Подбор лучших стрижек для длинных волос: советы стилиста

Роскошные длинные волосы – гордость любой девушки. Они притягивают взгляды, добавляют женственности и позволяют экспериментировать с разными образами. Какую стрижку выбрать, чтобы подчеркнуть собственную красоту и при этом сохранить длину? Разобраться помогает Галина Тоторина – стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям, создатель быстрой техники укладки «Руки и фен». Помогает подбирать стрижки онлайн и офлайн. Сделала обладателями красивых причесок более 16 000 человек.





Каскад

Каскад – это классика, которая дарит объем и добавляет динамики за счет плавных переходов длины. Однако важно учитывать, что такой вариант не всегда подходит для обладательниц тонких, шелковистых и негустых волос: стрижка может сделать их визуально еще тоньше и лишить объема. Поэтому в данном случае лучше выбрать чтото другое.

А вот если у вас плотные или волнистые пряди, каскад подчеркнет их структуру и облегчит укладку.





Прямой плотный срез

Для обладательниц шелковистых, тонких волос отличным решением станет прямой плотный срез. Благодаря такой стрижке создается иллюзия густоты, концы смотрятся более плотными и здоровыми на вид. В результате:

волосы выглядят "богаче" и объемнее;

прическа отличается простотой в уходе и укладке.

Стрижка подходит для любого стиля – от классического до современного.





Челка-шторка

Челка-шторка – модный тренд, который не теряет актуальности. Это идеальный вариант для обладательниц квадратного типа лица: она смягчает черты, делая образ более нежным, а также очень сильно омолаживает и придает свежести.





Почему стоит выбрать челку-шторку:

легко укладывается и отрастает без проблем;

отлично смотрится, независимо от типа волос;

делает образ женственным и загадочным.

Градуировка

Градуировка отлично смотрится на кудрявых и волнистых от природы волосах. Даже если ваши волосы негустые, но присутствует легкая волна, такая стрижка поможет подчеркнуть текстуру и добавит объем. Главное – не делать слишком большой разницы между длинами, чтобы волосы выглядели густыми и не теряли в объеме.

Попросите мастера сделать мягкую градуировку с плавными переходами. Это придаст волосам движение и облегчит укладку.





Уход за длинными волосами

Не забывайте, что длинные волосы требуют особого ухода:

Регулярно подравнивайте концы каждые 2–3 месяца, это предотвратит сечение и сохранит форму стрижки. Используйте качественные косметические средства, подходящие вашему типу волос. Защищайте пряди от теплового воздействия, используя термозащиту перед укладкой феном или утюжком. Питайте волосы масками и маслами, чтобы сохранить их здоровье и блеск.

Обновление образа

Экспериментируйте! Даже небольшие изменения могут преобразить ваш образ и поднять настроение. Длинные волосы – это полотно для творчества, и правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть вашу индивидуальность и красоту.

Если вы устали от однообразия или хотите обновить свой стиль, но боитесь потерять длину: попробуйте изменить форму, добавить челку или легкую градуировку. И помните: главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно!

Обязательно посоветуйтесь с хорошим стилистом! Он поможет вам найти идеальный вариант и вдохновит на перемены. Вместе вы подберете стрижку, которая подчеркнет вашу уникальность и заставит сиять каждый день.