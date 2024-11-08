Маникюр в синем цвете: вдохновляющие идеи для коротких и длинных ногтей

Популярность снова набирает маникюр со втиркой – специальной пудрой, которая придает хромированный, радужный, жемчужный или зеркальный блеск. Например, нанесенная поверх нежно-небесного лака, она придает ногтям свечение и делает покрытие необычным даже без каких-либо рисунков.

Дополняют втиркой и ногти с дизайном. Интересно смотрится маникюр с градиентом от темно-синей серединки к нежно-голубому по краям, выполненный при помощи губки. Втирка поверх дает жемчужную подсветку.

Синий цвет у многих ассоциируется с морем. Поэтому сам собой напрашивается дизайн с волнами. Рисуется такой просто, справится даже новичок.

Можно добавить в синюю гамму темно-зеленых оттенков и сделать трендовый мраморный маникюр.

Мраморные дизайны сейчас на пике популярности: они позволяют комбинировать несколько цветов в маникюре и не требуют особенной сноровки. Такой техникой владеют большинство нейл-мастеров.

Неожиданное и неизбитое сочетание: шоколадный и синий оттенки. Очень красиво смотрятся в паре и идеально вписываются в осенние уютные образы.

Еще один небанальный узор, подходящий к синему, – рыбы. Сомы, скаты, золотые рыбки, смотрятся комплиментарно на глубоком синем фоне. Грех этим не воспользоваться!

Красиво выглядит синий лак в сочетании с оттенками металла – золотом, серебром, бронзой.

Сочетание мраморно-синих волн и серебряного лака подходит даже самым коротким ногтям. Такой маникюр достаточно универсален, особенно если вы не придерживаетесь офисного дресс-кода и носите деним, вязаные свитера и кожу.

Как насчет того, чтобы выделить лунки ногтей крупным глиттером? Отличный вариант для тех, кто уже поймал новогоднее настроение и вовсю готовится к предстоящим праздникам.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи синего маникюра для похода к нейл-мастеру: воплотить их будет проще, если за основу взят удачный пример!