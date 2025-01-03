Большая втирка: модные идеи глазированного маникюра

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Втирка способна преобразить практически любой гель-лак, поэтому мы прощаем ей слабую стойкость покрытия и вдохновляемся красотой хромированного блеска, притягивающего взгляд...

Что такое

Втирка – это пигментированная порошкообразная пудра с различными эффектами. Наибольшей популярностью пользуются хромированная и жемчужная втирки, но бывают также голографическая, хамелеоновая и другие разновидности. 

Фото: соцсети / @nailsby.prachi; Хромированная втирка

Втирки могут быть насыпанными в небольшие баночки и спрессованными в палетках, внешне напоминающих палитры теней.

Фото: архивы пресс-служб. Втирка Chrome Powders Great Copper-tunity, OPI; Втирка для ногтей жемчужная, зеркальная, Diifa; Втирка для ногтей рассыпчатая Золотая Аврора, Diifa

Технология нанесения

В зависимости от того, какой эффект нужно получить в результате маникюра, пудру наносят на специальную базу или сразу на гель-лак и втирают ее. Сверху можно нанести не только прозрачный топ-закрепитель, но и лак с оттенком – например, сейчас в тренде темно-синий поверх серебристой хромированной втирки.

Фото: соцсети / @kuypernailart; этапы нанесения втирки

Преимущества

Очевидные плюсы – необычные эффекты, которые делают маникюр интересным даже без рисунков и сложных дизайнерских решений. Например, в этом сезоне модно наносить прозрачную хромированную втирку поверх трендовых оттенков лака – бордового, шоколадного, хвойного.

Фото: соцсети / @etesilnailz

Фото: соцсети / @jemmag_the_cabin

Фото: соцсети / @gieos.room

Недостатки

Как бы ни твердили производители о долговечности покрытия со втиркой, реальный опыт нейл-мастеров и их клиентов говорит об обратном. Втирка требовательна к состоянию ногтей, ее сложно равномерно нанести у кутикулы. Кроме того, она легко страдает от контакта с водой и бытовой химии: с таким маникюром надо держаться подальше от домашнего хозяйства, избегать посещения саун, аквапарков, не лежать в ванне. 

Фото: соцсети / @amberjhnails

Даже если очень беречь покрытие, оно все равно вряд ли сохранит эстетичный вид дольше двух недель. Но за красоту и необычность втирке можно простить ее капризность, не правда ли?

Фото: соцсети / @lightslacquer

Модные идеи

Втирка уже сама по себе служит элементом нейл-арта, поэтому зачастую ее используют в однотонном маникюре, делая акцент на финишном эффекте, который она создает – радужных переливах, зеркальном блеске. Зимой эффектно смотрится оттенок фольги на ногтях, который достигается при помощи серой хромированной втирки.

Фото: соцсети / @fridasaltillo

Хромированные ногти неплохо выглядят в сочетании с цветным френчем в тон.

Фото: соцсети / @nailsby_jeni

Попробовать жемчужную втирку стоит всем поклонникам классического френча: с ней он выглядит нежно и изысканно, такой маникюр притягивает внимание.

Фото: соцсети / @debssnails

Стильно смотрится хромированная втирка на кончиках ногтей, растушеванная по направлению к кутикуле.

Фото: соцсети / @magles_nails

Радужная втирка очень украшает короткие ногти. Если добавить к ней небольшие звезды, нарисованные тонкой кистью, получается простой, но милый нейл-дизайн.

Фото: соцсети / @inusualesbyvivianapaola

Любителям более сложных и экстравагантных решений могут понравиться объемные хромированные элементы в сочетании с радужной втиркой.

Фото: соцсети / @hotnailsbaby

Интересный эффект получается, если использовать втирку вместе с покрытием "кошачий глаз" – например, нанести ее на область кутикулы поверх магнитного лака. Такой дизайн требует определенной сноровки, но результат того стоит!

Фото: соцсети / @macokwsk

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра со втиркой для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор

 

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