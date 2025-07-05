Модный маникюр с градиентом: интересные идеи на лето

На закате

Самый популярный градиент июля – сочетание оттенков в закатной гамме: розовых, оранжевых, персиковых, желтых, красных. Для плавного перехода от одного цвета к другому, создающего эффект мягкой дымки, обычно используют спонж или губку, на которые наносят нужные оттенки и наносят их прихлопывающими движениями.

Очень нежно смотрится градиент желейных или стеклянных текстур от абрикосового к розовому.





Аура-маникюр – одна из разновидностей дизайна с градиентом. Стильное сочетание, которое точно стоит попробовать, – чередование "ауры" и цветного французского маникюра с градиентными кончиками в тон.





Переход от оранжевого у кутикулы к розовому у свободного края – яркий вариант закатного маникюра, идеально подходящий под трендовый гуава-макияж и под большинство летних образов.





Градиентный френч

Цветной французский маникюр с растушеванным свободным краем – воздушный дизайн, который смотрится непринужденно и не утяжеляет образ. Можно сделать градиентный френч на всех ногтях или сочетать его с четкими цветными кончиками в том же оттенке.





Модный френч с градиентом в самом трендовом оттенке сливочного масла – стильный маникюр в спокойной пастельной гамме, который долго не надоест.





Пастельная радуга

В этом сезоне в моде пастельные радужные переливы на ногтях, причем не обязательно соблюдать последовательность от красного к фиолетовому. Наоборот – лучше придумывать свои сочетания цветов, на каждом ногте делая новый узор.

Любители светлых лаков оценят радужный градиент в выбеленных пастельных оттенках – нежный, утонченный, подходящий почти под любой дресс-код.

Если покрыть радужный градиент жемчужной втиркой, получается неповторимый маникюр, от которого невозможно оторвать взгляд. Жаль, что втирка часто сокращает срок носки покрытия, но... красота в этом случае определенно стоит жертв.





Тропический коктейль

Не можете придумать цветовые сочетания для будущего маникюра? Попробуйте позаимствовать идею из комбинаций цветовых слоев в экзотических летних коктейлях.

Сочный, яркий маникюр в стиле коктейля "Текила Санрайз" – то, что нужно для пляжного отдыха и вечеринок у бассейна!

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра с градиентом для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!