Спросили косметолога: 5 правил защиты от солнца для кожи после 30 лет

Зачем и как правильно защищать кожу от солнца после 30 лет, рассказывает для читателей "Клео.ру" Наталья Курганская ― врач дерматолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC.





Почему после 30 лет коже нужен особый уход

Разные этапы жизни требуют индивидуальных стратегий ухода за кожей. В возрасте от 20 до 30 лет кожа прощает многие огрехи: неправильный уход, его нерегулярность или отсутствие. А также недосып, вредные привычки, злоупотребление загаром и прочее.

Но уже после 30 лет любая допущенная ошибка становится заметной и цена ее возрастает. От недостатка сна появляются мешки и синие круги под глазами, избыточная инсоляция дает о себе знать пигментными пятнами, а неправильный уход влечет за собой воспаления, раздражения, дискомфорт и ранние морщины.

С возрастом кожа претерпевает естественные и постепенные изменения и ее потребности меняются. Понимание этих изменений является первым шагом к формированию эффективной системы ухода за кожей.

Ключевые факторы, которые определяют состояние кожи после 30 лет:

Вред от солнечного излучения

С годами воздействие солнца накапливается, что приводит к появлению пигментных пятен и морщин. Солнцезащитные средства и антиоксиданты играют важную роль в предотвращении преждевременного старения кожи и восстановлении повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

Выработка коллагена

Коллаген – это белок, отвечающий за эластичность кожи. С возрастом его выработка организмом снижается. Это приводит к потере упругости кожи и образованию морщин. Чтобы противодействовать этому, средства ухода должны содержать коллаген, а процедуры ― стимулировать его выработку. Например, такие компоненты, как ретинол и пептиды способствуют синтезу коллагена и эластина в коже.

Скорость обновления клеток

У молодой кожи более высокая скорость обновления клеток. Это означает, что кожа более эффективно избавляется от омертвевших клеток. С возрастом этот процесс замедляется, что приводит к тусклому цвету лица. Очищение и отшелушивание становится решающим этапом в регулярном уходе после 30 лет для сохранения сияющего тона кожи.

Уровень увлажнения кожи

Зрелая кожа имеет тенденцию становиться более сухой из-за снижения выработки кожного сала. Достаточное увлажнение становится необходимым для поддержания эластичности кожи, предотвращения шелушения и образования морщин.





Как защищать кожу от солнца после 30 лет

1. Обновите свой солнцезащитный крем

Если в 20 лет еще можно позволить себе полагаться на косметику с SPF или вообще отказаться от солнцезащитного крема, то с возрастом защита от солнца должна стать круглогодичной задачей в бьюти-расписании.

Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30 и применяйте его каждый день в период активного солнца. Это поможет предотвратить появление тонких складок, морщин и пигментных пятен.

2. Используйте мягкое очищающее средство

В молодом возрасте многие злоупотребляют жесткими очищающими средствами, особенно при жирной коже, склонной к воспалениям. Однако с возрастом кожа становится тоньше и нежнее, и важно перейти на нежное, не высушивающее очищающее средство, которое не лишит кожу натуральных масел.

3. Добавьте антиоксиданты в свой уход

Используйте сыворотки и увлажняющие средства, содержащие антиоксиданты ― такие как, витамин С и экстракт зеленого чая. Они помогают защитить кожу от стрессовых факторов окружающей среды, вызванных в том числе воздействием ультрафиолета, и предотвратить ранее старение кожи.

4. Регулярно увлажняйте кожу

В период активного солнца кожа активно иссушается, что приводит к ранним морщинам и заломам. Чтобы предотвратить потерю влаги и сохранить ее уровень в коже, используйте средства, содержащие такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, глицерин и керамиды.

5. Не забывайте про зону вокруг глаз

Область вокруг глаз наряду с шеей и руками быстрее всего выдает реальный возраст. Все потому, что кожа в области глаз очень тонкая и лишена подкожно-жировой прослойки. Летом она подвергается особенно вредному воздействию солнца, и лишь ношения солнцезащитных очков после 30 лет становится недостаточно для сохранения ее молодости. Необходимо регулярно применять крем с SPF и антивозрастными компонентами (керамиды, пептиды, масла).