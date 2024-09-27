Мраморный маникюр: стильные идеи модного нейл-дизайна

Мраморный маникюр – достаточно простой в исполнении дизайн, который под силу любому мастеру. Узор, имитирующий окрас натурального камня, наносят разными способами. Например, водным, когда в теплую воду добавляют несколько капель лаков разных цветов, смешивают их зубочисткой, окунают ноготь в получившуюся краску и получают неповторимый узор. Лишнее убирают кисточкой, смоченной жидкостью для снятия лака.

Некоторые нейл-мастера умеют наносить мраморные узоры при помощи кисточки. Это более аккуратный способ, не требующий работы над ошибками.





Интересная идея родом с модных подиумов – добавить к мраморному узору металлические элементы. Смотрится футуристично и привлекает внимание.

Непривычное сочетание модного шоколадного оттенка с мраморным узором – два бьюти-тренда в одном маникюре.

Оригинальный вариант – переход от синего мраморного узора к коричневому.

Любителям нюда и французского маникюра понравится вариант ногтей с мраморными кончиками.





Мраморный узор красиво смотрится на бежевой и белой базе. Получается сдержанный маникюр, который подойдет к любому дресс-коду.

Каменный узор очень подходит к природным и морским оттенкам – синему, бирюзовому, белому, серому. Их можно комбинировать в одном маникюре или использовать попарно.





Фиолетовый – еще один из трендовых цветов осени 2024, с которым гармонично сочетаются мраморные разводы.

На всех ногтях или только на одном, – мраморный узор украшает маникюр при любом раскладе. Осталось только выбрать подходящий вариант и показать референс своему нейл-мастеру.



