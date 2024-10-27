Шах и мат: идеи матового маникюра с осенним вайбом

Матовый маникюр можно создать разными способами. Например, при помощи матового лака или матирующего верхнего покрытия, которое убирает глянцевый блеск. Другой вариант, только набирающий популярность, – пудровый дип-маникюр (от английского слова dip – «окунать»), при котором не используется лампа, а покрытие наносят методом погружения ногтей в сухой пигмент. Порошковый маникюр можно делать матовым или глянцевым – все зависит от выбора закрепляющего топа.





Несмотря на то, что идея порошкового маникюра кажется привлекательной, создавать красивые дизайны все же проще с обычными и гель-лаками.

В матовом варианте красиво смотрится уютный вязаный дизайн, имитирующий узор шерстяного свитера. Как правило, его делают на одном или нескольких ногтях, остальные оставляя матовыми или глянцевыми.







Трендовый вариант, стильно смотрящийся с любыми осенними оттенками, – объемные глянцевые узоры на матовом лаке.





Интересная идея – однотонные матовые ногти и один палец, выделенный контрастным лаком с крупными блестками.





Красивый и необычный эффект получается, когда матируют ногти со слюдой или крупными блестками.





Осенью 2024 по-прежнему в тренде анималистические дизайны. В матовом исполнении они смотрятся стильно – особенно, если поддержать их в одежде.

Листья и цветы – всегда хорошая идея, если не хочется ничего слишком креативного. Выделяйте так по одному ногтю на каждой руке, чтобы не перегружать свой образ.





Вдохновляющая идея для сладкоежек – матовый маникюр, имитирующий плитку шоколада.

Если шоколад – это не ваше, то как насчет имбирного печенья? Такой маникюр однозначно повышает аппетит и привлекает внимание коллег и подруг.

Геометрические узоры в осенней гамме: легко делаются даже в домашних условиях, смотрятся интересно.

Более сложный вариант, требующий много времени и художественного таланта, но однозначно достойный внимания:

Базовый маникюр, подходящий абсолютно ко всему, – молочный матовый лак с объемным горохом по центру.

Не забудьте сохранить понравившиеся варианты матового маникюра для похода к своему нейл-мастеру: воплотить идею будет проще, если за основу взят удачный пример!