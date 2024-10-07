Домашняя фотоэпиляция: рабочий метод или маркетинг?

Удалять или не удалять волоски на теле – вопрос индивидуальный. Бритва, воск, шугаринг, эпилятор, крем для депиляции... Вариантов для борьбы с нежелательной растительностью очень много. Особняком стоят аппараты для домашнего использования – фотоэпиляторы, которые кажутся альтернативой профессиональным салонным методам.

Рабочий момент

В основе фотоэпиляции – частые вспышки высокоинтенсивного импульсного света, воздействующие на фолликулы волосков, которые находятся в активном росте. На этом этапе в них вырабатывается пигмент, отвечающий за цвет, – меланин. Разогретый мощной вспышкой света, меланин отдает тепло клеткам фолликула и разрушает его. К сожалению, это никак не влияет на волосы, находящиеся в стадии покоя, поэтому процедуру надо повторять снова и снова, чтобы разрушить и "усыпить" большинство фолликулов.

В первое время домашним фотоэпилятором нужно пользоваться каждую неделю, затем – раз в две недели, далее – раз в месяц. И так до полного исчезновения волос.

Ставим плюсы

У фотоэпиляции много преимуществ. Особенно – у домашней. Ведь для нее не нужно тратить время на поездку в салон, при этом испытывая неловкость от необходимости раздеваться перед косметологом, а также платить деньги за каждую процедуру! Кроме того, фотоэпиляция должна обеспечивать долговременный эффект: при последовательном выполнении курса (а дома процедуры проще не пропускать, согласитесь!) волоски истончаются и пропадают надолго. Ощущения от процедуры не такие болезненные, как от лазерной эпиляции, – особенно при предварительном сбривании волос. Волоски не врастают, как при выдергивании воском и обычным эпилятором. И это тоже идет в копилку плюсов. Но так ли все эффективно и радужно?

Мы задали этот вопрос эксперту, косметологу и автору Telegram-канала Promolodosst Екатерине Белоус:

"Парадокс фотоэпиляции заключается в том, что чем темнее волоски, тем эффективнее сработает эта методика. Для гормонозависимых зон потребуется больше усилий и больше процедур, но да, это все равно будет работать. Однако я сомневаюсь, что домашние гаджеты настолько мощные, чтобы составить альтернативу салонной эпиляции".





Ставим минусы

Лучше всего фотоэпиляторы работают на темных волосах и светлой коже. Чем темнее тон кожи и чем светлее волоски, тем слабее эффект. Кроме того, требуется предварительное удаление волос перед эпиляцией при помощи бритвы или специального крема (воск и шугаринг под запретом – нам важно не повреждать корни волос). Пользоваться фотоэпилятором на длинных отросших волосах нельзя: вспышки подожгут их, запахнет жареным, а тепловая волна рассеется, так и не дойдя до уничтожения фолликулов. Еще один нюанс – сложность использования прибора, если на коже много родинок. "Желательно использовать SPF крем 50+, так как лишнее излучение хоть и не большое, но тоже может триггерить родинки", – говорит наш эксперт Екатерина Белоус.

Сделать выбор

Если вы решили, что домашняя фотоэпиляция – метод, подходящий для вас, то не спешите брать первый прибор, понравившийся по дизайну. Важно, чтобы у устройства был сертификат медицинского изделия, который выдается только после пройденных испытаний. Желательно, чтобы устройство имело несколько режимов для разных участков тела, а также встроенный сенсор кожи, определяющий ее тон и срабатывающий только по прижимании прибора к нужному участку. Еще один важный момент, влияющий на эффективность, – частота вспышек не менее 100 в минуту. Это позволяет не тратить на фотоэпиляцию много времени и получать более быстрый результат.