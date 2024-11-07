Мультимаскинг: как сочетать маски для лучшего эффекта?

Одним махом

Кожа лица редко бывает исключительно жирной, нормальной или сухой. Как правило, мы имеем дело с комбинированным типом эпидермиса, когда область Т-зоны склонна к повышенной выработке себума, а зона щек остается нормальной или страдает от сухости. Использование нескольких масок для разных участков кожи – это оптимальный способ сэкономить время на поэтапное нанесение ухода и одним махом решить все проблемы кожи. Заманчиво, правда?

Миксуем правильно

Комбинировать маски – не означает смешивать их между собой. У каждого средства своя формула, ингредиенты в которой могут не подружиться друг с другом. При мультимаскинге рекомендуют пользоваться кистью (подойдет любая с синтетическим ворсом), не заходя слоями средства друг на друга.

Для мультимаскинга можно использовать наборы одного бренда, а можно – средства от разных марок, это не принципиально. Главное – разобраться с задачами, которые хочется решить. Например, для области носа, середины лба и подбородка косметологи, чаще всего, рекомендуют выбирать очищающие глиняные и кислотные маски, на щеки наносить маски для выравнивания тона и для увлажнения кожи. На зону под глазами – специальную маску для этой области или патчи.

Тем, у кого есть участки с гиперпигментацией, можно локально наносить на них кислотную маску для выравнивания тона. На область шеи и зону ушей (да, мочки тоже стареют, не забываем про них!) эксперты рекомендуют наносить увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами.





При мультимаскинге обычно используют два-три средства одновременно. Если пользоваться этим методом хотя бы раз в неделю и не забывать про регулярный базовый уход, то состояние кожи вас приятно порадует.