Тренды маникюра в стиле минимализм на осень 2024

Лаконичный нейл-арт – дизайн, который обоснованно считается универсальным, способным вписаться в любые образы. Подтверждением тому выступает маникюр минимализм осенью 2024 года, который относится к неоспоримым трендам этого сезона. Ограниченное количество или полное отсутствие декора, сдержанные оттенки лаков – все это является характерными чертами подобного нейл-арта. В этой статье Клео.ру предлагает разобраться, какие тенденции будут особо актуальными.

Осенние тренды минималистичного маникюра

Разнообразие оттенков, фактур и дизайнов – все это предлагают вниманию модниц стилисты, несмотря на то, что нейл-арт относится к минималистичному стилю. Модный маникюр осенью 2024 года представлен вариациями френча, градиента, проявляется в экспериментах с текстурами и оформлением. Все эти тенденции дают представительницам прекрасного пола уверенность в том, что они точно смогут подобрать дизайн, соответствующий их индивидуальным предпочтениям. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор трендов, которые находятся на пике популярности в этом сезоне.





Однотонный красный монохром

Минималистичный маникюр 2024 года – не повод отказываться от ярких оттенков. Покрытия, представленные в красной тональности, обоснованно ассоциируются с соблазнительностью и позволяют привлечь к себе внимание. Сезонные тренды предлагаются в таких оттенках как алый, бордо, с примесью кирпичного или терракотового тона. Среди разнообразия цветов любая модница наверняка подберет вариант, который придется по душе именно ей. Разрешается подобрать как благородное матовое, так и освежающее глянцевое покрытие и нанести его на любую длину ногтей. При желании добавить нейл-арту яркости можно прибегнуть к нанесению финишного слоя прозрачной втирки.





Японский маникюр

Нейл-арт, выполненный в нюдовой тональности в азиатском стиле, обоснованно считается признаком неординарности и утонченного вкуса. Он выглядит максимально природно и естественно, но при этом приобретает оригинальные черты. Эффект достигается с помощью придания ногтям объемности за счет желейного покрытия. Такой дизайн смотрится особенно эффектно в глянцевом исполнении за счет создаваемых переливов.





Сочетание нюдового и белого

Комбинация сдержанных оттенков позволит сохранить универсальность нейл-арта, но при этом придаст ему разнообразия. Подобный минималистичный маникюр 2024 года представлен такими трендами:

Классический френч с нюдовой основой и белоснежными кончиками. По желанию можно ограничиться таким оформлением или прибегнуть к дополнению минималистичными деталями. Примером последних служат белоснежные растительные или флористические мотивы, изображенные на акцентном пальце. Другая тенденция – прорисовка белых сердечек на нюдовом фоне.





Удачное решение – дополнение бежевой или нежно-розовой основы узорами в виде «перепелиного яйца», «паутинки», «геометрии» или «мрамора». Оригинальный рисунок можно дополнить вкраплениями серебристых блесток, органично вписывающихся в общую концепцию дизайна.





Микрофренч

Французская классика считается неизменно актуальной и отлично подойдет для создания минималистичных дизайнов. Микрофренч характеризуется прорисовкой миниатюрной тонкой полоски, идущей по самому краю ногтевой пластины. При этом «улыбку» разрешается изобразить в любых оттенках, начиная от традиционного белоснежного и заканчивая яркими красными, желтыми, оранжевыми, салатовыми, аквамариновыми цветами. Еще один вариант – изображение тонкой полоски, состоящей из золотистых либо серебристых блесток.





Минималистичный градиент

Придание ногтям эффекта омбре не утрачивает популярности на протяжении многих сезонов подряд. Этой осенью прослеживается такой тренд на минимализм, как сочетание лишь двух оттенков, плавно перетекающих друг в друга. Важным моментом является сочетаемость цветов между собой. Для соблюдения этого правила Клео.ру рекомендует подбирать два оттенка в сходной между собой тональности или обращаться к классическим комбинациям. Примером последней служит совмещение черного и красного тона.





Акцентирование блестками

Тренд на минимализм – не повод отказываться от ярких дополнений. Одним из самых удачных решений в этом случае будет дополнение блестящим декором. Главное условие – соблюдать меру, чтобы не перегрузить дизайн и сохранить его лаконичность. Хорошая идея – нанести на пластины продольные тонкие серебристые или золотистые полоски, способствующие визуальному удлинению ногтя. Другой вариант – прибегнуть к абстракции и сделать линии извилистыми.





Подведем итог

Маникюр минимализм осенью 2024 года выглядит лаконично, но при этом является довольно эффектным и креативным. Среди предложенных стилистами актуальных трендов любая модница наверняка сможет подобрать для себя вариант, соответствующий ее предпочтениям и отражающий ее индивидуальность.