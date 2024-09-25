Что делать при неудачном окрашивании волос: полезные советы

Для любой представительницы прекрасного пола актуальны эксперименты с внешностью, к которым относится и изменение цвета волос. Однако бывают ситуации, когда результат получается совсем не тот, которого ожидаешь. Получение желтого цвета, когда вы изначально хотели получить блонд, образование неэстетичных пятен – это лишь некоторые примеры неудачных экспериментов. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то наверняка хотите знать, как исправить неудачное окрашивание волос. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию действенные советы, благодаря которым вам удастся справиться с проблемой и улучшить вашу прическу и состояние локонов.

Ошибки при самостоятельном окрашивании

Получить неудачный и нежелательный результат при окрашивании можно по нескольким причинам. Самая распространенная из них – выбор некачественной краски. Среди других ошибок при окрашивании волос, с которыми часто сталкиваются женщины, можно отметить следующие:

Осветление, которое пошло по неправильному сценарию. Примером выступает переход от рыжего к русому цвету, когда может проявиться зеленый пигмент. Еще одна распространенная проблема – желтизна, которую получают девушки, желающие стать блондинками.

Ухудшение качества локонов. Данный вариант возможен, если вы проводите окрашивание в домашних условиях без учета изначального состояния ваших прядей.

Окрашивание после применения хны и, как результат, получение неожиданного оттенка.

Неправильный выбор тона и самой краски для волос.





Способы исправления неудачного окрашивания

Если вы разочарованы результатом, не стоит отчаиваться. Можно предпринять меры, которые улучшат ситуацию. Если вы хотите знать, как исправить цвет волос, воспользуйтесь следующими советами, которые предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Желтизна при окрашивании в блонд – проблема, с которой женщины сталкиваются довольно часто. Она может возникать, когда вы предпочли изначально теплый оттенок, такой как карамель или мед. Если вам позволяет ваш цветотип внешности, перед окрашиванием задумайтесь о приобретении краски более прохладной тональности, к примеру, с пепельным оттенком. Также перед проведением процедуры будет не лишним обзавестись шампунем и кондиционером, имеющим фиолетовый тон. Если после окрашивания на ваших волосах появилась легкая желтизна, данные средства довольно быстро ее уберут. Если же у вас появилась стойкая желтизна, стоит прибегнуть к пепельному тонированию.

Рыжий цвет, который может образоваться при окрашивании в светлые или коричневые оттенки. В данном случае также придет на выручку шампунь и кондиционер с фиолетовым подтоном. Нюанс заключается в том, что его следует выбирать более темной тональности по сравнению с тем, что предназначен для блонда. В некоторых случаях даже может понадобиться темно-синий цвет. При этом оттеночный шампунь рекомендуется нанести на локоны и выдерживать около 15 минут наподобие маски, чтобы произошла необходимая реакция.

Получение слишком пепельного цвета, который смотрится как седина. Улучшить ситуацию может помочь очищающий шампунь, которым следует промыть пряди несколько раз. Если этот метод не привел к нужному результату, нанесите на локоны теплый тонер, смешанный с кондиционером, и оставьте на 15 минут.

Корни и кончики волос после окрашивания отличаются по цвету. В этом случае последние можно покрасить отдельно дополнительно. Стойкую краску брать необязательно, будет достаточно воспользоваться сухим тонировочным шампунем.

Получение слишком темного цвета прядей. Примером может быть не шоколадный или каштановый, который вы хотели изначально, а черный. В этом случае можно попробовать воспользоваться шампунем глубокой очистки. Стоит учесть его свойство делать пряди сухими, поэтому после его применения необходимо нанести на локоны маску.

Чтобы избавиться от нежеланного цвета, можно попробовать сделать смывку в домашних условиях с помощью народных средств. В качестве примеров можно привести белую хну, хозяйственное мыло, маску с содой, кефиром, лимонным соком, медом.





Восстановление волос после неудачного окрашивания

Если вы столкнулись с такой проблемой как неудачное окрашивание волос и, как следствие, ухудшение их качества, важным моментом будет восстановление локонов. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих правил:

отказ от применения плоек и утюжков;

не использовать расческу слишком часто и отдавать предпочтение вариантам с натуральной щетиной;

избегать создания таких причесок как высокий хвост или пучок, стягивающих локоны;

соблюдать сбалансированное питание, содержащее достаточное количество витаминов и микроэлементов;

периодически обновлять стрижку, состригая секущиеся кончики;

использование мягких и увлажняющих шампуней, а также кондиционера;

применение питательных масок, которые нужно наносить на локоны один-два раза в неделю на 20 минут.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как исправить неудачное окрашивание волос, и какие меры нужно предпринимать для восстановления локонов. Помните, что к процедуре нужно подходить ответственно изначально, подбирая качественные средства и учитывая состояние и оттенок ваших прядей.