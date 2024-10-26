Как правильно подготовить кожу к восковой депиляции: советы эксперта

Восковая депиляция – комфортный и экологичный способ удаления волос, который позволяет обеспечить гладкость кожи и ухоженный вид. В отличие от бритья, восковая депиляция вызывает меньшее раздражение и позволяет дольше наслаждаться результатом. О том, как правильно подготовить кожу к этой процедуре рассказала Альбина Володина, основатель и франчайзи-партнер сети студий эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK.

Как подготовиться к восковой депиляции

Чтобы восковая депиляция прошла безболезненно и результат сохранился надолго, важно уделить внимание подготовке кожи. Следующие шаги помогут минимизировать дискомфорт и повысить эффективность процедуры:

Отрастите волосы до оптимальной длины. Для качественного удаления волос длина должна быть около 5-7 мм, что соответствует примерно двум неделям после использования бритвы или 3-4 неделям после предыдущей депиляции. При такой длине процедура проходит легче и эффективнее, захватывая даже мелкие волоски. Исключение могут составлять очень тонкие волоски на лице, которые требуют индивидуального подхода. Избегайте загара за неделю до процедуры. Ультрафиолет может сделать кожу более чувствительной и склонной к раздражению после депиляции. Даже если ожога нет, загорелая кожа хуже переносит восковую процедуру. Поэтому важно планировать депиляцию в дни, когда вы не подвержены активному воздействию солнца.

Увлажняйте кожу заранее. Регулярное увлажнение кожи помогает сделать её более эластичной, что снижает риск обламывания волосков и делает процесс депиляции менее болезненным. Однако важно не наносить увлажняющие средства в день процедуры, так как это может ухудшить сцепление воска с волосками. Выбирайте удобную и свободную одежду. В день депиляции рекомендуется надевать свободную одежду из натуральных материалов, чтобы снизить риск раздражения кожи после процедуры. Избегайте тесной одежды, такой как узкие джинсы, и вещей из грубых тканей. После депиляции также стоит отказаться от носки шерстяной одежды, которая может вызывать дополнительный дискомфорт. Не скрабируйте кожу перед депиляцией. Распространенное мнение о том, что перед восковой депиляцией нужно скрабировать кожу, ошибочно. Процедура отшелушивания непосредственно перед депиляцией может повысить риск микротравм кожи. Скраб или энзимную пудру лучше использовать за 5-7 дней до процедуры, чтобы кожа успела восстановиться.





Почему стоит выбрать восковую депиляцию

Воск помогает удалить волосы вместе с корнем, что замедляет их рост по сравнению с бритьем, где срезается только видимая часть волоса. Воск помогает не только удалить волосы, но и отшелушивает ороговевшие клетки кожи, что улучшает ее текстуру. Результат гладкости может длиться до четырех недель, поэтому можно дольше наслаждаться нежностью и ухоженностью кожи.