы моделей со смоки-айз в бордово-розовой гамме: обратите внимание, что акцент в них сделан не только на глаза, губы тоже накрашены достаточно ярко.

Фото: архивы пресс-служб Dior; Guerlain

В осенне-зимних и рождественских коллекциях брендов-законодателей бьюти-моды вышли яркие палетки, включающие как базовые цвета, так и оттенки для акцентного цветного макияжа – синий, розовый, фиолетовый, золотой, бирюзовый.

Фото: архивы пресс-служб. Праздничная палетка теней Celestial Rose Palette Holiday 2024, Lancome; Многофункциональная палетка для глаз и щек Eye Dare You!, Dolce &Gabbana; Палитра теней из рождественской коллекции The holiday look, Dior

Выделить нижнее веко золотой подводкой предлагают визажисты Lancome и Chanel: первые решили комбинировать золото с синими тенями, вторые – с графичными черными стрелками.

Фото: архивы пресс-служб Lancome; Chanel

Интересный образ для новой коллекции макияжа предложили стилисты Dolce & Gabbana: они нарисовали бирюзовые кошачьи стрелки поверх смоки в черно-фиолетовой гамме. 

Фото: архивы пресс-службы Dolce & Gabbana

Визажисты MAC предлагают делать "чистый" макияж с акцентом на цветные ресницы: особенно актуальны сейчас темно-зеленая и бордовая тушь. Эксперты Prada презентовали мейкап глаз с фиолетовыми смоки по верхнему веку и коричневой растушевкой по нижнему.

Фото: архивы пресс-служб MAC; Prada

Фото: архивы пресс-служб. Четырехцветная палитра теней Enchanted Night, Chanel; Палетка теней для век Ombres G, Guerlain; Палетка теней Prada Dimensions

Интересный вариант – у бренда Victoria Beckham Beauty: идеально ровная кожа, натуральные брови, немного зачесанные вверх прозрачным гелем, бордовые стрелки, нарисованные карандашом-каялом и растушеванные по верхнему контуру, а также полное отсутствие туши для ресниц.

Фото: архивы пресс-службы Victoria Beckham Beauty

К сожалению, далеко не все рождественские коллекции люксовых брендов будут доступны в наших официальных магазинах косметики. Но и среди имеющегося ассортимента есть хорошие варианты для модного цветного макияжа глаз – подводки, карандаши, палитры теней и туши для ресниц. Без яркого мейкапа при желании точно не останемся!

Фото: архивы пресс-служб. Cтойкий гелевый карандаш Fairy Wand Multichrome, Arive Makeup; Мультифинишная палетка Palette M Life In Color, Pupa; Карандаш-кайал для глаз двусторонний Kajal Eyeliner, Estee Lauder; Цветная тушь для ресниц Dark Star Colour Blitz, Pat Mcgrath Labs


Мария Орешкина

Редактор

 

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