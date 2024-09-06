3 ошибки в уходе за кожей, которые совершаются летом

Начиная с 27-30 лет начинается потеря коллагена и эластина ― ключевых белков, которые обеспечивают упругость и эластичность кожи. Если добавить к этому неправильный уход и недостаточную защиту от солнца, такие признаки старения, как морщины, дряблость кожи и пигментация не заставят себя ждать.

О популярных ошибках в летнем уходе за кожей, которые могут привести к более быстрому старению, рассказывает Наталья Курганская ― врач дерматолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC.

Ошибка 1: недостаточная защита от солнца

Когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу, они вызывают изменения на клеточном уровне, которые приводят к преждевременному старению, называемому фотостарением. В 80% случаев преждевременное старение кожи связано именно с воздействием солнечного излучения. Поэтому летом даже в пасмурные дни необходимо пользоваться средствами с SPF не менее 30, а лучше 50.

Лицо – не единственная часть тела, которая нуждается в защите от солнца. Важно наносить средства на все открытые участки кожи: шею, декольте, руки, ноги. Рекомендуется также защищать волосы и кожу головы головным убором, а кожу вокруг глаз ― с помощью солнцезащитных очков.





Ошибка 2: избыточное очищение

Летом особенно часто происходит злоупотребление отшелушивающими средствами. Кожа активнее потеет, быстрее загрязняется, и ее хочется очищать интенсивнее и чаще. Важно понимать, что цель очищения – удаление омертвевших клеток кожи и загрязнений с ее поверхности. Если делать это слишком часто и агрессивными средствами, можно лишить кожу натуральных масел и повредить ее водный барьер.

Кроме того, большое значение имеет разновидность эксфолианта. Зачастую в целях отшелушивания применяется щетка или скраб с мелкими крупинками для физического удаления омертвевших клеток кожи. Они создают микроповреждения на поверхности кожи и могут спровоцировать раздражение и даже воспаление. Есть также химическое отшелушивание, когда загрязнения удаляются с помощью химических веществ. В их числе альфа– и бета-гидроксикислоты, которые мягко удаляют клетки кожи.

А еще существуют профессиональные аппаратные методики, когда очищение сочетается с увлажнением и питанием кожи. Например, процедура гидропилинга очень востребована в нашем центре DMC особенно в летнее время. Она позволяет эффективно и деликатно удалить ороговевший слой кожи с помощью вакуума, одновременно насытив ткани сывороткой с полезными микроэлементами. В отличие от физической эксфолиации, такая процедура совершенно атравматична для кожи. Ее можно делать регулярно, поддерживая эффект привычным домашним уходом.





Ошибка 3: неправильное увлажнение

Летом даже жирная и комбинированная кожа может стать сухой из-за высоких температур и воздействия ультрафиолета. Нередко для компенсации потери влаги используются средства с гиалуроновой кислотой. Она хорошо усваивается кожей и редко вызывает раздражение, а главный ее плюс ― в способности притягивать влагу из окружающего воздуха и напитывать кожу, поддерживая водный баланс.

Но в применении средств в этим компонентом есть важный нюанс: их нельзя «закрывать» сверху нанесением средств с более плотной текстурой. В этом случае создается обратный эффект: гиалуроновая кислота начинает вытягивать влагу из кожи (поскольку лишена контакта с воздухом) и иссушать ее. Вместо увлажнения возникает совершенно противоположный результат.