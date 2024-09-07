Модные мужские стрижки осенью 2024 года: обзор актуальных причесок на короткие, средние и длинные волосы

Стильный и завершенный образ – то, чего стремятся достичь не только представительницы прекрасного пола, но и сильная половина человечества. Одной из гармоничных деталей такого лука являются модные мужские стрижки осенью 2024 года, которые представлены разнообразными вариациями оформления. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор самых актуальных тенденций.

Тренды в мужских стрижках осень 2024

Среди вариантов, предложенных стилистами, вы сможете с легкостью подобрать прическу с учетом вашей структуры и длины волос. Тренды, которыми подставлены мужские прически осенью 2024 года, чрезвычайно разнообразны. С их помощью удастся привнести в образ максимально дерзкие и брутальные черты либо напротив, сделать его элегантным, приближенным к классике. Для любителей придать прическе нотки неформальности, создать ощущение свободы и динамичности, предлагаются стрижки для средних и длинных волос. Чтобы сделать для себя подходящий выбор, предлагаем ознакомиться с актуальными трендами, описание которых далее приводит Клео.ру.





Мужские стрижки на короткие волосы

Мужественность и брутальность – черты, которые стремятся воплотить в своем образе многие представители сильной половины человечества. Этому в полной мере соответствуют стильные стрижки для мужчин на короткие волосы. Среди самых популярных вариантов причесок Клео.ру отмечает следующие:

Кроп – характеризуется максимально коротким выстриганием или даже выбриванием висков и несколько большей диной на макушке и в передней части. Челка подстригается в ровном и укороченном варианте. Для укладки данной прически потребуется буквально одна горошина моделирующей помады, которую распределяют с помощью гребня с редкими зубчиками, расчесывая в диагональном направлении от правого угла затылка к левому краю лба, а после наоборот. Результатом станет текстурированный узор, который выглядит невероятно стильно.





Полубокс и бокс – классика коротких мужских причесок, которая в этом сезоне обзавелась новыми очертаниями. Они заключаются в создании более выраженного перепада длины между верхней и затылочной, височными частями. Выбривание усилит данный эффект. При желании максимально проявить креативность разрешается создать оригинальные узоры на затылке.





Смарт-британка – универсальная стрижка, которая будет уместно смотреться как в офисе, так и в тренажерном зале. Ее характерные черты – коротко выстриженный затылок, контрастирующий с более удлиненным верхом, дополненным многослойной челкой. Стильный вид придает четкий боковой пробор.





Канадка – станет достойной альтернативой предыдущей прическе. Их отличие заключается в том, что переходы уровней в «канадке» делаются более плавными, а укладывание верхней части осуществляется с зачесыванием челки назад.





Андеркат – еще один вариант, которым представлены короткие популярные мужские стрижки. В этом сезоне его предлагается сделать асимметричным и разделить четким боковым пробором контрастирующие между собой короткие и более удлиненные пряди в двух частях головы.





Мужские стрижки на средние и длинные волосы

При желании привнести в свой имидж нотки креативности и неформальности прекрасным решением станут прически, выполняющиеся на средние и длинные волосы. К числу таких актуальных тенденций Клео.ру относит следующие стрижки:

Маллет – хорошо смотрится и на прямых прядях, но для волос с вьющейся структурой просто незаменим. Несмотря на кажущуюся сложность прически, она довольно проста в оформлении и заключается в создании более укороченной теменной области и удлинении затылка. Данные детали сочетаются с коротко выстриженными или выбритыми висками.





Гаврош – стрижка, которая придаст образу динамичности, но при этом не будет перегружать его. Макушка создается более короткой, а затылок объемным, челка укладывается набок или зачесывается назад. Филировка в области висков придаст прическе безупречности.





Удлиненный боб – прическа, которая позволит ощутить свободу, но при этом универсальна и неприхотлива в укладке. Творческий беспорядок на ней смотрится довольно гармонично. Советы по укладке ограничиваются в укладывании на бок удлиненной челки.





Помпадур – мужская стрижка, которая демонстрирует максимальную игру на контрасте в перепадах длины. Укороченные виски и удлиненная верхняя часть должны быть не просто выраженными, а буквально бросаться в глаза. Для укладки данной прически понадобится всего лишь горошина профессионального стайлинга, который растирают в ладонях и пропускают пряди сквозь пальцы. Результатом становится нарочито взъерошенная текстура, которая выглядит стильно и органично.

Каре – стрижка, которая встречается не только в женской моде, но в мужском исполнении смотрится довольно уместно. Длина прядей должна заканчиваться чуть ниже мочек ушей, а челку разрешается как уложить набок, так и расположить в произвольном порядке.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие модные мужские стрижки осенью 2024 года будут особенно актуальными, и сможете сделать для себя оптимальный выбор. Не бойтесь экспериментов с формой и длиной, но при этом учитывайте общую стилистику предпочитаемых вами образов. Лишь в этом случае стрижка будет смотреться уместно и гармонично.