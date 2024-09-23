Уход для кожи вокруг глаз: 5 важных правил

1. Правило первое: всегда смывать макияж

Это аксиома, от которой не может быть отговорок. Усталость, бурная вечеринка, тяжелый день, – какими бы ни были обстоятельства, перед сном обязательно нужно очищать глаза от косметики. Даже если у вас нет подводки и теней, а на ресницах только немного туши. Все равно нужно смывать макияж, причем не гелем для умывания лица и не другим средством с ПАВами, а специально предназначенным для этой области продуктом – например, мицеллярной водой или двухфазной жидкостью. После очищения умываем лицо водой – и можно приступать к основному уходу.





2. Правило второе: использовать только специальный уход для кожи вокруг глаз

Нам, конечно, хочется упросить себе бьюти-рутину и пользоваться универсальным увлажняющим средством для всего лица и шеи. Но косметологи в один голос утверждают: так делать нельзя!

Кожа вокруг глаз имеет свои особенности: в ней отсутствуют сальные железы, поэтому она легко теряет влагу. Она в шесть раз тоньше, чем кожа лица, а еще – очень подвержена растяжению и чувствительна ко многим компонентам, которые входят в обычные кремы. Не удивительно, что для области вокруг глаз нужен отдельный уход, и пренебрегать этим правилом не стоит.





3. Правило третье: выбирать крем, исходя из потребностей кожи

У каждого человека свои особенности: у кого-то кожа вокруг глаз склонна к отекам, кто-то страдает от темных кругов под глазами, кто-то – от гиперпигментации в этой области, а кто-то – от обезвоженности и мелкой сетки морщин. Важно подобрать средство, удовлетворяющее потребности вашей кожи. Например, для увлажняющего эффекта ищите в креме гиалуроновую кислоту, мочевину, экстракт алоэ. Для уплотнения дермального слоя кожи – антиоксиданты, ретиноиды. Для лифтинга – коллаген, пептиды, аминокислоты. Для устранения отечности и темных кругов под глазами – кофеин, витамин С, ниацинамид.





4. Правило четвертое: защищаться от солнца

Как мы уже выяснили, кожа вокруг глаз более тонкая и уязвимая, чем кожа лица, поэтому нуждается в особенном внимании. Ультрафиолетовое излучение очень вредит ей, ведет к фотостарению – мелкой сети морщин, гиперпигментации. Наиболее простой способ избежать этого – носить солнцезащитные очки с уф-фильтром в солнечные дни. Либо использовать солнцезащитное средство специально для области вокруг глаз или универсальное, на котором указано, что оно подходит для лица и глаз.





5. Правило пятое: не заниматься самодеятельностью

Иногда в желании ухаживать за собой мы перегибаем палку: например, используем патчи для глаз дольше положенного времени. Патчи – штука полезная, экспресс-способ пробудить кожу и уменьшить следы усталости. Но их нельзя оставлять до полного высыхания, иначе возможен обратный эффект – обезвоживание эпидермиса. Держите патчи ровно столько времени, сколько указано на упаковке – и ни минутой дольше!





Кстати, нужно знать меру и при использовании крема для кожи вокруг глаз: наносите его на область под глазами и под бровями. Наносить на подвижное верхнее веко нельзя, это может вызвать отеки и даже аллергические реакции.