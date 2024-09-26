Бьюти-новости сентября: ТОП-5 интересных новинок

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Рассказываем о самых актуальных бьюти-новинках сентября. В свежей подборке Клео - цветочные средства для тела, гель от пигментации, твердый шампунь и не только.

Линия "Незабвенные цветы" от L'Occitane

Отличная новость для любителей французского бренда L'Occitane: недавно его коллекция пополнилась новыми средствами для тела, объединенными названием "Незабвенные цветы". Всего вышло три линии продуктов, каждая включает в себя парфюмерную воду, гель (или крем) для душа, молочко для тела и крем для рук.

Фото: архивы пресс-службы. Гель для душа, молочко для тела, крем для рук Barbotine, L'Occitane

Коллекция бренда Barbotine названа в честь технологии производства керамических изделий из цветной глины, в его основу лег женственный аромат ладонника, а в формулу – масло пижмы, успокаивающее и увлажняющее кожу. 

Фото: архивы пресс-службы. Парфюмерная вода и крем для душа Noble Epine, L'Occitane

Линия Noble Epine посвящена цветению боярышника и содержит экстракт майского цвета, восстанавливающий и заживляющий кожу.

Фото: архивы пресс-службы. Парфюмерная вода, гель для душа Melilot, L'Occitane

Коллекция Melilot названа в честь одноименного растения, название которого переводится, как сладкий клевер. В формуле этих средств для тела – экстракт донника, смягчающий кожу и обладающий успокаивающим эффектом.

Очищающий гель-пилинг против пигментации Mela B3 от La Roche-Posay

Очищение – важный этап бьюти-рутины, и хорошо, когда умывалка подходит для типа и потребностей кожи.

Лаборатория La Roche-Posay разработала специальное средство для тех, кто страдает от гиперпигментации: оказывается, еще на этапе умывания можно начать корректировать выраженность пигментных пятен, а также улучшить общий тон кожи.

Фото: архивы пресс-службы. Очищающий гель-пилинг против пигментации Mela B3, La Roche-Posay

Новый гель-пилинг Mela B3 содержит запатентованный после 18 лет исследований компонент менасил, который блокирует избыток меланина, а также ниацинамид, корректирующий имеющуюся пигментацию и предотвращающий появление новой. PHA-кислота в составе средства мягко отшелушивает верхний слой и ускоряет обновление клеток кожи.

Твердый шампунь для вьющихся волос Twirl Solid Curly от Screen

Необычный, но очень практичный формат шампуня: при сравнительно маленьком объеме его хватает надолго (100 мл твердого средства эквивалентны 300 мл жидкого продукта). Такой шампунь удобно брать в путешествия, он подходит даже для ручной клади.

Фото: архивы пресс-службы. Твердый веганский шампунь Purest Twirl Solid Сurly, Screen

Благодаря богатой глицериновой формуле он обеспечивает глубокое увлажнение, поддерживая эластичность вьющихся волос, и способствует естественному формированию упругих локонов. 

Коллекция средств для лица Mer de Mer от Librederm

Известный аптечный бренд порадовал интересными новинками, вдохновленными морским побережьем, – дневным и ночным кремом, сывороткой и кремом для глаз Mer de Mer. В их формуле – эликсир на основе уникального ДНК белого осетра, стимулирующий синтез коллагена и эластина. А еще – низкомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт из водоросли Jania Rubens и морская вода атлантического берега Франции.

Фото: архивы пресс-службы. Дневной лифтинг-крем, Крем питательный энергизирующий ночной для лица, шеи и области декольте; Крем-концентрат интенсивный для кожи вокруг глаз; Cыворотка-активатор для сияния кожи Mer de Mer, Librederm

Тушь для ресниц Vamp! Lash Extender от Pupa

Итальянский бренд представил новинку – тушь, которая обещает трехмерный объем ресниц и заметное удлинение. Ее плотная текстура гарантирует необходимую степень захвата ресниц, чтобы «вытянуть» их до максимальной длины. Специальная комбинация восков отвечает за создание объема.

Хорошая новость: формула туши содержит касторовое масло, которое обладает ухаживающими свойствами, увлажняет ресницы и способствует их росту.

Фото: архивы пресс-службы. Тушь для ресниц Vamp! Lash Extender, Pupa

Мария Орешкина

Редактор

 

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