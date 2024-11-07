Мультимаскинг: как сочетать маски для лучшего эффекта?

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Мультимаскинг позволяет экономить время на уход за комбинированной кожей и одномоментно удовлетворять потребности разных зон лица. Удобно? Да. И совершенно не сложно!

Одним махом

Кожа лица редко бывает исключительно жирной, нормальной или сухой. Как правило, мы имеем дело с комбинированным типом эпидермиса, когда область Т-зоны склонна к повышенной выработке себума, а зона щек остается нормальной или страдает от сухости. Использование нескольких масок для разных участков кожи – это оптимальный способ сэкономить время на поэтапное нанесение ухода и одним махом решить все проблемы кожи. Заманчиво, правда?

Фото: соцсети / @alex_beautyrefresh

Миксуем правильно

Комбинировать маски – не означает смешивать их между собой. У каждого средства своя формула, ингредиенты в которой могут не подружиться друг с другом. При мультимаскинге рекомендуют пользоваться кистью (подойдет любая с синтетическим ворсом), не заходя слоями средства друг на друга. 

Фото: архивы пресс-служб. Маски для мультимаскинга, Clinique; Набор «Растительный мультимаскинг», Yves Rocher

Для мультимаскинга можно использовать наборы одного бренда, а можно – средства от разных марок, это не принципиально. Главное – разобраться с задачами, которые хочется решить. Например, для области носа, середины лба и подбородка косметологи, чаще всего, рекомендуют выбирать очищающие глиняные и кислотные маски, на щеки наносить маски для выравнивания тона и для увлажнения кожи. На зону под глазами – специальную маску для этой области или патчи.

Фото: архивы пресс-служб. Смываемая гелевая маска для лица с морковью Pure Essence Cool Calming, Holika Holika; Тонизирующая маска-сорбет для лица и кожи вокруг глаз, L'Occitane; Маска энзимная пектиновая, Geltek

Тем, у кого есть участки с гиперпигментацией, можно локально наносить на них кислотную маску для выравнивания тона. На область шеи и зону ушей (да, мочки тоже стареют, не забываем про них!) эксперты рекомендуют наносить увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами.

Фото: архивы пресс-служб. Маска гиалуроновая Каскадное увлажнение, Librederm; Тайская расслабляющая маска-джакузи, Planeta Organica; Очищающая матирующая маска для жирной проблемной кожи EFFACLAR, La Roche-Posay

При мультимаскинге обычно используют два-три средства одновременно. Если пользоваться этим методом хотя бы раз в неделю и не забывать про регулярный базовый уход, то состояние кожи вас приятно порадует. 
Мария Орешкина

Редактор

 

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