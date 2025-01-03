Большая втирка: модные идеи глазированного маникюра

Что такое

Втирка – это пигментированная порошкообразная пудра с различными эффектами. Наибольшей популярностью пользуются хромированная и жемчужная втирки, но бывают также голографическая, хамелеоновая и другие разновидности.

Втирки могут быть насыпанными в небольшие баночки и спрессованными в палетках, внешне напоминающих палитры теней.





Технология нанесения

В зависимости от того, какой эффект нужно получить в результате маникюра, пудру наносят на специальную базу или сразу на гель-лак и втирают ее. Сверху можно нанести не только прозрачный топ-закрепитель, но и лак с оттенком – например, сейчас в тренде темно-синий поверх серебристой хромированной втирки.



Преимущества

Очевидные плюсы – необычные эффекты, которые делают маникюр интересным даже без рисунков и сложных дизайнерских решений. Например, в этом сезоне модно наносить прозрачную хромированную втирку поверх трендовых оттенков лака – бордового, шоколадного, хвойного.





Недостатки

Как бы ни твердили производители о долговечности покрытия со втиркой, реальный опыт нейл-мастеров и их клиентов говорит об обратном. Втирка требовательна к состоянию ногтей, ее сложно равномерно нанести у кутикулы. Кроме того, она легко страдает от контакта с водой и бытовой химии: с таким маникюром надо держаться подальше от домашнего хозяйства, избегать посещения саун, аквапарков, не лежать в ванне.





Даже если очень беречь покрытие, оно все равно вряд ли сохранит эстетичный вид дольше двух недель. Но за красоту и необычность втирке можно простить ее капризность, не правда ли?

Модные идеи

Втирка уже сама по себе служит элементом нейл-арта, поэтому зачастую ее используют в однотонном маникюре, делая акцент на финишном эффекте, который она создает – радужных переливах, зеркальном блеске. Зимой эффектно смотрится оттенок фольги на ногтях, который достигается при помощи серой хромированной втирки.

Хромированные ногти неплохо выглядят в сочетании с цветным френчем в тон.

Попробовать жемчужную втирку стоит всем поклонникам классического френча: с ней он выглядит нежно и изысканно, такой маникюр притягивает внимание.





Стильно смотрится хромированная втирка на кончиках ногтей, растушеванная по направлению к кутикуле.

Радужная втирка очень украшает короткие ногти. Если добавить к ней небольшие звезды, нарисованные тонкой кистью, получается простой, но милый нейл-дизайн.

Любителям более сложных и экстравагантных решений могут понравиться объемные хромированные элементы в сочетании с радужной втиркой.

Интересный эффект получается, если использовать втирку вместе с покрытием "кошачий глаз" – например, нанести ее на область кутикулы поверх магнитного лака. Такой дизайн требует определенной сноровки, но результат того стоит!

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра со втиркой для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!