Модные мужские стрижки 2023 года — идеи и тенденции

Стилисты и барберы предлагают разные модные мужские стрижки на 2023 год, которые помогут мужчине любого возраста создать стильный имидж. Удачно выбранная прическа поможет подчеркнуть привлекательные черты лица и индивидуальность человека, скрыть имеющиеся недостатки.

Мужские стрижки 2023 года — как выбрать длину волос для мужчины

В тренде в будущем году будут разные модели стрижек на короткие и длинные волосы, поэтому мужчина любого возраста и социального статуса сможет подобрать для себя не только модную, но и респектабельную стрижку, подчеркивающую его брутальный, деловой или спортивный образ. В моде мужские прически разной длины, которые можно сочетать не только с бритым лицом или небрежной щетиной, но и со стильной бородой, которая до сих пор остается актуальной.

Выбирая модные мужские стрижки и длину волос, следует учитывать, что на укладку прически по утрам не должно уходить больше 5 минут. Она должна подходить для работы и для отдыха.

Длина волос сегодня выбирается индивидуально. В будущем году стилисты предлагают не только модные ультракороткие мужские стрижки, но и классические модели. Согласно статистическим данным, большая часть зрелых мужчин выбирают нестареющую классику со стрижеными прядями разной длины или ультракороткие стрижки, позволяющие скрыть лысину на голове.

Молодежь предпочитает фантазийные варианты, в которых комбинируются выбритые виски и затылок с длинной челкой.

При выборе длины волос для стрижки нужно учесть:

особенности формы головы и лица;

свой рост и вес;

приверженность к определенному стилю;

возраст и социальный статус.

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Если самостоятельно сложно определиться со стрижкой, стоит обратиться к стилисту, который знает, как правильно выбрать длину волос для мужчины. Он точно оценит внешние данные клиента и предложит самый подходящий вариант модной стрижки, которая поможет обновить имидж.

Эдуард Петров, стилист, мастер международного класса: «Ухоженная прическа позволяет обрести уверенность в себе и быть презентабельным даже в простой одежде. С помощью стрижки можно визуально менять возраст, скрывать недостатки лица и подчеркивать его достоинства. Важно найти свой индивидуальный стиль, а для этого можно поэкспериментировать, меняя прическу».

Модные стрижки для мужчин 2023 на короткие волосы

Стилисты предлагают любителям спортивного образа жизни мужские молодежные прически типа «тенниска». Она уже не первый десяток лет в тренде — это выбритые виски и объемный верх с короткой челкой. Такая стрижка подходит молодым спортивным людям, причем даже с волнистыми волосами.

В моде снова короткий «бокс», который подходит мужчинам разного возраста. Преимущество такой прически в том, что она подчеркивает мужское начало. Стрижка «бокс» представляет модные тенденции простых причесок, на фото представлены короткие варианты, которые не нужно укладывать. Для поддержания формы нужно только регулярно посещать парикмахера. Такая универсальная прическа никогда не выходит из моды, потому что позволяет выглядеть стильным, модным и аккуратным.

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Еще одна модная стрижка на короткие волосы — «ежик». Лучше всего она подходит для жестких и толстых волос. Виски и затылок выстригают практически под ноль, на верхней части головы оставляют 2-3 см, что позволяет волосам принять вертикальное положение. Обладателю такой прически не нужно заботиться об укладке, а значит, не придется тратить время на сборы перед выходом на улицу.

Еще одна модная модель прически для жестких и густых волос — «милитари». Она стрижется ступеньками, возможны варианты с челкой разной длины, что позволяет носить такую прическу мужчинам с разным типом лица. Среди модных коротких стрижек наступающего сезона можно выделить и спортивную — короткая макушка и бритые под ноль виски с затылком.

Модные мужские стрижки 2023 на средние волосы

Любителям классики и элегантности стилисты предлагают стрижки на волосы средней длины, которые сочетаются с укороченными до 3 см висками и затылком. Самые длинные волосы оставляют на макушке и для челки — 8 см. Верх получается более объемным, а волосы на висках и затылке стригут, а не бреют. Такие прически нужно обязательно укладывать, чтобы они держали форму.

Актуален в будущем году будет и «полубокс» для прядей средней длины. Он отлично смотрится, если зачесывать челку набок, фиксируя гелем или лаком. Не выходит из моды вечная классика для волос средней длины — симметрия и ровные пряди длиной в 5 см. На средние волосы можно делать разные укладки, меняя имидж.

Еще один модный вариант прически для волос средней длины, актуальной для мужчин в будущем году, — «цезарь». На висках и затылке пряди средней длины, линию роста волос выравнивают и получают форму четкой прямой. Такая стрижка подходит мужчинам, имеющим идеально овальную форму лица и выпуклый лоб. Подобная модная мужская удлиненная стрижка была у американского актера Джорджа Клуни.

Стрижки на среднюю длину отлично подходят офисным работникам и руководителям. Для молодого руководителя подойдет «канадка» — длинная челка не меньше 6 см и коротко стриженые затылок и виски. Макушка стрижется градуировано. Челку нужно обязательно зачесывать назад. Такая прическа отлично сочетается с деловым костюмом и проста в укладке, поэтому голову можно всегда поддерживать в идеальном состоянии. Особенно хорошо она смотрится на густых волнистых прядях.

Для любителей романтического образа подойдет стрижка «романтик» с градуированными прядями. Такие модные длинные мужские стрижки подходят только для обладателей густой и красивой шевелюры. С помощью градуирования можно придать локонам нужную форму и длину с учетом индивидуальных особенностей. Тем, кто захочет сделать такую стрижку, следует учесть, что длинные и средние волосы нужно постоянно укладывать, не забывая о ежедневном уходе. Также нужно освоить хотя бы несколько вариантов укладок длинных и средних волос.

Еще одна трендовая модель для средних волос — стрижка «претти» или «под фрица». Она подразумевает коротко стриженные или бритые виски с затылком и длинный верх, в котором длина челки — не менее 10 см. Она подходит для прямых волос и укладывается с косым пробором. Модель универсальная и сочетает в себе особенности делового и спортивного стиля.

В тренде остается не выходящая из моды «британка». Ее стригут филировочными ножницами, создавая объем на затылке при помощи прядей разной длины. У британки короткий стриженый затылок с висками и очень длинная челка, пробор не делается. Универсальность этой мужской прически в том, что она соединяет в себе черты элегантности и аристократизма со свободным стилем. Она подходит для деловых мужчин, которые стремятся менять свой имидж на более свободный во время отдыха или занятий спортом.

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Еще одна актуальная стрижка для волос средней длины — «боб», который поможет не только создать модный имидж, но и скрыть недостатки овала лица. Боб может быть удлиненным или укороченным, поэтому его могут выбрать мужчины, которые придерживаются разных стилей. Укороченные варианты — это образ бунтаря и «свободной личности», а длинный боб оценят любители остромодного стиля. Классика подходит для создания делового образа.

«Андеркат» — еще одна ультрамодная модель мужской прически, позволяющая создать брутальный образ. Стрижка соединяет в себе бритые виски и затылок с длинной челкой. Для молодежи стилисты рекомендуют стрижку «гранж», которая соединяет в себе косой пробор и продуманную небрежность. Любителям часто менять свой облик стоит обратить внимание на стрижку «вояж», которая отлично подходит для волос средней длины. Макушку делают объемной, а виски и затылок не бреют, а стригут, при этом волосы средней длины плавно переходят в короткие. На базе такой стрижки можно создавать любые укладки на волосах разного типа.

Как выбрать мужскую стрижку по форме лица 2023

Прическа, подобранная по форме лица, позволяет правильно расставлять акценты: с ее помощью можно прибавить или убавить возраст, подчеркнуть мужественность или индивидуальность конкретного мужчины.

Мужчинам с овальным лицом идут прически с волосами любой длины. С классической формой лица можно носить короткие и средние стрижки при условии, что челка будет зачесываться назад или вбок.

Для круглого лица с помощью стрижки стараются нарастить недостающую высоту и создать углы, используя асимметричные стрижки, убирая длину по бокам и оставляя длину в верхней части прически. С таким лицом нельзя делать короткие стрижки и прически с челками. Стилисты рекомендуют мужчинам с круглыми лицами носить длинные волосы без челок.

Обладателям квадратной формы лица пойдут любые модные молодежные мужские стрижки, начиная с ультракороткого «ежика», заканчивая классической прической средней длины. Мужчины, имеющие квадратное лицо, могут экспериментировать со своим имиджем, зачесывая гладко волосы назад или выбирая взъерошенную укладку.

При треугольной форме лица следует отдавать предпочтение модным мужским стрижкам с короткими висками и объемной макушкой, как на фото у актера Джуда Лоу. Им подойдет зачесанная на бок челка средней длины, можно носить и длинные волосы. Такие же прически подходят и мужчинам с сердцевидной формой лица.

Не менее важно учитывать структуру волос: для волнистых и мягких не всегда подходят короткие стрижки с челками. Следует учитывать, как волосы будут держать выбранную форму прически.

Идеи и тенденции модных мужских стрижек 2023

Стилисты предлагают делать стрижку продолжением своего стиля. Для спортивного имиджа не подходят волнистые длинные волосы или «претти». Офисному работнику не стоит делать настолько длинную челку и макушку, чтобы их можно было собирать в пучок.

Преимущества современной моды в том, что нет сегодня деления на стрижки по конкретным моделям. Стилисты комбинируют разные варианты дизайнов и техник, создавая разнообразные варианты мужских причесок. Тренд современной моды — сочетание коротких причесок с бородой разной формы и художественное бритье затылочной и височной частей головы для создания оригинальных акцентов.

Современные тенденции моды в мужской стрижке очень демократичны, парикмахеры не выделяют конкретные модели, предпочитая создавать на базе известной стрижки уникальную прическу для конкретного человека. Стилисты предлагают разнообразные идеи и тенденции, в которых можно сочетать бритые под ноль участки головы с длинными прядями. Их можно собирать в пучок, заплетать в косы, мелировать, укладывать по-разному.

При выборе стрижки следует учитывать свои индивидуальные особенности: возраст, форму лица и головы, вес, рост и образ жизни. Тем, кто не хочет тратить время на укладку, стоит выбрать короткую стрижку с учетом своего типа лица.