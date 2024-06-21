Диета для ленивых: вот как можно худеть, ничего не делая

В погоне за стройной талией и упругими ягодицами чаще всего мешает одно большое препятствие – лень. Действительно, чтобы похудеть, нужно соблюсти множество условностей и хорошенько постараться: высчитывать калории, делать упражнения, готовить разнообразную и полезную еду с учетом КБЖУ. Уверены, многие девушки мечтали бы худеть, ничего не делая и не утомляя себя изнурительными упражнениями. Хорошая новость: такой способ есть, и сегодня женский журнал "Клео.ру" расскажет вам о нем.

Диета для ленивых – способ привести себя в порядок, выполняя всего одно простое действие. Ни гантели, ни коврики не понадобятся.

Суть этого способа в том, чтобы выпивать за 20 минут до любого приема пищи стакан (200 мл) чистой воды. При этом во время еды и в течение двух часов после от напитков следует отказаться.

Логика у такого метода похудения простая: вы заполняете желудок водой и подавляете голод. А, следовательно, съедаете за обедом меньше, тем самым отметая все лишние калории.

Перед тем как начать худеть на диете для ленивых, проконсультируйтесь с врачом. Этот метод нельзя использовать кормящим, беременным, людям с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени.

Те, кто уже попробовал этот способ, отмечают, что результат виден не только на весах. Потребляя свою норму воды, появляется больше энергии и хочется больше двигаться, что тоже ведет к похудению.

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