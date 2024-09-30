Как и чем увлажнять жирную кожу? Разбираемся вместе с экспертом

С увлажнением к коже

Есть ошибочное мнение, что жирная кожа не нуждается в увлажнении и ее наоборот нужно подсушивать для сокращения выработки себума. В результате проблема жирности лишь усугубляется, нарушается гидролипидный барьер, повышается чувствительность, возникают шелушения. Некоторые участки (скулы, виски, зона под глазами) становятся обезвоженными, тип кожи может измениться с жирного на комбинированный.

Каким бы ни был тип кожи, увлажнение – это важнейший и обязательный этап ухода, которым нельзя пренебрегать.





Мнение эксперта

Жирная кожа нуждается в увлажняющих средствах, но как правильно выбрать состав и текстуру?

Рассказывает Игорь Патрин, врач дерматолог, косметолог, эксперт NAOS:

"Выбор увлажняющих средств для жирной кожи зависит от времени года и уровня жирности эпидермиса. Летом, когда воздух теплый и влажный, активность сальных и потовых желез достигает своего пика. В этот период лучше всего использовать легкие, безмасляные текстуры кремов и сывороток. Рекомендуемыми некомедогенными компонентами являются гиалуроновая кислота, пантенол и глицерин: они эффективно удерживают влагу и не забивают поры.

Если кожа обветрилась на холодном воздухе, появились шелушения или признаки повышенной чувствительности, это может указывать на нарушение целостности кожного барьера. Для его восстановления отлично подойдут церамиды, сквален, а также компоненты растительных и минеральных масел. Это особенно важно при использовании активных средств ухода, таких как кислоты или ретиноиды, которые могут повышать чувствительность кожи.

Что касается нежелательных компонентов, их не так много. Будьте осторожны с использованием растительных масел в чистом виде (особенно кокосового и пальмового), а также с некоторыми видами силиконов и ланолином (натуральным жиром из шерсти крупного рогатого скота). Тем не менее, в современных формулах эти ингредиенты могут быть безопасно включены, поэтому многие плотные текстуры косметических средств остаются приемлемыми для жирной кожи.

Ключевым при выборе является текстура продукта. Если средство легко распределяется по коже без ощущения маски, то, скорее всего, оно вам подходит. Если же после нанесения возникает чувство тяжести, появляется сильный жирный блеск, то стоит поискать более легкий вариант".





Дело выбора

Надо ли выбирать средства с пометкой "для жирной кожи" или можно обойтись универсальными? В сериях для проблемной и жирной кожи проще выбрать подходящий вариант, но не обязательно ориентироваться только на них, особенно если в вашем уходе уже присутствуют средства для лечения расширенных пор и акне.

Ищите в названиях продуктов описание текстуры: вам подходят эмульсии, легкий крем, сорбет, увлажняющий гель. А вот питательный крем, скорее всего, имеет плотную текстуру и будет забивать поры. Наносите увлажняющее средство дважды в день, после очищения и тонизирования кожи: это поддержит гидролипидный баланс эпидермиса и иммунитет кожи, и ее качество вас порадует.



