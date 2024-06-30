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Воскресенье 30 июня

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Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого

Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого

Эксперт раскрыл причину.

Для многих женщин красота всегда на первом месте, а каждая морщина на лице вызывает приступ паники. Некоторые считают, что старение – первая причина, по которой появляются неровности кожи, "гусиные лапки" и плывет овал лица. Косметологи уверяют, что есть еще масса других, возможно, не самых очевидных причин, почему это происходит. 

Так, по словам врача-дерматолога Ксении Абрамовой, в первую очередь кожа обвисает из-за лишнего веса. Набирая килограммы, эпидермис растягивается, а жировые ткани впитывают воду. При этом при похудении не всегда  все вернется на прежнее место. После 35 лет кожа теряет способность быстро восстанавливаться и обвисает в тех местах, где растянулась. 

Помимо этого, есть и другие причины поплывшего овала лица, продолжила доктор. Из-за неправильной артикуляции, проблемах с прикусом и гипертонусе лицевых и шейных мышц, кожа также может обвисать. Особенно хорошо это заметно, когда при разговоре наблюдается активность не только нижней части лица, но и мышц шеи. 

Сохранить красоту, и эластичность кожи может помочь даже правильно выбранная работа. Так, у представителей профессии, которая требует частых наклонов головы: швей, косметологов, парикмахеров, постепенно начинает "уплывать" овал. 

Чтобы этого не происходило, Ксения рекомендует подобрать для себя нужную дозировку витаминов С и А. Кроме того, важно качественно ухаживать за кожей, подходящими средствами. 

Ранее мы делились рецептом диеты для ленивых. 

30 июня 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Lenta.ru✓ Надежный источник

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