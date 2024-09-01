Маникюр в сиреневых оттенках: вдохновляющие идеи на все случаи жизни

Пыльно-сиреневый

Оттенки сиреневого смотрятся красиво на ногтях и в сольном исполнении. Этой осенью актуален пыльно-сиреневый цвет, благородный и приглушенный. Он подходит и для коротких ногтей, и для длинных любой формы.

Более яркий вариант сольно-фиолетового лака – темный пурпурный с металлическим эффектом.







Сочетание оттенков

Если вы не любите узоры на ногтях, но душа просит чего-то необычного, обратите внимание на разноцветный маникюр. Попробуйте использовать не два цвета на одной руке, а от трех до пяти. Модная идея осени 2024 – сочетание сиреневых оттенков с голубыми и темно-пурпурных – с синими.









Графический принт

Сиреневые полоски и хаотичные узоры на кремовой и розовой базе – классика нейл-арта, которая не устаревает из сезона в сезон. Такой рисунок легко выполнить и дома, и в салоне, он не требует художественных навыков, но выглядит симпатично.





Мраморный узор

Мраморная техника маникюра непроста в исполнении, зато на каждом ногте получается неповторимый узор. Разглядывать такие ногти – отдельный вид медитации: рекомендуем тем, кто любит "позалипать" на что-нибудь прекрасное.





Цветочный мотив

Принято считать, что цветочные мотивы в маникюре – исключительно летняя тема, но спешим вас заверить, что и осенью цветы порадуют глаз.

Кошачий глаз

Покрытие лаком с металлическими частицами, который при воздействии магнита дает эффект "кошачий глаз", снова вошло в моду. Особенно красиво оно смотрится в светло-сиреневом исполнении, получается очень нежно и не надоедает долгое время.

Больше новостей о звездах, красоте и моде – в телеграм-канале Клео.