Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу

Красивая чистая здоровая кожа – мечта любой женщины. За ее состоянием важно следить не только по эстетическим причинам. Кожа непосредственно говорит о том, в каком состоянии находится наш организм. Неправильный образ жизни, различные заболевания могут привести к утрате ее упругости и эластичности, появлению преждевременных морщин, пятен, шелушению и сухости. Если вы столкнулись с подобными проблемами и задумываетесь о том, как улучшить состояние кожи, изучите эту статью Клео.ру, в которой приведены действенные советы.
Основные факторы, влияющие на состояние кожи
Кожа может утратить свой здоровый вид вследствие определенных факторов. Ее состояние может ухудшать по нескольким причинам, к числу которых относятся следующие:
- Недостаток сна и ухудшение его качества. Как известно, взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы его организм, в том числе и кожа, успел восстановиться. Если вы не получаете сна в достаточном количестве, навряд ли ваша кожа будет выглядеть здоровой и отдохнувшей.
- Климатические и погодные условия. На состоянии кожи способны негативно отразиться переохлаждение из-за зимних морозов, сильные порывы ветра, повышенная влажность, агрессивные солнечные лучи. Также ее состояние может ухудшиться весной, когда у многих людей возникает авитаминоз.
- Употребление алкогольных напитков, из-за которых организм обезвоживается, что непосредственно отражается на состоянии кожи. Это может вызвать ее сухость, шелушение, появление преждевременных морщин и признаков старения.
- Курение – делает кожу тусклой, а ее качество ухудшается. Это связано с тем, что к клеткам перестает поступать достаточное количество кислорода, в организме снижается уровень витамина С. Аналогичное влияние оказывает стресс, приводящий к дисбалансу кровообращения.
- Несбалансированное питание, когда в организм поступает недостаточное количество полезных веществ, что отражается на коже.
- Некачественная косметика, недостаточное очищение кожи при снятии макияжа. В результате поры забиваются, появляются камедоны, в некоторых случаях возникают аллергические реакции.
- Старение организма – естественный процесс, который отражается в том числе и на состоянии кожи, которая с возрастом утрачивает свою упругость и эластичность.
Уход за кожей
Качественный уход за кожей – обязательное условие, если вы хотите, чтобы она выглядела здоровой и привлекательной. Чтобы понять, какие меры вам нужно предпринимать, для начала определите ее тип. Именно от этого будет зависеть выбор косметических средств, которые обязательно должны быть качественными. В некоторых случаях, если вы испытываете особые проблемы, необходима консультация дерматолога, возможно, потребуется сдать определенные анализы. В целом грамотный уход за кожей включает следующие составляющие:
- правильный подбор косметических средств, в том числе предназначенных и для очищения, которое заслуживает особого внимания. Также важно своевременно увлажнять и питать кожу;
- полноценный и качественный сон, соблюдение режима дня;
- сбалансированное питание, в котором содержится достаточное количество витаминов и микроэлементов, необходимых для обеспечения здорового состояния организма;
- умеренные физические нагрузки, способствующие поступлению кислорода к органам и системам;
- контроль состояния здоровья, необходимо следить за нормальным функционированием почек, ЖКТ, кровеносной и эндокринной систем.
Советы и рекомендации
Чтобы ваша кожа была здоровой и сияющей, важно уделять внимание определенным моментам. Так, Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации:
- Пересмотрите косметические средства, которыми вы пользуетесь. Вполне вероятно, что вам понадобится подобрать новую косметику очищения, увлажнения и питания кожи. Не спешите делать выбор в пользу антивозрастных средств, поскольку они не всегда способны оказать желаемое действие. Помните правило – лучше приобрести меньше косметики, но зато отдать предпочтение ее качеству.
- Перед сном или после прихода домой обязательно снимайте макияж, чтобы ваша кожа успела как следует отдохнуть. Регулярно пользуйтесь скрабами, пилингами, способствующими глубокой очистке кожи.
- Уделяйте внимание качеству воды, которую вы пьете, поскольку она питает организм изнутри и непосредственно влияет на состояние вашей кожи. Выпивайте не менее 1,5-2 литров чистой питьевой вводы в день, это необходимая норма для взрослого человека.
- В летний сезон перед тем, как выходить на улицу, нанесите на кожу средства, обеспечивающие защиту от агрессивного воздействия солнечных лучей.
- Уделяйте внимание питанию. В вашем рационе обязательно должны присутствовать продукты, обеспечивающие достаточное количество белков, витаминов, жирных кислот, цинка, железа. При необходимости получите консультацию диетолога.
- Избавьтесь от вредных привычек, помните, что курение и алкоголь самым негативным образом отражаются на состоянии вашей кожи.
- Регулярно меняйте постельное белье и полотенца, поскольку со временем на них скапливается огромное количество ваших собственных клеток и всевозможных бактерий.
- Управляйте своим стрессом, не перегружайтесь, планируйте столько дел, сколько вы в состоянии осилить.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как улучшить состояние кожи, и какие меры для этого нужно предпринимать. Помните, что все работает в комплексе, и у вас будет сияющая здоровая кожа в том случае, если вы уделяете внимание не только подбору косметики, но и питанию, своему образу жизни.