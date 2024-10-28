Адвент-календари с косметикой: самые интересные варианты

Ожидание Нового года и подготовка к нему – это волшебное время, едва ли не более значимое, чем сам праздник. Что может быть увлекательнее, чем выбор подарков для близких, покупка праздничного декора для дома и продумывание плана отдыха в новогодние каникулы?





Сделать декабрь еще более счастливым временем, наполнив его приятными сюрпризами, придумали в Европе, в начале прошлого века. Тогда адвент-календари создавали в основном вручную, раскладывая по пронумерованным мешочкам и коробочкам небольшие презенты. Идея быстро прижилась и распространилась по всему миру, охватив разные отрасли.

Бьюти-бренды не остались в стороне. Многие ежегодно выпускают адвенты с косметикой в преддверии Рождества. У нас, к сожалению, можно купить не все. Некоторыми наборами можно полюбоваться только на картинках или привезти из заграничного отпуска. Например, смотрите, какой красивый адвент вышел у Guerlain!

К счастью, многие адвент-календари доступны и у нас. Сейчас самое время для того, чтобы сделать выбор: уже с середины ноября подобные наборы бывают распроданы.

Например, интересный по наполнению адвент-календарь ежегодно выходит у L'Occitane. В составе – средства из серии "Драгоценный Иммортель", миниатюры кремов для рук, которые удобно носить в сумочке, разные виды средств для душа, волос и тела.

Бренд [ comfort zone ] выпустил красивый адвент с 24 бестселлерами для ухода за кожей. Это хорошая возможность попробовать продукты в удобных мини-форматах и выбрать наиболее подходящие для себя средства.

Британский бренд Elemis выпустил в формате адвента набор с хитами по уходу за лицом и телом, размещенными в семи окошках. Гелевая антивозрастная маска для лица, бальзам для умывания, тоник и другие средства – практичный подарок для себя или близких.





В адвент-календарь Davines вошли 12 бестселлеров итальянского бренда. Шампунь и кондиционер для абсолютной красоты волос, бальзам для рук, спрей с морской солью More Inside для объемных свободных укладок и многое другое спрятано в красивом кубе с выдвижными ящичками.

Минималистичный в плане дизайна, но насыщенный по наполнению получился адвент-календарь популярного бренда уходовой корейской косметики RNW. Внутри набора 10 ячеек с несколькими видами сывороток для лица, увлажняющим тонером, кремом и другими хитами для красивой кожи.

Тем, кто любит ампульный уход, может понравиться рождественский адвент-календарь Babor. Это набор с окошками, рассчитанный на 24-дневный курс для молодости и сияния кожи. В программу ухода входят 7 видов ампул с концентрированными сыворотками: увлажняющими, ночными, для лифтинга, мультивитаминными и другими.

Французский бренд Payot выпустил насыщенный подарочный адвент с богатым наполнением. В 24 окошках – массажер для лица из кварца, мицеллярное молочко, отшелушивающая маска для лица, детокс-маска для сияния кожи, набор сывороток, патчи и другие бьюти-продукты.





Красивый рождественский адвент вышел у бренда Catrice. Набор рассчитан на 24 дня и содержит много сюрпризов – от косметики до косметических инструментов. Разные помады, тени для век, туши для ресниц и многое другое, – хороший вариант для тех, кто любит декоративную косметику и обожает пробовать новое.