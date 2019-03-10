Красивые стрижки на средние волосы 2019 года

Женские стрижки на средние волосы, которые предлагают стилисты в 2019 году, смогут преобразить любую модницу после 40 лет. Оригинальные варианты представлены на фото. Женщинам есть из чего выбрать. Если самой сложно определиться, стоит обратиться за помощью к парикмахеру.

Секреты выбора

40 лет – особенный возраст, каждая женщина желает быть молодой и красивой. Она знает, какие стрижки ей подходят, а какие нет. Но несмотря на это дама готова к экспериментам. Она ищет что-то новое, хочет преобразиться. Опытный мастер сможет подобрать модную прическу, что подчеркнет индивидуальность женщины.

Средняя длина волос является наиболее предпочтительной. Можно смело экспериментировать, создавая оригинальные образы. Правильно подобранная стрижка поможет скрыть недостатки лица, и подчеркнет основные достоинства.

Советы стилистов:

дамам после 40 с длинным носом предпочтение следует отдавать объемным вариантам;

курносым женщинам подходят локоны;

чтобы немного вытянуть шею, волосы необходимо уложить вокруг нее в виде треугольника;

красивые локоны помогут спрятать лопоухость;

обладательницам узкого или квадратного лица стоит обратить внимание на асимметрию.

При выборе стрижки необходимо учитывать тип волос. Если у женщины прямые пряди, то подойдут любые прически. Обладательницам кудрей желательно выбрать удлиненные варианты.

Тенденции 2019 года

Средние волосы не требуют к себе особенного ухода, но при этом они позволяют экспериментировать. Стилисты предлагают обратить внимание на женские стрижки после 40 лет. В 2019 году ожидается много новинок и сюрпризов.

Что будет модным в новом сезоне:

Объем, многослойность. Обладательницам тонких волос очень повезло. Градуированные стрижки – это то нужно. Теперь не придется тратить много времени на укладку. Достаточно высушить локоны феном, и немного приподнять их с помощью диффузора. Косой пробор. Красивые и фактурные пряди подчеркнут индивидуальность своей обладательницы. Образ станет ярким и соблазнительным. Естественность. Стилисты утверждают, что в моде натуральность. То же самое касается и выбора прически. Правило особенно актуально для дам в возрасте. Челка. Модные челки смогут преобразить любой образ. Если девушкам подходят рваные и укороченные варианты, то зрелым женщинам стоит рассмотреть асимметричные челки. Они станут находкой для модниц, помогут скрыть некоторые недостатки. Небрежные локоны. Многие дамы полагают, что небрежные локоны подходят лишь молодым девушкам. Стилисты же утверждают обратное. Если есть желание создать романтичный образ, можно сделать завитки. На фото представлены интересные идеи.

Мода не стоит на месте, в 2019 году будет много сюрпризов. Каждая модница сможет ими воспользоваться, и сделает свою внешность более привлекательной.

Модные стрижки для дам за 40 лет

Выбрать женскую стрижку на средние волосы после 40 лет несложно. Каждый из вариантов заслуживает внимания. В 2019 году дамы могут смело экспериментировать, выбирая даже экстравагантные варианты. Но при всем этом не стоит забывать, что в моде естественная красота.

Каре

Модная стрижка, которая на пике популярности уже много лет подряд. Это универсальный вариант, на него обращают внимание как подростки, так и зрелые дамы. С помощью каре можно сбросить несколько лет, красиво обрамить лицо и придать ему четкий контур. Обладательницам овального лица каре подходит идеально. Красивые и ровные пряди смотрятся бесподобно.

Единственное, каре не подходит дамам с волнистыми волосами.

Удлиненное каре

Оригинальный вариант стрижки, при котором боковые пряди длиннее задних. На него стоит обратить внимание дамам с круглым лицом или обладательницам тонких волос. Удлиненные пряди помогут замаскировать полные щеки.

Паж

Модная прическа, которая не теряет своей популярности много сезонов подряд. Благодаря длинным прядкам, закрученным внутрь, образ получается загадочным и романтичным. Но не так важна стрижка, как ее акцент. В новом сезоне стилисты делают упор на челку. Но она должна быть аккуратно уложенной.

Каскад

Женские стрижки на средние волосы после 40 лет должны быть оригинальными. В 2019 году специалисты рекомендуют обратить внимание на каскадные техники. Выстригание отдельных прядей по-прежнему в моде. Классический каскад придаст образу некоторую изюминку, поможет скорректировать форму лица. Модная прическа подойдет обладательницам редких прядей.

Текстурная стрижка

Взъерошенные волосы еще несколько лет назад вызывали недоумение у публики. Такие варианты выбирали модницы, желающие показать свой бунтарский характер. Сегодня асимметрию используют в парикмахерском искусстве. Как же привлекательно смотрятся рваные кончики, отсутствие четких линий. Красивые стрижки за несколько лет стали самыми популярными. Их выбирают модницы вне зависимости от возраста.

Хаотичное колорирование поможет подчеркнуть привлекательность прядей. Образ получится загадочным и ярким.

Рапсодия

Красивая и женственная рапсодия придаст образу изюминку. Укороченные пряди на макушке создают эффект шапочки. Остальные волосы подрезаются слоями. Главное преимущество стрижки – объем. Чтобы сделать аккуратную укладку, придется немного постараться. Брашинг и фен помогут осуществить задуманное.

Удлиненный боб

Женские стрижки на средние волосы помогут подчеркнуть индивидуальность дамы после 40 лет. Красивые и оригинальные варианты, которые будут в моде в 2019 году, представлены на фото. Удлиненный боб – популярная прическа. Она придает волосам объем, что понравится модницам с тонкими прядями.

Удлиненный боб не нуждается в акцентах. Он привлекательно смотрится как с челкой, так и без нее.

Дебют

Выбирая стрижку на средние волосы, невозможно обойти стороной прическу с оригинальным названием дебют. Она подходит дамам с жесткими волосами. Главная особенность прически – это многослойность. Для начала парикмахер состригает пряди в области макушки, затем спускается к плечам.

Хаотичность и беспорядок на голове придает образу игривость. Такие акценты маскируют недостатки лица, подчеркивая его достоинства.

Аврора

Модная прическа, напоминающая каскад. Но главное ее отличие состоит в четких переходах. На аврору можно обращать внимание модницам с любым типом лица. Она смотрится женственно и натурально.

Если хочется немного поэкспериментировать, не стоит отказываться от идеи. Опытный мастер сможет подобрать красивую стрижку. Почему бы не остановить свой выбор на авроре. Образ получится оригинальным и стильным.

Боб-каре

Рассматривая женские прически, невозможно обойти стороной боб-каре. Это тренд сезона, который не теряет своей популярности уже много лет подряд. Стилисты слегка поработали с прической, видоизменили ее и представили модницам оригинальный вариант. Красивые и рваные пряди, текстурность пришли на смену лаконичности.

Теперь каждая модница сможет примерять яркий образ, и при этом останется женственной и утонченной натурой.

Лесенка

Все больше модных идей предлагают стилисты. В новом сезоне они рекомендуют обратить внимание на лесенку. Это сложная стрижка, позволяющая скорректировать внешность. Она добавляет объем в нужных местах, делая прическу воздушной и красивой.

Лесенка придает образу игривость. Прическа смотрится интересно, экстравагантно. Почему бы не обратить на себя внимание противоположного пола. Тем более что сделать это так просто.

Красивые стрижки для женщин за 40 лет должны быть оригинальными. Стилисты прекрасно поработали и уже представили новинки. Совсем скоро модницы смогут примерять яркие образы, удивляя всех окружающих своим безупречным вкусом.