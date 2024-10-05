Цветной французский маникюр: свежий взгляд на нейл-классику

По статистике, французский маникюр входит в тройку самых популярных нейл-дизайнов, борясь за пальму первенства с нюдом. Замыкает тройку лидеров классический красный.

Популярность френча объяснима: он выглядит нежно, подходит под любой дресс-код. Но что, если заменить привычные белые кончики другим цветом или комбинацией оттенков? Например, очень красиво смотрится сочетание бежево-персикового и голубого. Издали такой маникюр воспринимается как нюд. Но вблизи – есть, чему порадоваться и что порассматривать.

Более смелый вариант – сочетание небесных оттенков на кончиках ногтей.





Черный низ, белый верх – классическое сочетание, применимое не только к одежде.





Хвойный глянцевый и металлик – тренд осенне-зимнего сезона.





Мода на анималистические принты не сдает своих позиций. Нейл-мастера придумали, как интегрировать ее во французский маникюр, при этом не сделав его вызывающим. В сочетании с бежево-коричневым кошачий узор смотрится очень деликатно.

А в комбинации с розовым – ярко и стильно.

Коричневый – один из самых топовых оттенков этой осени. Удивительно, но дизайн, включающий френч, к нему очень подходит!

Любые оливково-мятные оттенки тоже красиво смотрятся на кончиках ногтей, если добавить их на несколько пальцев и дополнить хромированной втиркой.

Интересно выглядит цветной френч с кончиком ногтя, подведенным контрастным лаком. Такой вариант отлично подходит, если в вашем гардеробе преобладают casual-образы.

Темно-синий маникюр – классика осеннего сезона. Дизайн с цветным френчем на основе синего – яркий и нарядный, подойдет под джинсы и светлую одежду.

Золотой маникюр золотой осенью – почему бы и нет? Оттенки драгоценного металла комплиментарно смотрятся на кончиках ногтей, делая образ нарядным, не скатываясь в вульгарность.

Яркая идея – сделать цветной френч с разными оттенками, добавив к нему лунки в тон. Такой дизайн повысит настроение в хмурую осеннюю погоду и привлечет внимание ваших коллег и подруг.



