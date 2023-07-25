Мужская стрижка с бородой: тренды 2023 года

Мужская стрижка с бородой — модное сочетание в 2023 году. Пышная или аккуратная растительность на лице еще недавно считалась устаревшим атрибутом национальной принадлежности — об этом свидетельствуют названия разных видов бород, с дополнительными атрибутами и без таковых. Форму волос на голове подбирают с учетом особенностей выбранного стиля, достоинств и недостатков внешности, имеющейся в распоряжении длины, немаловажное значение имеет и бородка.

Разновидности мужских стрижек с бородой

Вот уже несколько лет, как борода вернулась в списки модных трендов, заняла в них уверенную лидерскую позицию и стала считаться атрибутом мужественности, чувства стиля, современного дополнения внешности. Мнение стилистов по этому поводу не изменилось, однако среди их рекомендаций есть не только модные очертания растительности на лице, но и советы стремиться к достижению гармонии, соответствия стрижке и общему стилю.

В правилах выбора прически нет особых ограничений — она может быть короткой, средней и длинной, иметь классические очертания и нетривиальные решения или вовсе отсутствовать. Правильный выбор не всегда основан только на форме волос — огромное значение имеют внешность, стилевые предпочтения, особенности очертаний лица и форма черепа, недостатки, которые должны быть скрыты, или достоинства, требующие акцента.

Не всегда нужно выбирать самые модные варианты: в некоторых случаях для приобретения стильного и сексуального облика, подчеркивания мужественности и даже брутальности, можно обратиться к нетривиальным решениям, которые всегда поможет подобрать хороший мастер.

Интересно! Модные мужские стрижки 2023 года — идеи и тенденции

Ниже приведен список стрижек, рекомендованных для бород определенной формы и волос, длину которых обладатель менять не планирует:

Бокс позиционируется как универсальная короткая стрижка, требующая минимальных усилий в поддержании должного вида, сочетаемая с трехдневной небритостью и длинной окладистой бородой.

Полубокс с короткими боковинами и несколько удлиненным верхом пойдет к щетине, эспаньолке, русской и даже голливудской бородке. В списке коротких мужских стрижек с бородой эта заявлена как универсальная по стилю, не зависящая от возраста, телосложения и профессиональной принадлежности.

Buzz Cut, уверенно набирающая баллы в рейтинге популярности, выполняется максимально просто и требует только частого укорачивания волос — одинаковой длины по всей голове. Выбирать этот модный тренд могут обладатели той же формы бороды, что и предпочитающие полубокс.

Милитари требует взвешенного выбора — она прекрасно смотрится на фотомоделях, но противопоказана людям с неправильной или некрасивой формой черепа. Это идеальный вариант мужской стрижки машинкой, где любая борода смотрится уместно.

Андеркат с выбритыми висками в буквальном переводе означает «срезанный низ». Это нашумевшее новшество, ставшее привычным, распространенный вариант на фото знаменитостей. К такому варианту подойдет любая борода, не похожая на легкую небритость.

Канадка всегда востребована для волос средней длины: объемный верх хорошо сочетается с выбритым затылком, хотя и требует определенных навыков в придании формы пышной копне. Это способ придать мужественности круглому лицу, отсюда и рекомендации, как выбрать форму для растительности на подбородке. Ограничений нет, главная задача — добиться гармонии и брутальности в облике.

Сфера применения стрижки гранж стартует со средней длины волос и далее не ограничена. Она рекомендована обладателям вьющихся волос и хорошо сочетается с бородой любого типа. Однако рваные пряди, многослойность ограничивают применение в зрелом возрасте. Людям, которые не следят за внешностью, лучше от нее отказаться — нарочитая небрежность облика требует ежедневной работы и услуг профессионального парикмахера.

Каскад — некий возврат к ретро-стилю, где длинные волосы есть только на затылке, а на макушке они короче. С недавних пор эта прическа вернулась к своему прямому адресату — сильной половине человечества. К ней отлично подойдут аккуратная борода и усы: каскад относится к вневозрастной категории мужских стрижек, скрывает прожитые годы, придает облику винтажность и стильность.

Интересно! Модные стрижки 2023 — главные тренды на разную длину

Ю. Переведенцев, парикмахер-стилист: «Любые виды мужских стрижек в сочетании с правильно подобранной формой бороды прекрасно смотрятся на фотографиях, но я уверен, что советы выбирать приглянувшийся вариант только по фото некорректны. Обращение к мастеру поможет определиться с прической — она зависит от внешности, типа, текстуры и количества волос. Модный аксессуар на лице должен не просто гармонировать со стрижкой, но подчеркивать внешность и телосложение».

Как выбрать форму бороды по типу лица

Борода сегодня — модный «аксессуар», которым по праву гордится сильная половина человечества, атрибут мужественности, средство замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, продемонстрировать свои стилевые приоритеты. Но она не подбирается произвольно — есть определенные правила, которым следуют, выбирая мужские стрижки с бородой. Тип лица — основной ориентир в обширном перечне возможностей:

Круглому лицу стоит добавить угловатых очертаний, четких линий и визуальной брутальности. Подойдет любая борода без бакенбардов, но доходящая до висков. Гармонично будут смотреться усы, но не пышные, четко оформленные, ухоженные, плюс островок любой формы на подбородке.

К квадратному лицу стилисты советуют равномерные очертания средней длины или тотальную небритость, но ни в коем случае не густую и длинную бороду.

Прямоугольное лицо изначально требует смягчения углов, поэтому удачными признаны «утиный хвост», дополнение бакенбардами, усами, длина средняя или короткая, но выполняющая роль балансира.

Для лица в форме равностороннего треугольника подойдет хорошо ухоженная эспаньолка, густые, диагонально выстриженные усы.

Обладателям ромбовидного контура можно рекомендовать классическую тонкую полоску щетины или стиль бандхольц. Главная задача — сместить доминантные акценты, чтобы добиться эстетичного вида.

Некоторые мужские стрижки и без бороды способны выгодно изменить мужской облик: например, каре или топ-кнот. Эксперты уверены, что растительность на подбородке идет далеко не всем мужчинам: борода редко подходит людям невысокого роста, с маленьким лицом и сконцентрированными в центре чертами, владельцам медленно растущей и редкой щетины.

Актуальные мужские стрижки с бородой в 2023 году

Выбирая подходящий вариант стрижки, следует помнить, что в нынешнем сезоне и в следующем году в моде тщательно подобранные и гармонирующие с внешностью, красивые и ухоженные бороды. Фото мужских стрижек и бород в модных журналах демонстрируют не утратившие востребованность теннис, бокс, полубокс и милитари, но есть и относительные новинки:

Площадка — для обладателей прямых и жестких волос, ее рекомендуют в сочетании с расслабленным стилем одежды и густой бородой, рисунком на выбритых висках.

Принстон — длина макушки до 5 см, плавно сходящая на нет к ушам. Не подойдет мужчинам с вытянутым лицом из-за тенденции сочетать с удлиненной бородой на всей нижней челюсти.

Цезарь — средняя длина, сопровождается выровненной линией роста и укороченными волосами на висках и затылке — подойдут легкая небритость, голливудская борода и эспаньолка.

Спортивная — непременный атрибут спорт-шика, короткая и динамичная — самая модная мужская стрижка с бородой в 2023, сочетаемая с полупрозрачной щетиной или средней, но очень ухоженной и тщательно выравненной на щеках и подбородке.

Интересно! Модное окрашивание для длинных волос в 2023 году

Канадка, британка, боб, андеркат — все эти варианты потребуют рук мастера в выборе и оформлении модного аксессуара. В романтическом стиле гранж, как у Элвиса, с выбритыми висками, лучше остановиться на мужской бороде без усов, но это экстравагантные и практически универсальные стрижки. К ним следует особенно тщательно подбирать очертания бороды, ориентируясь на стиль и внешность обладателя.

Правила ухода за бородой

В советах от экспертов можно проследить общие тенденции: советы мыть бороду, не запускать, подравнивать, расчесывать, применять уходовые средства. Все это сложно отнести к конструктивным идеям, но эти правила ухода обязательны для выполнения. Они подразумевают применение специальных средств наряду с укладкой, косметической обработкой, мягким промакиванием вместо энергичного растирания жестким полотенцем.

В выборе уходовой косметики нужно ориентироваться на индивидуальные особенности — раздражение кожи, перхоть, сухость или жирность. Регулярное посещение мастера поможет придерживаться выбранной формы, но между визитами нужно ухаживать за бородой самостоятельно.

Итоги

Борода — модный аксессуар, не утративший трендовость на протяжении нескольких лет, способ придать облику мужественность и стильность. В сочетании с правильно подобранной стрижкой это прекрасный метод откорректировать внешность.

Некоторые виды стрижек с бородой универсальны, есть и такие, которые противопоказаны при определенном типе лица и телосложении. Чтобы определиться с выбором, лучше посоветоваться со стилистом, который поможет подобрать правильные длину и форму, ориентируясь на индивидуальные особенности клиента.