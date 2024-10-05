Цветной французский маникюр: свежий взгляд на нейл-классику

 75

Французский маникюр универсален и всегда в тренде. Но не пора ли внести разнообразие в привычный образ? Мы собрали самые модные варианты цветного френча с осенним вайбом.

По статистике, французский маникюр входит в тройку самых популярных нейл-дизайнов, борясь за пальму первенства с нюдом. Замыкает тройку лидеров классический красный.

Популярность френча объяснима: он выглядит нежно, подходит под любой дресс-код. Но что, если заменить привычные белые кончики другим цветом или комбинацией оттенков? Например, очень красиво смотрится сочетание бежево-персикового и голубого. Издали такой маникюр воспринимается как нюд. Но вблизи – есть, чему порадоваться и что порассматривать.

Фото: соцсети / @nogti_idei

Более смелый вариант – сочетание небесных оттенков на кончиках ногтей.

Фото: соцсети / @lakovaya_zona

Черный низ, белый верх – классическое сочетание, применимое не только к одежде. 

Фото: соцсети / @gelsbyfliss

Фото: соцсети / @nogti_idei

Хвойный глянцевый и металлик – тренд осенне-зимнего сезона. 

Фото: соцсети / @finewinenails

Мода на анималистические принты не сдает своих позиций. Нейл-мастера придумали, как интегрировать ее во французский маникюр, при этом не сделав его вызывающим. В сочетании с бежево-коричневым кошачий узор смотрится очень деликатно.

Фото: соцсети / @fifimaje_nails

А в комбинации с розовым – ярко и стильно.

Фото: соцсети / @sl_yournailgal

Коричневый – один из самых топовых оттенков этой осени. Удивительно, но дизайн, включающий френч, к нему очень подходит!

Фото: соцсети / @gels.byffi

Любые оливково-мятные оттенки тоже красиво смотрятся на кончиках ногтей, если добавить их на несколько пальцев и дополнить хромированной втиркой.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Интересно выглядит цветной френч с кончиком ногтя, подведенным контрастным лаком. Такой вариант отлично подходит, если в вашем гардеробе преобладают casual-образы.

Фото: соцсети / @elsgels

Темно-синий маникюр – классика осеннего сезона. Дизайн с цветным френчем на основе синего – яркий и нарядный, подойдет под джинсы и светлую одежду.

Фото: соцсети / @gelsbybry

Золотой маникюр золотой осенью – почему бы и нет? Оттенки драгоценного металла комплиментарно смотрятся на кончиках ногтей, делая образ нарядным, не скатываясь в вульгарность.

Фото: соцсети / @amberjhnails

Яркая идея – сделать цветной френч с разными оттенками, добавив к нему лунки в тон. Такой дизайн повысит настроение в хмурую осеннюю погоду и привлечет внимание ваших коллег и подруг.

Фото: соцсети / @finewinenails

Мария Орешкина

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.